Une information judiciaire a été ouverte jeudi à Toulouse à l’encontre de quatre individus travaillant au sein d’un cabinet de gestion immobilière et soupçonnés d’avoir escroqué des particuliers à hauteur de 25 millions d’euros, a annoncé le parquet dans un communiqué.

Accusations d’escroquerie et abus de confiance

Les suspects, dont l’un a été placé en détention provisoire et les autres sous contrôle judiciaire, contractaient auprès de particuliers des « emprunts » et auraient notamment utilisé ces fonds, selon le procureur de Toulouse, pour « verser les intérêts promis aux premiers prêteurs » et assurer leur train de vie.

Ils sont visés par les chefs d’escroquerie en bande organisée, d’abus de confiance et de blanchiment, ainsi que d’exercice illégal de la profession de banquier car le financement de projets immobiliers avec l’argent d’investisseurs est censé être réservé aux banques.

Saisie pénale et liquidation judiciaire

Au cours de cette « vaste enquête préliminaire » menée par la police judiciaire de Toulouse, la justice a par ailleurs réalisé « d’importantes saisies pénales bancaires et immobilières (…) afin d’empêcher la dissipation des fonds et du patrimoine restant par les personnes en cause et de permettre, le cas échéant, une indemnisation partielle des victimes« .

Le « grand cabinet toulousain de gestion immobilière » concerné a été placé en liquidation judiciaire.