Hausse des prix de l’immobilier à Milan depuis 2018

Depuis 2018, Milan s’affirme comme pôle économique et culturel, attirant professionnels et investisseurs étrangers. Et les prix de l’immobilier à Milan ne cessent de grimper, soutenus par une demande croissante et une offre limitée. En 2019, le prix moyen au mètre carré dans le centre ville s’inscrivait à 6 300 euros le mètre carré (contre 6 000 euros le mètre carré l’année précédente) selon l’Observatoire du marché immobilier (OMI). Après un ralentissement des ventes liée au Covid en 2020, le marché immobilier milanais s’est rapidement redressé en 2021, avec une forte demande entraînant de nouvelles hausses de prix.

Depuis la pandémie, les logements se sont adaptés aux modes de vie post pandémie : espaces plus grands et des extérieurs, terrasses ou balcons. En 2021, cette évolution a fait grimper le prix moyen dans le centre de Milan à 6 800 € le mètre carré.

La hausse des prix ne s’est pas arrêtée là. Après la pandémie, la demande est restée forte, aussi bien dans le centre que dans les banlieues, alimentant une nouvelle flambée des prix. À mi-2023, le prix moyen au mètre carré dans le centre dépassait les 7 000 euros le mètre carré.

Les loyers sont à la hausse aussi

Les loyers à Milan ont suivi la même trajectoire que les prix de l’immobilier. Avant même la pandémie, ils étaient déjà en hausse. En 2018, le loyer moyen d’un deux-pièces en centre-ville était d’environ 1 200 euros par mois, montant à 1 300 euros en 2019.

L’augmentation du nombre d’étudiants, couplée à une forte demande de professionnels et de touristes en quête de logements temporaires, a poussé les propriétaires à réajuster les loyers à la hausse.

En 2020, le confinement a entraîné une baisse temporaire des loyers en raison de la chute de la demande locative, mais la reprise a été rapide. En 2021, le loyer moyen d’un deux-pièces en centre-ville atteignait 1 350 € par mois, soutenu par la demande d’espaces plus adaptés au télétravail et aux nouvelles habitudes de vie.

Cette tendance s’est confirmée en 2022 et 2023, avec une hausse continue des loyers. La demande pour des logements plus spacieux et bien connectés, notamment avec des extérieurs, est restée forte. À mi-2023, le loyer moyen d’un deux-pièces en centre-ville s’élevait à 1 500 € par mois. Le retour du tourisme international et l’organisation d’événements culturels majeurs à Milan ont encore accentué cette pression sur le marché locatif.

La croissance démographique et l’attractivité touristique boostent les prix de l’immobilier à Milan en 2024

Alors que la plupart des villes italiennes subissent un déclin démographique, Milan se distingue par une demande immobilière. La population milanaise, en constante augmentation, exerce une pression directe sur les prix.

Cette croissance démographique est largement alimentée par l’attraction de la ville auprès des étudiants et des travailleurs, qu’ils soient italiens ou étrangers, qui forment une part importante de la demande de logements.

Malgré une offre immobilière qui reste stable, la hausse continue de la population, notamment des familles et des étudiants universitaires, contribue à la flambée des prix. En 2024, le prix moyen au mètre carré à Milan atteint 5 500 €, soit 200 € de plus que l’année précédente, et plus de 1 500 € de plus qu’en 2018.

L’attractivité touristique de Milan ne fait qu’aggraver cette tension. Des événements majeurs, comme le Salon du meuble, attirent des milliers de visiteurs, et l’hôtellerie peine à absorber cette demande, poussant les loyers à la hausse.

Résultat : en 2024, les loyers ont atteint en moyenne 23 € par mètre carré, contre 18 € en 2019, confirmant la tendance inflationniste du marché immobilier milanais.

Vous souhaitez découvrir Milan, vous pouvez consulter cette carte de la ville du site Bonjour Milan.

Jusqu’à 10 600 euros le mètre carré dans le centre de Milan

Tous les quartiers de Milan n’ont pas enregistré la même hausse des prix. Les zones périurbaines ont connu des augmentations moins marquées que le centre-ville. En effet, c’est dans le centre de Milan que les logements sont les plus chers, avec un coût au mètre carré de 10 600 €.

Certains quartiers de Milan, comme Porta Romana et Isola, ont connu une augmentation significative des prix de l’immobilier et des loyers.

Porta Romana a bénéficié de grands projets de réaménagement urbain et d’infrastructures de transport améliorées, qui ont rendu la zone particulièrement attractive pour les acheteurs et les locataires.

À Isola, la proximité de Porta Nuova et de la gare Garibaldi a rendu le quartier très apprécié des jeunes professionnels et des investisseurs.

En périphérie, les quartiers les moins chers à ce jour sont Bisceglie, Baggio, Olmi, avec 2 833 €/m2 et une croissance significative de +4,6% par rapport à 2023 ; Ponte Lambro, Santa Giulia avec 3 031 €/m2 et 1,7% de croissance et Forlanini, avec 3 364 € par m2, et même une augmentation de +6,1% par rapport à 2023.

Le coût de l’immobilier à Milan semble donc augmenter de plus en plus. En outre, la ville de Milan est également confirmée en tête pour le coût de la vie. De plus en plus de Milanais choisissent de s’installer vers l’arrière-pays où la qualité de vie s’améliore, les coûts diminuent et il est souvent possible d’acheter des maisons plus grandes en fonction de ses besoins.

Cet article a été rédigé par l’équipe de BonjourMilan pour MySweetimmo Par MySweetImmo

Paramétrez vos consentements Coucou, c'est nous... les sweet Cookies ! 🍪 On adore que vous soyez gourmand de nos contenus. Mais pour rendre votre visite encore plus sweet, on aimerait vous accompagner avec quelques cookies — promis, ils sont sans calories. Ça vous dit ? Vous vous demandez pourquoi on vous sert des cookies ? 🍪 Compter nos visiteurs, c'est important ! C’est simple : on veut rendre votre expérience ici aussi sweet que nos contenus. Les cookies nous aident à compter vos visites pour mieux comprendre vos préférences, à vous chouchouter en vous proposant ce que vous aimez, et à vous assurer de ne rien manquer. Et ne vous inquiétez pas, ils sont toujours sans calories ! Fonctionnalités Fonctionnalités Always active Le stockage ou l'accès technique est strictement nécessaire à la finalité légitime de permettre l'utilisation d'un service spécifique explicitement demandé par l'abonné ou l'utilisateur, ou aux seules fins d'effectuer la transmission d'une communication sur un réseau de communications électroniques. Preferences Preferences The technical storage or access is necessary for the legitimate purpose of storing preferences that are not requested by the subscriber or user. Statistiques Statistiques The technical storage or access that is used exclusively for statistical purposes. Le stockage technique ou l'accès utilisé exclusivement à des fins statistiques anonymes. Sans assignation à comparaître, conformité volontaire de la part de votre fournisseur de services Internet ou enregistrements supplémentaires provenant d'un tiers, les informations stockées ou récupérées à cette seule fin ne peuvent généralement pas être utilisées pour vous identifier. Marketing Marketing Le stockage ou l'accès technique est nécessaire pour créer des profils d'utilisateur afin d'envoyer de la publicité ou pour suivre l'utilisateur sur un site Web ou sur plusieurs sites Web à des fins de marketing similaires. Accepter Refuser Préférences Sauvegarder Préférences

Paramétrez vos consentements