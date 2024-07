Le Groupe ALSEI annonce l’arrivée de Julie de Roujoux en tant que nouvelle présidente.

De la direction générale déléguée de Nexity résidentiel…

Exerçant au sein de la promotion depuis 13 ans, Julie de Roujoux bénéficie d’une grande expérience aussi bien du secteur de l’immobilier résidentiel que de l’immobilier d’entreprise.

Ancienne élève de l’École Polytechnique (X97), de l’École nationale des Ponts et Chaussées (2003) et architecte DPLG (2005), Julie de Roujoux a démarré sa carrière il y a 19 ans dans le secteur public au sein du ministère de la Justice puis du cabinet de la ministre de l’Enseignement supérieur et de la recherche et enfin au conseil général des Hauts-de-Seine.

En 2011, elle rejoint le secteur privé en intégrant Bouygues Immobilier ; d’abord en tant que directrice de l’activité Rehagreen puis au poste de directrice régionale Ile-de-France Nord de l’activité logement avant de prendre la direction générale des partenariats.

Elle intègre en 2018 le Groupe Pichet en tant que directrice générale du pôle promotion immobilière.

Depuis 2023, Julie de Roujoux était directrice générale déléguée de Nexity immobilier résidentiel.

à la présidence du Groupe d’immobilier tertiaire Alsei

Son parcours diversifié témoigne d’une expertise pointue et d’une vision stratégique adaptée aux défis actuels du marché. Dans ses nouvelles fonctions, Julie de Roujoux aura pour mission de guider le Groupe ALSEI et ses filiales à travers cette période charnière en s’appuyant sur son expérience et sa capacité à innover.

« Je suis très heureuse de rejoindre le Groupe ALSEI, acteur de référence en immobilier tertiaire et partenaire de choix des collectivités locales pour répondre aux enjeux sociétaux, environnementaux et de logement. Le secteur de l’immobilier traverse une période de défis sans précédents, mais je sais pouvoir compter sur le talent des équipes et les valeurs du groupe pour les relever et sortir renforcés sur nos différents marchés » commente Julie de Roujoux.

« Nous nous réjouissons de l’arrivée de Julie de Roujoux à la tête du Groupe ALSEI. Son expérience et la diversité de son parcours seront précieuses pour diriger l’entreprise dans l’environnement de marché que nous connaissons. Grâce à son expertise reconnue sur les parcs industriels, la logistique et le logement abordable, le Groupe ALSEI est positionné sur des secteurs structurellement sous offreurs qui présentent à moyen terme des perspectives de croissance importantes. Julie de Roujoux a toute notre confiance et tout notre soutien pour diriger le Groupe ALSEI et poursuivre sa trajectoire de croissance » commente Stéphane Theuriau, Partner, Head of BC Partners Real Estate.