Immobilier : Quai des Notaires lève 7M€ pour accélérer sur l’IA

A l’occasion du Congrès des Notaires, la startup Quai des Notaires, solution notariale 100% digitalisée et sécurisée, a annoncé la clôture d’une levée de fonds de 7M d’Euros. Réalisée auprès de UI Investissements, de trois caisses régionales de Crédit Agricole et d’investisseurs du secteur, cette levée permettra à l’entreprise de conforter sa position de pionnier au sein du notariat et d’étendre son offre de services aux partenaires professionnels des notaires.

Une levée de fonds pour s’imposer comme LA référence auprès des notaires

Quai des Notaires a constitué l’équivalent d’une gigantesque banque de données et 80% des formalités peuvent désormais être automatisées (réalisées en quelques minutes au lieu de 2 à 3 heures – un gain de 2h30 en moyenne par dossier pour l’étude et une réduction des délais de signature allant jusqu’à 1 mois 1/2 de réduction de délai).

Cette levée de fonds servira l’enrichissement de l’offre logicielle, pour l’adresser à un plus vaste marché (immobilier, banque, pompes funèbres, généalogistes), ainsi que l’intensification du développement commercial via des recrutements.

De l’IA afin d’automatiser la digitalisation des process

La sécurisation et la souveraineté numérique sont au cœur des enjeux pour Quai des Notaires qui propose une solution avec un niveau de sécurité le plus haut du marché, répondant aux exigences les plus strictes en matière de conformité et de sécurité. La startup s’entoure de partenaires français à l’instar de Yousign pour la signature des contrats à distance. En s’appuyant sur un hébergement labellisé SecNumCloud, elle offre un environnement unique : un espace d’échange hyper sécurisé entre le notaire et ses clients, pour chaque dossier, contenant une messagerie chiffrée et un système de partages de documents avec doubles facteurs d’authentification, horodatages et signatures électroniques de niveau avancé, à l’intérieur d’un coffre-fort numérique, le tout 100% hébergé SecNumcloud et supervisé 24/7.

« Jusqu’à présent, nous avons constitué l’équivalent d’une immense banque de données permettant de réaliser toutes les formalités dont les notaires ont besoin pour établir et faire signer leurs actes en toute sécurité et conformité, en s’appuyant sur nos moteurs d’automatisations. Désormais, nous allons ajouter des briques d’intelligence artificielle à ces automatisations, pour assister davantage le collaborateur et le notaire. Ça libère du temps, ça apporte de la sécurité et de la sérénité et ça permet aux notaires et à leurs collaborateurs d’être encore plus efficaces et pertinents dans leur métier et leurs conseils juridiques. » explique Patrick Mc Namara, PDG de Quai des Notaires.

Quai des Notaires, la LegalTech qui digitalise le secteur notarial

Lancée en 2019, Quai des Notaires est la 1ère solution labellisée par le conseil supérieur du notariat en avril 2020 et s’impose comme un pionnier de la digitalisation des process : automatisation des formalités des notaires (formalités préalables, postérieures, commerciales) ; portail d’échanges sécurisés ; signatures des actes notariés à distance et environnement (génération des documents sur l’urbanisme et les risques).

Aujourd’hui, Quai des Notaires comptabilise plus de 110.000 actes signés sur la plateforme et 300.000 formalités automatisées pour un chiffre d’affaires qui devrait dépasser les 3M€ en 2024. Fort de 24% des offices notariaux inscrits sur la plateforme et de plus de 8500 comptes notaires et collaborateurs utilisateurs, Quai des Notaires entame désormais sa deuxième étape de développement.

