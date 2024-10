Immobilier : A la rentrée, le marché de la transaction retrouve-t-il vraiment des couleurs ?

La transaction : Des prix en baisse et une reprise des transactions durant l’été 2024

Sur le second trimestre 2024, Bien’ici constatait un léger recul de l’offre et de la demande, une durée de diffusion des ses annonces en hausse de 21 jours malgré une baisse des prix notable. Pour ce troisième trimestre, le portail observe une légère reprise de la demande.

Évolutions constatées entre le 3ème trimestre 2023 et le 3ème trimestre 2024

Depuis le second trimestre 2023, Bien’ici constatait également une stabilité haute des stocks des agents immobiliers. Au troisième trimestre, l’offre de biens à vendre marque le pas et amorce une baisse de 8%. Cette baisse de l’offre sur ce troisième trimestre est la preuve certaine d’une reprise des transactions durant l’été 2024.

En effet, la baisse conjointe des taux d’intérêt bancaires et des prix de l’immobilier alliée à une offre forte, a permis permet aux agents immobiliers de voir plus de personnes franchir la porte des agences et de réaliser leur projet immobilier. De plus, la mise en place du nouveau gouvernement et des récentes annonces en faveur du logement et de l’immobilier devraient confirmer la tendance de redémarrage de la demande sur cette fin d’année 2024.

La location : La situation ne s’arrange pas

Sans surprise, la situation du marché locatif continue, lui, de se détériorer lentement. Il y a toujours de moins en moins d’offre de biens à louer sur le marché. En conséquence, la demande sur les biens à louer baisse à cause de la raréfaction des biens. Côté prix cela ne s’arrange pas plus et continuent de grimper sur ce troisième trimestre 2024.

Évolutions constatées entre le 3ème trimestre 2023 et le 3ème trimestre 2024

Le neuf : Le nouveau gouvernement améliora-t-il la situation?

La situation du marché du neuf est toujours préoccupante. Selon les dernières données issues du ministère de la Transition écologique et de la cohésion des territoires, en août 2024, le nombre de logements autorisés se situe à 28% en dessous de son niveau moyen des 12 mois précédents. La nomination d’un ministre du Logement et les annonces du Premier ministre en matière du logement vont-elles avoir des effets sur le marché du neuf ?

Évolutions constatées entre le 3ème trimestre 2023 et le 3ème trimestre 2024

