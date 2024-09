Michel Barnier à Matignon : CNCEF CRÉDIT et CNCEF IMMOBILIER alertent le Premier ministre

CNCEF CRÉDIT et CNCEF IMMOBILIER, associations professionnelles de courtiers en prêts et d’intermédiaires en immobilier patrimonial et de placement, souhaitent au chef du gouvernement de se montrer à la hauteur de la période et de ne pas se dérober aux tâches qui l’attendent.

L’heure est venue pour lui de mettre ses convictions au service des Français et de s’atteler à leurs priorités. Et parmi elles, le logement, gage de dignité personnelle, et de socle pour développer une vie professionnelle et familiale sereine.

Avoir un ministre du Logement qui sache de quoi il parle

Il est donc plus que temps de former un Gouvernement et de développer une véritable et ambitieuse politique du logement avec un ministre qui sache de quoi il parle, une vraie volonté d’action et un cabinet compétent pour mettre en place les actions qui s’imposent.

Il ne s’agit pas, de grâce, de tergiverser pendant 50 jours de plus. Nous n’en avons plus le temps rappellent CNCEF CRÉDIT et CNCEF IMMOBILIER. Il s’agit au contraire de mettre en place les propositions que les professionnels du secteur s’époumonent à porter à la connaissance des pouvoirs publics.

Tout d’abord et concrètement, le marché doit être assoupli et l’offre doit revenir. Les banques ont montré le chemin en dégrippant l’octroi de crédit, emboitons-leur le pas ! C’est à ce prix que le marché se redynamisera.

« Nous souhaitons chance et courage à Monsieur Barnier, dont la tâche sera ardue. Car il n’est plus temps de temporiser et de commander un énième rapport sur l’état du logement dans notre pays. Les chiffres et difficultés sont connus, les solutions aussi, exhorte Côme Robet, Président de CNCEF CRÉDIT. Il suffit de piocher pour cela dans les propositions qu’ont faites les différents acteurs du secteur depuis plus de 24 mois. Et de les mettre en application avec courage. Il en va de la confiance des Français dans la capacité de ce nouveau gouvernement à accompagner leur projet de vie, mais aussi de la santé d’un secteur en perte de vitalité. »

Réformer complètement le Haut Conseil de Stabilité Financière

La souplesse doit également s’appliquer à la réglementation. CNCEF CRÉDIT et CNCEF IMMOBILIER plaident pour réformer complètement le Haut Conseil de Stabilité Financière qui a quasi-bloqué la production de crédit et les aspirations des Français ces deux dernières années. Le retour de la prise en compte du reste à vivre est une nécessité.

Les primo accédants doivent être aidés pour accéder à la propriété, comme la Fédération Française du Bâtiment le propose, en émettant l’idée d’un nouveau prêt à 2% qui leur serait dédié. Pourquoi pas un Prêt à Taux Zéro pour tous les primo accédants et pour la maison individuelle ?

« Il est urgent également de favoriser le retour des investisseurs privés. L’immobilier patrimonial ou de placement est un maillon crucial de la chaîne pour redonner à chaque Français la possibilité de se loger. Nous nous tenons à la disposition du futur gouvernement pour développer nos propositions », renchérit Jean-Paul Serrato, Président de CNCEF IMMOBILIER.

