Immobilier résidentiel : 625 millions d’euros investis au 1er trimestre 2024

ImmoStat Groupement d’Intérêt Economique (GIE), créé en 2001 par BNPPRE, CBRE, Cushman & Wakefield et JLL, associés à trois acteurs sur le marché résidentiel : BPCE Solutions immobilières,

ESSET Valorisation et IKORY, a annoncé les chiffres du 1er trimestre 2024 relatifs aux investissements réalisés par les institutionnels et family office sur la vente en bloc d’actifs résidentiels à la fois classiques et gérés.

Au 1er trimestre 2024, le montant global des investissements résidentiels en France, tel que défini par ImmoStat, est de 625 millions d’euros, soit une hausse de 6 % par rapport au 1er trimestre 2023. Les actifs résidentiels classiques, intermédiaires et intergénérationnels ont totalisé 518 millions d’euros au 1er trimestre 2024, soit une hausse de 30 % par rapport au 1er trimestre 2023. Enfin, les actifs résidentiels gérés ont totalisé 107 millions d’euros au 1er trimestre 2024, soit une baisse de 44 % par rapport au 1er trimestre 2023.

« Au premier trimestre 2024, le panorama du marché immobilier résidentiel français s’est dessiné en nuances. Nous constatons une augmentation globale des investissements, portée par une ascension notable des actifs résidentiels classiques. Cependant, une ombre plane sur les actifs résidentiels gérés, enregistrant une baisse significative. Ces fluctuations soulignent un tableau complexe, invitant investisseurs et acteurs du secteur à une lecture attentive», commente Stéphane Imowicz, président d’IKORY.

Évolution des montants investis par trimestres dans l’immobilier résidentiel en France sur ces dernières années

Comparaison sur ces dernières années des montants investis dans l’immobilier résidentiel en France uniquement sur les périodes du 1er trimestre