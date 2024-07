Immobilier Avignon : Appartement à vendre dans un hôtel particulier classé aux Monuments Historiques

Superbe appartement, de 330 m² et 5 chambres, situé dans un édifice classé aux Monuments Historiques, au coeur d’un des quartiers les plus recherchés d’Avignon intramuros, est à vendre 1 299 000 €.

Cet appartement somptueux, situé au cœur d’un des quartiers les plus recherchés d’Avignon intramuros, dans un édifice classé aux Monuments Historiques est en vente.

Construit à la fin du XIXème siècle, cet immeuble est reconnu depuis 1992 pour son intérêt patrimonial exceptionnel. Ce bien a également été le lieu d’un tournage pour un réalisation de Netflix en 2023. Cet appartement est proposé à la vente par Janssens Immobilier Knight Frank et affiché à 1 299 000 €.

Une surface habitable d’environ 330 m²

L’entrée principale de l’édifice, accessible par un grand hall pavé, dessert trois espaces distincts. L’appartement, d’une surface habitable d’environ 330 m², s’étend sur deux niveaux. L’entrée principale se trouve au rez-de-chaussée surélevé, ouvrant sur une galerie Renaissance avec boiseries au plafond et parquet d’époque. Une ouverture donne accès à une terrasse privative au coeur d’un magnifique jardin exposé plein sud et qui est à la jouissance de tous.

Une cuisine en bois et marbre, équipée d’un poêle en faïence

Le vestibule mène à une cuisine en bois et marbre, équipée d’un poêle en faïence. Côté rue, une salle à manger de réception avec une cheminée complète cette partie de l’appartement. Côté jardin, un salon Louis XVI, une galerie Renaissance ajoutent au charme de ce niveau.

Un salon Louis XVI

Le niveau inférieur est accessible par un escalier en colimaçon ou par un grand escalier en pierre extérieur. Il comprend plusieurs suites avec salles d’eau ou salles de bains. Une buanderie et un espace cuisine complètent ce niveau. Toutes les chambres donnent sur le jardin et la cour.

Un immeuble construit sur les ruines de l’ancien couvent des Dominicains

L’extérieur de l’appartement se compose d’une terrasse avec des puits de lumière et d’un escalier en pierre. Construit sur les ruines de l’ancien couvent des Dominicains (XIIIème siècle), ce bâtiment a une histoire riche. Après avoir été un couvent, une usine de textile puis une fonderie, le terrain a été racheté pour construire une maison bourgeoise vers 1860.

L’hôtel particulier actuel a été conçu avec l’aide d’un architecte parisien et réalisé par des équipes françaises et italiennes. Divisé en plusieurs lots, cet édifice conserve son cachet et son charme historique