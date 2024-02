Cette somptueuse villa de 308 m², située dans un domaine IRS de villas d’exception à Bel Ombre, à l‘Ile Maurice repose sur un terrain de 1529 m².

3 chambres, espace de vie spacieux, piscine…

La propriété se compose de 3 chambres à coucher, chacune avec sa propre salle de bain attenante. L’intérieur offre un espace de vie spacieux et une cuisine moderne. À l’extérieur, une piscine à débordement complète cette résidence, offrant une vue imprenable sur le golf et les montagnes environnantes.

Accès au terrain de golf et autres activités

Les résidents ont un accès privilégié à un prestigieux terrain de golf international, ainsi qu’aux nombreuses activités qui y sont associées. De plus, un membership donne accès au Château Héritage et à la plage de C Beach. Le domaine IRS est intégré à une réserve naturelle de plus de 2500 hectares, offrant ainsi de nombreuses possibilités de randonnées en pleine nature.

Son prix : 1 800 000 €. Pour plus d’informations, rendez-vous sur Barnes.