MaPrimeRenov’ : Un bonus de 1000 euros si vous changez votre chaudière au fioul ou au gaz

Le gouvernement annonce 1000 euros d’augmentation de MaPrimeRenov à partir du 15 avril pour tout changement de système de chauffage qui permet de sortir du fioul ou du gaz.

Dans le cadre de sa politique de réduction de la dépendance aux énergies fossiles et du plan de Résilience annoncé par le Premier ministre mercredi 16 mars, le Gouvernement a décidé d’augmenter de 1000 € MaPrimeRénov pour tout changement de système de chauffage vers un système renouvelable, qui permette de remplacer une chaudière au gaz ou au fioul. Cette augmentation prend effet pour tous les dossiers de demande d’aide déposé à compter du 15 avril et jusqu’au 31 décembre 2022. Par ailleurs, à compter du 1er janvier 2023, les forfaits MaPrimeRénov pour l’installation de nouvelles chaudières au gaz seront arrêtés.

MaPrimeRenov, un bonus de 1000 euros du 15 avril au 31 décembre 2022

L’augmentation de 1000 € à partir du 15 avril prochain et jusqu’à la fin de l’année 2022, de l’aide MaPrimeRénov’ sera accordée pour l’installation d’un système de chauffage renouvelable, qui permet de sortir du gaz ou du fioul, comme les pompes à chaleur (y compris hybrides) ou les chaudières biomasse. Cela concerne tous les ménages déjà éligibles aux aides MaPrimeRénov’ pour ce type d’opération. C’est une mesure d’accélération juste, simple, efficace et cohérente avec notre action en faveur d’une moindre dépendance aux énergies fossiles.

Ainsi, les ménages les plus modestes qui choisissent de se passer du gaz et de faire le choix d’ une pompe à chaleur ou une chaudière biomasse pourront obtenir jusqu’à 9000 euros d’aides (MaPrimeRénov et Certificats d’économies d’énergie) contre 8000 euros auparavant.

Avec des pompes à chaleur à 12 000 euros, cela conduit à un reste à charge de 3000 euros, équivalent à celui pour l’installation d’une chaudière gaz, tout en bénéficiant d’économies sur la facture énergétique.

Plus d’aide MaPrimeRenov pour les chaudières au gaz en 2023

Dans un second temps, les demandes d’aides MaPrimeRenov’ pour l’installation d’une chaudière au gaz ne pourront plus être déposées à compter du 1er janvier 2023, un délai qui permet aux ménages et aux entreprises de s’adapter.