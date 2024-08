Immobilier & Investissement : Rendez-vous à la 2ème édition du Congrès UPI le 28 septembre

Inflation, shrinkflation, difficulté d’accès aux crédits, baisse de la construction, révision des DPE (Diagnostic de Performance Energétique) ou encore stagnation des livrets d’épargne sont des réalités économiques qui pèsent sur le pouvoir d’achat, la capacité à se constituer un patrimoine et l’envie d’entreprendre.

Le Congrès UPI (Université de la Pensée et de l’Investissement) revient samedi 28 septembre 2024 au Centre de Congrès d’Angers pour donner les clés de compréhension de l’économie, de l’investissement, de l’entrepreneuriat et permettre à chacun d’en tirer avantage. Son format divertissant, interactif et propice au réseautage a déjà séduit 800 participants professionnels et particuliers en 2023.

4 conférences de 45 minutes pour mieux appréhender les mécanismes de notre économie

Pour capter l’attention du public et rendre accessible au plus grand nombre ces sujets, Matthieu Fumoleau et Quentin Demé, créateurs et animateurs du Congrès UPI, ont invité des experts reconnus dans leurs domaines. A travers 4 conférences de 45 minutes, ils abordent des grands piliers que sont :

L’Économie avec Emmanuel Lechypre, journaliste à BFM Business et ancien Directeur du Centre des Jeunes Dirigeants. Ex : inflation, les évolutions du taux de chômage, l’état de santé de l’économie française et d’autres exemples concrets.

L’Entrepreneuriat avec David Laroche, entrepreneur, coach et conférencier spécialiste en développement personnel . Ex : tout pour passer de l’envie à l’action, les clés et leviers pour lancer et développer une entreprise.

Les marchés financiers avec Owen « Hasheur » Simonin, entrepreneur, influenceur et conférencier spécialiste des innovations autour de la blockchain. Ex : ils ne sont pas réservés qu’à une élite ou aux hauts revenus et représentent une alternative rémunératrice aux livrets d’épargne les plus courants.

L’immobilier avec Christopher Wangen, expert investissement immobilier, multi-entrepreneur, auteur et formateur. Ex : le marché immobilier en 2024 et une vision prospective sur les mois à venir, la situation des constructeurs, présenter les différentes opportunités.

Un partage d’expériences d’experts reconnus

Le matin, la table ronde « Entreprendre autrement » sera l’occasion d’avoir les conseils et les retours d’expérience de Caroline Migneaux, entrepreneure et podcasteuse spécialiste du marketing digital, d’Alice Cathelineau, experte en communication digitale, chroniqueuse et productrice d’un talk-show, de Sébastien Château, double champion du monde de full-contact et entrepreneur, et de Lucien Cupif entrepreneur et youtubeur spécialiste automobile et moto.

En fin d’après-midi, tous les intervenants reviendront sur scène pour une séance de questions/réponses avec le public. Ils seront rejoints par deux experts locaux qui répondront plus spécifiquement aux questions liées à la région des Pays de la Loire : Philippe Vioux, entrepreneur et membre du bureau de la Cci du Maine-et-Loire, et Sébastien Blanvillain ,expert immobilier, directeur d’agences dans le Maine-et-Loire.

« L’interaction et le divertissement sont essentiels pour capter l’attention de tout le monde. L’année dernière, un show de basket avait clôturé la journée. Cette année, il y aura un show le matin et un autre l’après-midi. Des temps dédiés permettront également aux participants de réseauter, de rencontrer les intervenants et les partenaires présents. Pour résumer le Congrès UPI, c’est une journée complète d’infotainment économique» , expliquent Quentin Demé et Matthieu Fumoleau.

Infos pratiques : Les prix des billets vont de 15€ la demi-journée en catégorie 4 à 69 € la journée complète en 1ère catégorie.

Paramétrez vos consentements Coucou, c'est nous... les sweet Cookies ! 🍪 On adore que vous soyez gourmand de nos contenus. Mais pour rendre votre visite encore plus sweet, on aimerait vous accompagner avec quelques cookies — promis, ils sont sans calories. Ça vous dit ? Vous vous demandez pourquoi on vous sert des cookies ? 🍪 Compter nos visiteurs, c'est important ! C’est simple : on veut rendre votre expérience ici aussi sweet que nos contenus. Les cookies nous aident à compter vos visites pour mieux comprendre vos préférences, à vous chouchouter en vous proposant ce que vous aimez, et à vous assurer de ne rien manquer. Et ne vous inquiétez pas, ils sont toujours sans calories ! Fonctionnalités Fonctionnalités Always active Le stockage ou l'accès technique est strictement nécessaire à la finalité légitime de permettre l'utilisation d'un service spécifique explicitement demandé par l'abonné ou l'utilisateur, ou aux seules fins d'effectuer la transmission d'une communication sur un réseau de communications électroniques. Preferences Preferences The technical storage or access is necessary for the legitimate purpose of storing preferences that are not requested by the subscriber or user. Statistiques Statistiques The technical storage or access that is used exclusively for statistical purposes. Le stockage technique ou l'accès utilisé exclusivement à des fins statistiques anonymes. Sans assignation à comparaître, conformité volontaire de la part de votre fournisseur de services Internet ou enregistrements supplémentaires provenant d'un tiers, les informations stockées ou récupérées à cette seule fin ne peuvent généralement pas être utilisées pour vous identifier. Marketing Marketing Le stockage ou l'accès technique est nécessaire pour créer des profils d'utilisateur afin d'envoyer de la publicité ou pour suivre l'utilisateur sur un site Web ou sur plusieurs sites Web à des fins de marketing similaires. Accepter Refuser Préférences Sauvegarder Préférences

Paramétrez vos consentements