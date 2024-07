Ploubazlanec : Manoir avec dépendances et vue sur l’archipel de Bréhat

Immobilier Ploubazlanec : Magnifique propriété, comprenant un manoir, deux maisons, une chapelle et de nombreuses dépendances, ayant vue sur l’archipel de Bréhat, cherche preneur.

Cette magnifique propriété, est composée d’un manoir fin XVIIIe siècle de 450 m² et de deux autres autres maisons, de 131 m² et 186 m². L’ensemble a été entièrement rénové avec des matériaux de grande qualité.

Vieilles pierres et grand luxe moderne

Ici le charme des vieilles pierres se marie avec le grand luxe moderne. Le manoir propose au rez-de-chaussée une entrée spacieuse qui distribue d’un côté, une salle à manger, une vaste cuisine et de l’autre côté, un salon et une bibliothèque, et un sanitaire invité.

En montant l’escalier, on arrive sur un très grand palier faisant office de deuxième salon avec coin bureau. Un dressing avec grands placards amène à la chambre de maître avec sa grande et luxueuse salle de bains attenante en marbre avec double vasque, grande douche et baignoire.

Une autre chambre en suite avec salle de bains et sanitaires, ainsi qu’une antichambre bureau complètent ce premier étage. Un autre escalier amène au 2ème étage qui comporte 4 chambres, chacune avec sa salle d’eau privative et ses sanitaires. Un grand soin a été apporté aux finitions et à l’isolation. Chaque pièce du manoir offre à tous les étages une vue magnifique à 180 degrés sur la mer et/ou le parc.

Deux maisons, une grange, d’anciennes écuries, une chapelle…

Les dépendances sont nombreuses : deux très belles maisons entièrement rénovées, avec pour chacune: cuisine, séjour, salon avec mezzanine pour l’une d’elle, buanderie, entrée, WC, vestiaire, à l’étage 2 chambres avec chacune leur salles de bain. Une grange, d’anciennes écuries, un bâtiment à usage de chaufferie, un garage et une chapelle complètent ce bien exceptionnel.

Le parc : un havre de paix

Le parc d’environ 8 hectares, avec un ancien potager et un bois, protège de toutes nuisances. La mer et les plages sont à un peu plus de 1 km.

Bréhat, l’île des fleurs, en face de la propriété, Paimpol avec son port à 5 minutes et l’Abbaye de Beauport, la presqu’ile sauvage, les hautes falaises de Plouézec et Plouha : les attraits touristiques dans les environs sont nombreux.

Son prix : 5 460 000 €. Pour en savoir plus, rendez-vous sur bretagnesud-sothebysrealty.com.