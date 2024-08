Nice : Villa d’architecte avec vue panoramique sur la mer et les montagnes

Immobilier Nice : Villa contemporaine de 238 m², 6 pièces et 4 chambres, nichée à flanc du Mont Chauve, avec vue panoramique sur la mer et les montagnes, cherche preneur à Aspremont.

Cette superbe villa contemporaine de 238 m², située à Aspremont, à 13 km de Nice, offre un confort exceptionnel dans un cadre privilégié.

A flanc du Mont Chauve

Nichée dans un domaine fermé et sécurisé, elle se dresse tel un nid d’aigle offrant une vue imprenable sur la mer et les montagnes. Immergée dans un calme absolu, sans vis-à-vis ni bruit, elle est idéalement nichée à flanc du Mont Chauve, bénéficiant d’un microclimat chaud et sec.

À lire aussi Corse : Spectaculaire villa avec vue mer panoramique sur la baie de Calvi

Une vue époustouflante

L’espace vie type cathédrale est équipée d’une cheminée contemporaine et s’ ouvre sur la terrasse équipée d’une pergola bioclimatique permettant de profiter des douces soirées méditerranéennes. Coté nuit, vous découvrirez quatre chambres spacieuses, dont une master avec salle de bain et dressing, ainsi que deux salles de bain.

À lire aussi Immobilier Grasse : Fonte Colombo, magnifique propriété rénovée par Norman Foster

Une villa d’architecte

Entièrement rénovée par un architecte renommé en 2022, cette propriété allie modernité et élégance. La piscine Diffazur à l’eau salée ajoute une touche confortable à cet ensemble harmonieux.

Une villa tout confort

En complément, un dressing et de nombreux placards offrant un espace de rangement généreux. De plus, la villa dispose d’un garage de 37 m², d’un cellier, d’une buanderie et d’un atelier de bricolage, offrant un confort de vie optimal. Cette propriété répond à toutes les exigences en matière de confort et de bien-être.

Son prix : 1 900 000€. DPE : C. Pour plus de renseignements, rendez-vous sur Barnes.