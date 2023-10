Immobilier Nice : Villa Plaisance, une nouvelle offre de logements abordables et écologiques

Réalisée par l’e groupe UNITI Provence-Alpes-Côte d’Azur, la nouvelle résidence Villa Plaisance a été inaugurée le 16 octobre à Nice en présence de Stéphane ORIA, Président-Fondateur du groupe UNITI, Dominique ESTROSI SASSONE, Sénateur des Alpes-Maritimes – Présidente de la Commission des affaires économiques du Sénat, Madame Anne-Laure RUBI, Conseillère municipale de Nice subdéléguée au foncier et à l’urbanisme, les équipes de COTE D’AZUR HABITAT, Monsieur Christophe CARESCHE, Président de TONUS TERRITOIRES – Groupe Caisse des Dépôts – et Monsieur Jean-Pierre SAUTAREL, Directeur général de 3F SUD – Groupe Action Logement.

Vendue en bloc à Tonus Territoires, 3F Sud, et Côte d’Azur Habitat, Villa Plaisance correspond à ce que recherchent de nombreux habitants de Nice.

Des logements accessibles et abordables

Située à Nice route de Canta Galet, près de Magnan, à proximité des commerces, des commodités et des transports en commun, cette nouvelle résidence présente de nombreux atouts pour répondre au mieux aux besoins d’habitat identifiés dans la Métropole Nice Côte d’Azur.

Elle répond notamment à la préoccupation de la ville de Nice de développer une offre de logements locatifs neufs adaptée et abordable, au vu de la rareté et du coût des logements. D’une surface habitable de 4.120 m², la résidence Villa Plaisance est composée de 69 logements locatifs sociaux de type T2 à T4, dont 49 logements acquis en démembrement par TONUS TERRITOIRES et 3F SUD et 21 logements acquis par COTE D’AZUR HABITAT.

Le respect de l’environnement

Du fait de ses qualités architecturales, environnementales et fonctionnelles, la résidence Villa Plaisance est parfaitement intégrée dans le quartier et participe à son embellissement.

Surperformant de 12% les critères imposés par la réglementation environnementale RE 2020 et certifiée Bâtiment Energie Environnement + (BEE+), la résidence concilie le confort thermique des logements à la maîtrise des charges de consommation énergétique, en limitant l’empreinte environnementale liée à son fonctionnement.

Confort et sécurité

Enfin, sa conception a été pensée pour optimiser le confort de vie des habitants avec un jardin collectif, des balcons ou terrasses et des places de stationnement sécurisées.

Cette nouvelle opération livrée par UNITI s’intègre dans l’offre de logements conventionnés développée par le Groupe à destination de ses partenaires – collectivités locales, bailleurs sociaux et investisseurs institutionnels – pour proposer des solutions modernes et abordables d’habitat favorisant l’accès et le maintien dans le logement.

