Annonces immobilières : comment faire la différence pour un professionnel immobilier ?

La situation actuelle du marché de l’immobilier, où la baisse moyenne des transactions atteint 8 %, offre une opportunité de contester les outils utilisés et les performances obtenues. À ce titre, l’usage des annonces immobilières doit amener les professionnels de l’immobilier à s’interroger sur leurs pratiques et repérer les points d’amélioration. Car la concurrence est âpre : en six ans, le nombre d’agents et de mandataires immobiliers a bondi de 30 % et les annonces en ligne ont progressé de 20 %. D’où l’importance de trouver des moyens de se démarquer. Pour autant, il faut rester fidèle à ses valeurs et à sa démarche commerciale. Il s’agit d’attirer les vendeurs, afin qu’ils confient leur bien, et les acheteurs, pour qu’ils soumettent leur recherche.

Les remontées automatisées pour piloter la visibilité des annonces immobilières

Pour relever tous ces défis, les professionnels de l’immobilier savent l’importance de la qualité des informations diffusées et des photos mettant en valeur un bien. C’est incontournable, indispensable, et pourtant insuffisant pour stimuler les contacts. Il convient donc de prendre en compte tous les paramètres marketing pour sortir du lot. Encore faut-il avoir une juste vision de ces paramètres. C’est ce qu’apporte leboncoin, leader du marché immobilier, à travers sa plateforme.

D’abord, il y a les remontées automatisées. Présente dans toutes les offres proposées par leboncoin aux agents immobiliers, cette solution assure que les annonces immobilières ne tombent pas en fin de listing. Concrètement, dès lors que la visibilité diminue, un algorithme remonte l’annonce en tête de liste. Cette opération est automatique, 24h/24, 7J/7, et donc sans aucune intervention du professionnel créateur de l’annonce. Ce qui représente un gain de temps inestimable et une optimisation du pilotage du portefeuille d’annonces. La pertinence de cette solution est telle que 80 % des clients leboncoin la plébiscitent.

Du coup, il faut aller plus loin que les remontées automatisées en ajoutant des options de visibilité complémentaires afin de choisir quelle annonce valorisée, quand la valoriser et comment la valoriser. L’intérêt est de sortir du lot en se donnant la possibilité de sélectionner quelques annonces immobilières à un fort potentiel de sur-performance en complémentarité avec la garantie de visibilité. Même chose pour différencier les biens obtenus en mandat exclusif. Ces options sont aussi particulièrement utiles pour accélérer une vente, soit parce que le vendeur est pressé, soit parce que le bien n’a pas assez de visites. Concrètement, depuis janvier dernier, les annonces de professionnels de l’immobilier ayant choisi ces options de visibilité en complément des remontées automatisées ont obtenu jusqu’à 40 % de contacts supplémentaires* par rapport aux annonces utilisant seulement les remontées automatisées. Bien sûr, il y a un coût : entre 10 et 120 € maximum. Bref, tous les budgets s’y retrouvent.

L’atout succès des options de visibilité

Ensuite, depuis le 2 septembre dernier, leboncoin propose une toute nouvelle gamme d’options qui s’adapte en fonction des budgets et des besoins. Par exemple, la remontée en tête de liste immédiate s’adresse à tous les professionnels qui cherchent à booster la visibilité d’une annonce instantanément. Elle apporte une réactivité précieuse pour accélérer une vente, relancer l’intérêt des acheteurs après une révision de prix, ou remettre sur le marché un bien dont le compromis vient d’être cassé.

Autre exemple différenciant : l’option Focus. Pour faire la différence, et surtout s’assurer que l’œil du visiteur dans une page de recherche s’arrête, la photo de l’annonce mise en avant est deux fois plus grande que celles des autres annonces pendant 7 jours consécutifs. Autant dire qu’avec un magnifique cadrage sur la piscine, une incroyable lumière d’une vue imprenable, l’annonce ne peut que faire mouche et ressortir du flux des annonces immobilières concurrentes. Et lorsqu’il s’agit de convaincre un client de confier un mandat exclusif, l’option « À la Une » prend tout son sens : pendant 7 ou 30 jours, l’annonce reste en rang 1 ou 2 en haut de la page des résultats. Ce qui en fait un dispositif idéal qui garantit aux professionnels de faire émerger leurs annonces.

Pour accéder à toutes ces options et les piloter à bon escient, il est conseillé de s’abonner à des crédits. Ainsi, le professionnel reçoit chaque mois son volume de crédits, qu’il utilise, comme il l’entend et à tout moment, en activant l’option de son choix depuis son espace professionnel.

Disposer d’un emplacement permanent

Enfin, leboncoin propose le dispositif « À La Une en continu » exclusivement inclus dans le Pack Privilège, nouvelle offre la plus complète du boncoin. Ici, les professionnels disposent d’un ou plusieurs emplacements permanents en tête de liste des recherches de biens sur toute la durée de souscription du pack. Ce qui permet d’y faire figurer la ou les annonces de leurs choix. En effet, il est possible d’alterner l’affichage d’annonce pour la durée souhaitée, sans aucun surcoût. Cette offre est la plus puissante pour atteindre un maximum de visibilité.

Pour découvrir et choisir les options de visibilité du boncoin adaptées à vos besoins, consultez notre page dédiée : https://leboncoinsolutionspro.fr/immobilier/options-de-visibilite/.

*Comparaison des clients professionnels leboncoin de janvier à mai 2024 entre annonces bénéficiant des remontées automatiques et de l’option A la Une versus les annonces bénéficiant de remontées automatiques seules

