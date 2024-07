Immobilier et législatives 2024, un parallèle inquiétant

Les résultats du second tour des élections législatives de 2024 ont été un véritable bouleversement pour la scène politique française. Le Nouveau Front Populaire (NFP), contre toute attente, est arrivé en tête, suivi du camp présidentiel, tandis que le Rassemblement National (RN) a chuté à la troisième place. Cette situation crée une incertitude politique qui n’est pas sans conséquences pour l’économie, et plus particulièrement pour le marché immobilier.

Un climat d’incertitude

La surprise de ces législatives avec le succès du NFP modifie le paysage politique de manière drastique. L’incertitude politique résultant de cette nouvelle configuration parlementaire pourrait avoir des répercussions sur la confiance des investisseurs dans le marché immobilier.

Un gouvernement formé par une coalition hétéroclite et potentiellement instable peut inquiéter les acteurs économiques et entraîner une réticence à investir.

Nouvelles mesures fiscales : un impact dévastateur

Le NFP propose deux mesures phares en termes d’économie et de fiscalité qui risquent de bouleverser le marché immobilier.

Augmentation des tranches marginales d’impôt

Le NFP souhaite introduire un barème d’imposition à 14 tranches, avec une tranche marginale de 90% au-delà de 400 000 euros de revenu annuel. Cette mesure, jugée démesurée par de nombreux experts, pourrait décourager fortement l’initiative entrepreneuriale et l’investissement, poussant de nombreux contribuables à rechercher des solutions fiscales à l’étranger.

Rétablissement de l’Impôt sur la Fortune (ISF)

En rétablissant l’ISF et en incluant toutes les liquidités et le patrimoine mobilier des Français dans l’assiette fiscale, le NFP augmenterait considérablement le taux d’imposition marginal. Cette mesure aurait un effet direct sur le secteur immobilier, notamment sur les propriétés de luxe, en augmentant l’impôt de la fortune sur les biens immobiliers eux-mêmes.

La fuite des capitaux et l’exode des fortunés

Face à ces nouvelles mesures fiscales, un nombre croissant de Français fortunés pourraient envisager de quitter le pays. La perspective de politiques économiques moins favorables aux grandes fortunes, telles que des augmentations d’impôts ou des régulations plus strictes, pourrait accélérer cette tendance. Ce phénomène d’exode fiscal entraînerait une baisse de la demande pour les biens immobiliers de luxe, aggravant la dévaluation des propriétés dans ce segment du marché.

Répercussions sur le marché immobilier

La baisse généralisée des prix de l’immobilier pourrait avoir des effets en cascade. Les propriétaires, voyant la valeur de leurs biens diminuer, pourraient hésiter à vendre, augmentant ainsi la stagnation du marché. Les promoteurs immobiliers pourraient également revoir leurs projets à la baisse ou les retarder, craignant une rentabilité insuffisante. Cela pourrait ralentir la construction de nouveaux logements, exacerbant la crise du logement dans certaines régions et diminuant l’attractivité des investissements dans l’immobilier résidentiel et commercial.

Recommandations pour stabiliser le marché

Pour stabiliser le marché immobilier dans ce climat politique incertain, il est crucial que le nouveau gouvernement mette en place des politiques économiques et fiscales claires et cohérentes. Des incitations à l’investissement immobilier et une communication transparente sur les futures orientations politiques sont indispensables pour restaurer la confiance des investisseurs.

En conclusion, les résultats des législatives de 2024 marquent un tournant majeur pour la France. Le parallèle avec l’immobilier est évident : tout comme notre scène politique, le marché immobilier est en pleine mutation et confronté à des défis sans précédent. Il est essentiel que nous abordions ces défis avec des politiques réfléchies et stables pour éviter une crise immobilière qui pourrait avoir des répercussions profondes sur notre économie et notre société.

Cet avis d’expert a été rédigé par Roy Masliah, Fondateur de decla.fr Par MySweetImmo