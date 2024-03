Focus sur le marché immobilier des 8ème et 16ème arrondissements parisiens avec Nora Pozzi, team leader Engel & Völkers France.

Nora Pozzi, team leader 8ème et 16ème arrondissement Victor Hugo chez Engel & Völkers France, analyse la situation du marché de l’immobilier dans ces secteurs.

Une clientèle internationale et locale aisée dans le 8ème

En janvier 2024, le marché immobilier du 8ème arrondissement se caractérise par une diversité dans les prix et une dynamique intéressante. Le prix moyen de vente était de 10 010 €/m² au 1er janvier 2024, avec une baisse de 2,1% sur trois mois et de 5,7% sur douze mois. Les variations de prix sont significatives selon les quartiers. Par exemple, le Triangle d’Or, réputé pour son luxe, affiche des prix pouvant atteindre jusqu’à 20 000 €/m², tandis que d’autres quartiers comme Saint-Philippe-du-Roule et Miromesnil ont une moyenne de 11 500 €/m².

Le profil des habitants du 8ème est majoritairement composé de ménages aisés. Les quartiers tels que le Triangle d’Or, Madeleine – Saint Honoré et Monceau – Courcelles sont particulièrement recherchés pour leur caractère prestigieux et leur architecture haussmannienne. Cet arrondissement offre un cadre de vie de haut standing et demeure idéal pour un investissement patrimonial sur le long terme.

L’arrondissement attire toujours une clientèle internationale et locale aisée ce qui contribue à maintenant des prix de vente sans trop de fluctuation.

Les prix de l’immobilier dans ce secteur montrent une perspective d’évolution positive en raison de la forte demande et de la localisation privilégiée avec une demande axée sur des pied-à-terre d’exception et des petites superficies pour les investissements locatifs.

Une stabilisation des prix est anticipée vers la fin de l’année, conditionnée par l’évolution du contexte économique et les taux d’intérêt. Il est donc primordial pour les vendeurs de commercialiser leur bien au prix du marché car les acheteurs sont très attentifs à l’avantage que leur donne des taux élevés lorsqu’il s’agit d’achat sans conditions suspensives de prêt.

Pas de baisse des prix pour les biens exceptionnels

Le marché immobilier du 16ème arrondissement de Paris affiche, en janvier 2024, un ajustement plutôt qu’une baisse significative des prix. Les fluctuations des prix sont variées et peuvent être légères dans certains quartiers et assez conséquentes dans d’autres.

Cependant, cette tendance ne touche pas les biens exceptionnels qui bénéficient souvent d’un emplacement privilégié, d’un espace extérieur, de finitions haut de gamme ou d’une vue remarquable sur un monument. Par exemple, un appartement rénové avec vue sur la Tour Eiffel, situé avenue de New York, s’est récemment vendu à 32 000 € par mètre carré.

Il est intéressant de noter que la demande est croissante pour des petites surfaces, destinées à l’investissement locatif ou à des pied-à-terre avec extérieur et vue sur un monument en particulier en prévision des Jeux Olympiques.

Ces biens attirent une clientèle étrangère, notamment de l’Afrique du Nord et du Liban. Un appartement place Victor Hugo a été vendu à plus de 19 000 euros/m² à un client libanais. Les biens situés avenue Foch, souvent de très grands appartements nécessitant des travaux importants, suscitent également un grand intérêt.

Source : Engel & Völkers France