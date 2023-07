Le réseau d’agences immobilières, élu « marque préférée des Français » et reconnu comme « tendanceur de l’immobilier », est animé par des valeurs fortes telles que la bienveillance, l’écoute, l’empathie, le parler-vrai,…

Le Manoir hanté, une histoire de fantômes et d’immobilier

Stéphane Plaza Immobilier accompagne les clients dans la réalisation de leurs projets de vie en mettant l’humain au cœur de la relation. Choisir un nouveau cadre de vie, se lancer dans un projet immobilier, c’est ouvrir la porte à de nouvelles expériences, laisser place aux émotions et aux histoires. Il était donc tout naturel que Stéphane Plaza Immobilier s’associe à la sortie au cinéma le 26 juillet du film LE MANOIR HANTÉ.

Inspiré de l’attraction mythique des parcs Disney, LE MANOIR HANTÉ raconte l’histoire d’une mère et son fils qui engagent une équipe de pseudo-experts pour les aider à chasser les différents spectres et fantômes qui hantent leur maison délabrée…

Signée Justin Simien (DEAR WHITE PEOPLE), LE MANOIR HANTÉ est l’occasion de retrouver à l’écran LaKeith Stanfield (JUDAH AND THE BLACK MESSIAH), Tiffany Haddish (THE AFTERPARTY), Owen Wilson (WONDER), Danny DeVito (DUMBO), Rosario Dawson (la série « Ahsoka »), Chase W. Dillon (THE HARDER THEY FALL), Daniel Levy (la série « Modern Family »), Jamie Lee Curtis (EVERYTHING EVERYWHERE ALL AT ONCE) et Jared Leto (HOUSE OF GUCCI).

Opération marketing exclusive Stéphane Plaza Immobilier Walt Disney Company

Du 22 juillet au 31 août 2023, Stéphane Plaza Immobilier propose une opération marketing exclusive en partenariat avec The Walt Disney Company France et Disneyland® Paris.

Parmi ses temps forts :

Un spot publicitaire co-brandé (version 30 secondes et version 37secondes) diffusé en TV et en Replay au sein du groupe M6, ainsi que sur les réseaux sociaux de Stéphane Plaza et Stéphane Plaza Immobilier.

Un grand jeu national dans les agences du réseau participants à l’opération avec des séjours et des billets Disneyland Paris à gagner pour (re)découvrir l’attraction Phantom Manor.