Immobilier : Matera lève plus de 9 millions d’euros dont plus de 2 millions via des particuliers

Matera lève 9 millions d’euros dont 7 millions viennent de ses investisseurs historiques et plus de 2 millions d’investisseurs particuliers.

Après une série B de 35 millions d’euros en mai 2021, Matera, acteur digital sur le marché de la gestion de copropriété en France, annonce une extension de sa série B de plus 9 millions d’euros.

Cette levée de fonds est structurée de la façon suivante : 7 millions ont été investis par les investisseurs historiques de la société tels que Bpifrance, Index Ventures mais aussi Mubadala Capital. Et plus de 2 millions d’euros ont été investis par des particuliers. Parmi ces particuliers, 40% d’entre eux sont des clients. Les autres investisseurs font partie de la communauté de Matera.

Le succès de cette campagne témoigne du fort engagement de sa communauté, puisque la startup signe la 2e plus grosse campagne de crowdfunding en France via Crowdcube, juste après Qonto, mais également de l’intérêt des investisseurs pour moderniser le secteur de l’immobilier.

Grâce à cette levée de fonds, Matera va pouvoir accomplir sa vision qui est restée la même depuis le début : créer un écosystème complet autour du logement en Europe. La startup vise la rentabilité d’ici 2025 et cette levée de fonds permet d’y parvenir sans avoir à de nouveau lever de l’argent d’ici là.

La particularité de cette levée est qu’une partie provient d’investisseurs particuliers. L’ouverture du capital au grand public était en effet un souhait originel des fondateurs qui veulent, depuis le début de l’aventure, permettre à tous ceux qui en ont envie d’avoir l’opportunité d’investir dans ce genre de société.

“Généralement, l’opportunité d’investir dans ce type de société est réservée à des actionnaires professionnels. À titre personnel, je suis convaincu que les entreprises devront, à l’avenir, assurer une meilleure répartition des richesses. C’est pourquoi, nous sommes très fiers d’avoir pu permettre à notre communauté d’investir dans Matera”, commente Raphaël Di Meglio, cofondateur de Matera.

La levée de fonds participative, qui a eu lieu sur la plateforme Crowdcube, était d’ailleurs organisée dans des conditions très favorables puisque les investisseurs particuliers ont pu acheter des actions dites de préférence appelées “actions ordinaires dites de catégorie B”. En cas de cession, ces actions sont payées en priorité par rapport au reste des actions, y compris les actions des fondateurs et des employés. Elles ont donc un niveau de risque bien inférieur.

Avec plus de 2 millions levés, dont 1,7 millions levés en moins de 48h, Matera signe la 2e plus grosse levée en crowdfunding en France via Crowdcube, juste après la solution de gestion financière Qonto.