Immobilier : Une reprise lente des transactions, qui maintient la location sous tension

Si le marché immobilier a légèrement repris, les constats sont très nuancés selon les régions lorsqu’il s’agit d’acheter et le marché de la location reste sous très forte tension, entrainant mécaniquement une hausse des loyer/m² de +3,2% en 1 an. Décryptage avec Guy Hoquet.

Dans un contexte général mouvant, l’accès au logement est un sujet prioritaire pour de nombreux Français. En effet, depuis 2023, avec l’évolution du pouvoir d’achat immobilier et la tension sur le marché locatif, il est aujourd’hui plus difficile de se loger.

Mais depuis le début de l’année 2024, la baisse des taux et l’assouplissement des conditions d’accès au crédit permettent aux acquéreurs de se projeter à nouveau. Pour autant, les constats sont très nuancés selon les régions, rendant le marché immobilier plus complexe à appréhender pour les particuliers. Décryptage avec l’Observatoire Guy Hoquet Transaction et Location sur le 1er semestre 2024.

Le marché de la transaction : des disparités régionales

Au cours des 6 derniers mois, le marché de la transaction a repris légèrement en France grâce à la baisse des taux d’emprunt et le retour des acquéreurs dans les agences. Dans le même temps, le nombre de mises sur le marché a sensiblement augmenté, à +7,2% par rapport au 1er semestre 2023 et les prix/m² affichés se sont maintenus à +2.2%.

Cependant, toutes les régions n’ont pas connu les mêmes évolutions, notamment en fonction de leurs spécificités géographiques, économiques et touristiques :

Les régions avec un large accès au littoral ont vu l’offre augmenter au-delà de la moyenne, de +9,2% en Occitanie à +25,1% en Corse, avec un prix/m² généralement à la hausse,

Les régions intérieures ont connu une période de stabilisation du marché,

L’Ile de France s’est démarquée en étant la seule région affichant des prix/m² en baisse, à -1,4% (versus des prix à +2,2% pour l’ensemble du territoire).

« Après une année 2023 complexe, nous observons depuis quelques mois des signes de reprise sur le marché immobilier. Dans ce contexte, la mise en œuvre de politiques qui soutiennent à la fois l’augmentation de l’offre et la facilité d’accès au crédit doit permettre à chacun d’avoir la possibilité de trouver un logement adapté à ses moyens. La question qui se pose donc maintenant c’est : quelle sera la vision à long terme du futur gouvernement pour le ‘vivre ensemble’ ? « , analyse Stéphane Fritz, président de Guy Hoquet l’Immobilier.

Le marché locatif : Les loyers en hausse de 3,2% en 1 an

Parallèlement, le marché locatif a encore subi une forte tension depuis le début de l’année 2024, notamment en raison du report de certains projets immobiliers à l’achat. Le nombre de mises en location s’est contracté, à -5,2%, entrainant mécaniquement une hausse des loyer/m² qui atteignent désormais 14,5 €/m² en moyenne, en hausse de +3,2% en 1 an. Les locataires doivent désormais débourser 779 €/mois charges comprises pour occuper un logement de 54 m² en moyenne.

À l’exception de la Provence-Alpes-Côte d’Azur, les régions avec une large façade maritime ont vu l’offre augmenter ou – a minima – se contracter moins que la moyenne nationale : de +8,8% en Corse à -3,1% en Occitanie,

Les régions intérieures ont subi une plus forte contraction d’offre, et principalement l’Ile de France à -12,3% en 1 an.

Offre et prix/m² dans les grandes villes de France

Transaction

Location