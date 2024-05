Energie : Plus de 52 % des Français sont conscients d’utiliser un système de chauffage polluant

Etonnement, les Français ont une mauvaise connaissance de l’empreinte carbone des différents modes de chauffage et ils avouent être conscients de ne pas avoir, à l’heure actuelle, un système de chauffage non polluant.

Les Français connaissent-ils le système de chauffage le moins polluant ? Rothelec, spécialiste du chauffage électrique économique et inventeur du radiateur à inertie, a interrogé plus de 3 206 personnes pour répondre à cette question cruciale encore bien loin d’être évidente malgré l’urgence climatique.

Une connaissance de l’empreinte carbone des modes de chauffage très approximative

Pour les Français, les 3 types de chauffage qui émettent le plus de CO² sont le fioul avec 27 % de votes, le bois (bûches ou granulés) avec 23 % et le gaz naturel avec 15 %. Fait intéressant et révélateur de cette méconnaissance, 14 % avouent cependant ne pas savoir répondre à cette question.

Car en effet, même si les Français ne se trompent finalement pas sur l’impact du fioul et du gaz, il est surprenant de voir figurer le bois à la deuxième place des modes de chauffage ayant la plus forte empreinte carbone.

En effet, le chauffage au bois n’émet que 30 gCo² par kWh quand le fioul totalise plus de 324 gCo² par kWh et le gaz 227 gCo² par kWh et l’électrique 147 gCo² par kWh.

Par conséquent, le classement correct des modes de chauffage qui ont la plus forte empreinte carbone est donc en N°1 le Fioul, en N°2 le gaz, en N°3 le chauffage électrique et en N°4 le bois.

Selon vous, quel est le mode de chauffage qui a le taux d’émissions de CO2 par énergie de chauffage le plus important ? Réponses Pourcentages Fioul 27 % Electricité 14 % Gaz naturel 15 % Solaire 2 % Biomasse (bûches et granulés de bois) 23 % Géothermie 2 % Aérothermie 1 % Ils ont tous le même 2 % Je ne sais pas 14 %

A tort, beaucoup de Français pensent que c’est le chauffage au bois qui pollue le plus

Cette méconnaissance est encore plus flagrante lorsque la question de la pollution est posée car pour 22 % des Français, c’est le chauffage au bois qui pollue le plus, devant le chauffage au fioul à 21 % et le gaz à 12 %.

Or, le bois est une source d’énergie naturelle et renouvelable grâce à la reforestation. Vu son indice très bas de rejet de Co², c’est le système de chauffage le plus respectueux de l’environnement avec pour seul point noir l’émission de particules fines dans les fumées qui peuvent apporter des dégradations à l’air ambiant et donc causer des problèmes respiratoires si elles sont inhalées. De son côté, le chauffage au fioul produit un nombre de composés nocifs très important (particules fines, oxyde d’azote, dioxyde de soufre, carbone, etc.) ce qui en fait le système le plus polluant et le moins écologique de tous, devant le gaz qui est également une énergie fossile libérant énormément de CO².

« Même s’ils se trompent encore sur les catégories de chauffage les plus polluantes, les Français ont bien compris que la source d’énergie la plus écologique est celle de l’électricité issue d’une production renouvelable, comme avec des systèmes solaires ou éoliens. C’est ce mode de production qu’il faut aujourd’hui privilégier et développer pour à terme faire disparaitre les centrales à gaz ou à charbon », commente Éric Anes, Président de Rothelec.

Selon vous, quel est le chauffage le plus polluant ? Réponses Pourcentages La pompe à chaleur 7 % Le chauffage biomasse (bûches et granulés de bois) 22 % Le chauffage au fioul 21 % Le chauffage au gaz 12 % Le chauffage électrique issu de production renouvelable (éolien, solaire) 6 % Le chauffage électrique issu de production renouvelable (centrale nucléaire, charbon) 10 % Ils sont tous aussi polluants 8 % Aucun 2 % Je ne sais pas 12 %

Des Français mieux calés sur les prix ? Oui et non !

Pour ce qui est des coûts énergétiques, les Français pensent en revanche être bien au courant… En effet, ils classent les énergies de la moins chère à la plus couteuse (1. Le chauffage au bois, 2. Le chauffage au gaz, 3. le chauffage au fioul et 4. le chauffage électrique), mais en oubliant certaines contraintes liées au fonctionnement.

Selon vous, quel est le chauffage le moins cher ? Réponses Pourcentages La pompe à chaleur 11 % Le chauffage biomasse (bûches et granulés de bois) 25 % Le chauffage au fioul 12 % Le chauffage au gaz 19 % Le chauffage électrique issu de production renouvelable (éolien, solaire) 10 % Le chauffage électrique issu de production renouvelable (centrale nucléaire, charbon) 7 % Aucun 1 % Je ne sais pas 15 %

En effet, le coût d’un système de chauffage varie énormément en fonction de plusieurs facteurs :

Les différents types de chauffage Si le chauffage électrique est le système le moins cher à l’achat (entre 1 000 et 5 000 €), il occasionne des coûts d’exploitation pouvant être élevés. Cependant, tous les acteurs ne se ressemblent pas. En effet, chez Rothelec, nous avons ainsi opté pour des systèmes plus chers à l’achat que de l’électrique classique mais avec des performances meilleures et donc des coûts d’exploitation au m² chauffé inférieurs à ceux du fioul ou du gaz. Pour le chauffage au gaz, le coût d’achat est moyen (entre 5 000 et 15 000 €) et avec des coûts d’exploitation stables mais c’est une source d’énergie fossile et donc non pérenne. Le Chauffage au fioul a un coût d’achat moyen (entre 5 000 et 10 000 €), mais des prix fluctuants, souvent très élevés et surtout une interdiction de s’équiper pour les nouveaux logements. La Pompe à chaleur a un coût d’achat très élevé (entre 6 000 et 16 000 €), mais occasionne des coûts d’exploitation assez faibles et fournit donc une énergie plus écologique. Le Chauffage au bois enregistre un coût d’achat variable et assez élevé pour une cheminée ou un poêle (entre 2 000 et 15 000 €), avec en plus un prix du bois ou des granulés variable et plus ou moins important en fonction de l’habitation. De plus, pour chauffer l’ensemble d’une maison et pas seulement une pièce, il est nécessaire de s’équiper de conduits d’air et de pompes pour répartir la chaleur dans les pièces choisies. Le Chauffage solaire a un coût d’achat élevé (entre 5 000 et 20 000 €), mais des coûts d’exploitation quasiment nuls et une énergie 100% renouvelable.



La surface de l’habitation à chauffer : Plus la surface est grande, plus le coût du système sera élevé et surtout en fonction du type de chauffage choisi.

Plus la surface est grande, plus le coût du système sera élevé et surtout en fonction du type de chauffage choisi. L’isolation et la performance énergétique du logement : Une habitation bien isolée réduira la puissance du système de chauffage nécessaire et donc son coût final à l’utilisation.

Une habitation bien isolée réduira la puissance du système de chauffage nécessaire et donc son coût final à l’utilisation. L’installation du système de chauffage : il est recommandé de faire appel à un professionnel est pour l’installation du chauffage, mais cette intervention augmentera le coût total et est donc à prendre en considération lors du choix.

« Avec toutes ces données, et même si le chauffage au bois présente de nombreux avantages, il est important de ne pas négliger tous ces inconvénients avant de faire son choix, analyse Eric Anes. En effet, le bois engendre des contraintes liées à l’approvisionnement et au stockage. Il faut avoir conscience de la nécessité d’un ramonage régulier par un professionnel et enfin qu’il a un impact environnemental (l’émissions de polluants atmosphériques, tels que des particules fines et des gaz à effet de serre peuvent avoir un impact négatif sur la qualité de l’air, notamment pour les personnes souffrant de problèmes respiratoires), si le bois n’est pas issu d’une gestion forestière durable.»

Des Français conscients de polluer

En 2024, plus de 52 % des Français pensent qu’ils ne disposent pas d’un système de chauffage non polluant. Seulement 16 % estiment qu’ils ont une production d’énergie totalement écologique et 32 % sont plus mitigés sur la question.

Pensez-vous avoir à l’heure actuelle un système de chauffage non polluant ? Réponses Pourcentages Oui absolument 16 % Oui un peu 32 % Non pas du tout 52 %

« Aujourd’hui, près de 40 % des foyers se chauffent au gaz et encore 12 % au fioul. Seulement 35 % sont à l’électrique et les Français qui utilisent le bois ne sont qu’une minorité estimée à 5 %. Il est donc primordial de continuer à perfectionner l’énergie électrique, comme nous le faisons au sein de Rothelec depuis plus de 45 ans. Nous avons été parmi les premiers à proposer des systèmes combinés, comme les radiateurs à inertie couplés à une production solaire, capables de réduire l’empreinte carbone des ménages français tout en réduisant leurs coûts de chauffage« , précise Eric Anes.

Les avantages du chauffage solaire

Une énergie renouvelable et vraiment durable

Le soleil est une source inépuisable et gratuite.

Le chauffage solaire permet de réduire sa dépendance aux énergies fossiles et limiter son impact environnemental.

D’importantes économies d’énergie et la réduction des factures

Le chauffage solaire permet de couvrir 70% des besoins en eau chaude sanitaire et 50% des besoins en chauffage.

Le solaire permet une réduction significative des factures d’énergie.

Un fonctionnement simple et peu d’entretien

Généralement, les systèmes de chauffage solaire sont simples d’utilisation et nécessitent peu d’entretien.

Aujourd’hui, les panneaux solaires thermiques ont une durée de vie pouvant atteindre trente années.

Des atouts environnementaux

Un chauffage solaire ne produit aucune émission de gaz à effet de serre ni de polluants atmosphériques et contribue ainsi à la lutte contre le réchauffement climatique tout en amélioration de la qualité de l’air.

La valorisation du patrimoine immobilier

L’installation d’un chauffage solaire peut augmenter la valeur d’un bien immobilier, contrairement à une chaudière au fioul par exemple.

Une indépendance énergétique forte

La production de sa propre énergie grâce au solaire, permet de s’affranchir des prix des énergies fossiles et de gagner ainsi en indépendance énergétique.

La contribution à la transition énergétique

Le chauffage solaire agit concrètement en faveur de la transition énergétique et permet ainsi de soutenir le développement des énergies renouvelables.

« En résumé, le chauffage solaire présente de multiples avantages, aussi bien économiques qu’environnementaux. C’est la solution écologique et durable la plus efficace pour chauffer son habitation tout en réduisant ses factures d’énergie. C’est produire de l’énergie verte et la consommer intelligemment», conclut Eric Anes.