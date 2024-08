Immobilier Stains : Elan’C, premier programme de logements aux matériaux réemployés et recyclés de Crédit Agricole Immobilier

Valérie Wanquet, Directrice générale de Crédit Agricole, Gildas Maguer, Directeur Général, SEM Plaine Commune développement, Azzédine Taïbi, Maire de Stains, Claire Paillou-Thomas, Directrice Opérationnelle d’INLI, Ronan Fournier Le Ray, Architecte associé MFR Architecte et Fabrice DENIS, Directeur Général de Bouygues Bâtiment Île-de-France Habitat Résidentiel inaugurent ce jour « Elan’C » à Stains en Seine-Saint-Denis (93).

Une construction plus respectueuse de l’environnement

Implanté sur le territoire de Plaine Commune, le programme « Elan’C » se compose de 105 logements répartis sur 4 bâtiments et 2 copropriétés conçus par le cabinet MFR Architectes. Pour mener à bien cette opération, il aura fallu relever de nombreux défis techniques, économiques, environnementaux et sociétaux. L’objectif était en effet ambitieux, à savoir consacrer :

1% du montant des travaux à l’achat de matériaux issus du réemploi et de la réutilisation,

20% du montant des travaux à l’achat de matériaux de réemploi et de recyclage pour les espaces extérieurs,

et utiliser au minimum de 5% de matériaux recyclés et locaux dans le béton sur l’ensemble du programme.

Accompagnées par le Booster du Réemploi, alliance de maîtres d’ouvrage engagés pour structurer la filière et massifier le réemploi des matériaux dans le bâtiment, les équipes de Crédit Agricole Immobilier ont réussi à convaincre les acquéreurs d’accepter du réemploi dans leurs appartements. Pour se faire, des réunions ont été organisées pour faire de la pédagogie autour du réemploi et répondre aux questions des résidents, notamment sur le coût, la qualité, la garantie, la durabilité, l’esthétique et la facilité d’entretien de ce type de matériaux.

À lire aussi Immobilier Grand-Ouest : La vente marque le pas et la location reste en tension

Bilan positif de l’opération « Elan’C »

Livrée en avril 2024, la première opération résidentielle de Crédit Agricole Immobilier relevant de l’économie circulaire est un succès :

16 produits et matériaux (réemploi, fin de stock, réutilisation, erreur de commande) ont été utilisés

735 tonnes de matières premières économisées

131 tonnes de CO2 économisés grâce au réemploi

5% de granulats recyclés dans le béton



Les multiples origines des matériaux de réemploi d’« Elan’C » :

Chantiers de déconstruction IDF : chemins de câbles, gravillons

Réutilisation des chutes de bois : socle de placard, cache-nourrices

Erreurs de commande : portes de distribution, quincaillerie, sèche-serviette, dalles techniques

Fin de série : faïence, carrelage

« Nous sommes très fiers d’inaugurer ce nouvel ensemble résidentiel à Stains qui représente un défi à la fois technique, environnemental et sociétal. Ce projet s’inscrit pleinement dans la stratégie de Crédit Agricole de développer un immobilier durable et bas carbone grâce à l’utilisation de matériaux recyclés et issus du réemploi. Elan’C est un premier succès dans la voie de la démocratisation de ce procédé dans le résidentiel et nous saluons les nombreux propriétaires qui ont accepté d’intégrer des matériaux issus du réemploi dans leurs appartements », déclare Valérie Wanquet, Directrice générale de Crédit Agricole Immobilier.