Style et mode masculine : comment bien porter les mocassins ?

Les mocassins, indémodables et élégants, reviennent chaque été. Idéaux pour agents immobiliers, ils offrent confort et style pour toutes les occasions, des rendez-vous professionnels aux week-ends décontractés.

Les mocassins sont chaque année de retour parmi les tendances de l’été. Indémodables, chics et confortables, ils s’adaptent à tous les styles et toutes les occasions. Souvent appréciés pour leurs belles finitions et leur élégance, les mocassins se font aussi de plus en plus fantaisistes. En week-end comme au travail, ils se prêtent à de multiples associations originales ou plus classiques. Il s’agit donc d’une pièce de choix à avoir dans sa garde-robe !

Le mocassin : premier modèle de chaussure du monde

Mocassin pour femme, mocassin à franges ou mocassin noir pour homme, l’histoire a donné à cette chaussure basse et souple de nombreuses déclinaisons. Découvert au 17ᵉ siècle au sein des tribus natives américaines, le mocassin est en réalité l’une des plus vieilles chaussures connues à ce jour. En effet, un exemplaire, daté d’il y a 5 500 ans par les chercheurs, a été retrouvé en Arménie. Le mot « mocassin » signifierait d’ailleurs tout simplement « chaussure ».

À l’origine fabriqué en peau ou en cuir, le mocassin est un véritable ouvrage d’artisanat natif américain. Tannage, teinture, ornements, motifs et perles viennent enrichir différents modèles à travers les Amériques. Il faut pourtant attendre les années 60 pour qu’une version plus sobre se popularise dans toute l’Amérique du Nord parmi les classes bourgeoises, grâce à de grandes figures comme John Fitzgerald Kennedy ou encore Paul Newman. Le mocassin devient alors un indispensable du vestiaire masculin.

Adopter les mocassins sur son lieu de travail

Pour ceux qui doivent avoir une certaine allure sur leur lieu de travail, le mocassin est une option sûre, avec laquelle il est presque impossible de se tromper !

Afin de l’associer à un costume, il suffit de choisir un modèle sobre, de préférence en cuir, et avec un coloris passe-partout (noir, marron ou bleu marine, par exemple).

Une ceinture assortie aux chaussures achève de créer une tenue élégante lorsque vous arborez une chemise blanche avec une veste.

En plus, ces chaussures faciles à styliser et à porter sont assez confortables pour que vous ne souffriez pas durant la marche.

Arpenter la ville en toute décontraction avec des mocassins

Pour un style décontracté et estival, le choix se porte plutôt sur des matières organiques et légères.

Les mocassins en daim permettent davantage de liberté dans la sélection des pièces associées.

Un pantalon chino, une chemise en lin et une paire de mocassins clairs, par exemple, construisent un look bohème et lumineux.

Les plus citadins adopteront ces chaussures avec un polo et un short dans des tons beiges et kaki.

Pour un peu plus de raffinement, les mocassins peuvent être choisis dans des teintes sombres et associés à un jean parfaitement coupé.

Des looks inventifs avec des mocassins originaux

Les mocassins ne permettent pas seulement des looks sobres et élégants, ils ont aussi leur place dans les garde-robes fantaisistes !

Aujourd’hui, ils se déclinent dans des coloris vifs et chatoyants : du bleu, du jaune, du blanc, du rouge, etc.

L’attention portée aux détails des chaussures peut également transformer une tenue : pensez aux modèles à franges, à perles ou à lacets.

Les semelles des mocassins se parent aussi de motifs ou prennent de l’épaisseur, selon les modèles, pour un look excentrique.

Enfin, il est possible de jouer sur des chaussettes bariolées apparentes pour créer une combinaison qui attire l’œil !