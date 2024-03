Nomination : Valérie Wanquet devient Directrice générale de Crédit Agricole Immobilier

Valérie Wanquet succèdera à Marc Oppenheim à la Direction générale de Crédit Agricole Immobilier.

De l’audit …

Diplômée de l’ESSEC et expert-comptable, Valérie Wanquet commence sa carrière en 1988 dans l’audit chez PWC. Elle rejoint le Crédit Lyonnais en 1991 comme responsable de la Comptabilité des marchés de capitaux. En 1999, elle intègre l’agence de Singapour en tant que contrôleur financier, puis en 2001 celle de Hong-Kong et devient Directrice financière Asie en 2003. En 2007, elle est nommée Chief Operating Officer de Crédit Agricole CIB Chine.

À lire aussi Nomination : Emmanuël Beaussier nommé Directeur adjoint des Investissements Bureaux Paris-IDF chez CBRE France

… à la Direction financière

De 2011 à 2013, elle exerce la fonction de Regional Chief Financial Officer avant de devenir COO pour Hong Kong et l’Asie. Elle rejoint CA Consumer Finance en 2016 en tant que Directrice financière Groupe. En 2019, elle prend en outre la responsabilité du Secrétariat central, du juridique et des relations institutionnelles.

À lire aussi Nomination : Joachim Azan est nommé président de l'ORIE

Directrice générale adjointe du groupe CA Consumer

En juillet 2020, Valérie Wanquet est nommée Directrice générale adjointe du groupe CA Consumer Finance en charge de l’International, de l’Assurance, des Finances et du Juridique, et seconde dirigeante effective de CA Consumer Finance.