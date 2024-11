RENT 2024 : Découvrez les lauréats des Sweet Awards 2024

Lors des Sweet Awards RENT 2024, 1366 votants et un jury d’experts ont désigné les lauréats, célébrant l’innovation et le leadership féminin en immobilier. Découvrez les gagnants dévoilés au Salon RENT.

Vous avez été 1166 a voter en ligne pour désigner les personnalités marquantes de l’immobilier dans le cadre des Sweet Awards RENT 2024 organisés par MySweetImmo en partenariat avec le salon RENT et le groupe Septeo.

Après réception des dossiers de candidature et des vidéos de présentation des participants, le jury a sélectionné 21 finalistes pour lesquels vous avez pu voter via un questionnaire en ligne. Les résultats (très serrés) ont été dévoilés le jeudi 7 novembre au Salon RENT lors d’une cérémonie de remise des prix.

Sweet Ladies Award 2024 : Laura Spohr, directrice générale de Conseiller Influent

Ce prix met à l’honneur les femmes dirigeantes et leur contribution dans la Proptech. Laura Spohr, cofondatrice et DG de Conseiller Influent, s’est démarquée par son ambition et son engagement pour l’entrepreneuriat au féminin. Aux côtés de Clément Réau, son associé et ami de longue date, Laura forme les conseillers immobiliers aux réseaux sociaux pour leur permettre d’accroître leur visibilité et de décrocher plus de mandats via le digital. À seulement 25 ans, elle espère inspirer d’autres jeunes femmes à se lancer. Sa vision : rester numéro un en nombre de clients et qualité d’accompagnement, organiser les plus grands événements du digital immobilier, et offrir des surprises qui viendront prochainement enrichir leur offre.

Prix spécial du Jury 2024 : Delphine Rouxel, président de Nestenn

Delphine Rouxel s’est vu attribuer le Prix spécial du Jury pour son leadership inspirant, sa vision stratégique, sa capacité à rassembler et a suscité l’enthousiasme de ses franchisés. Avec plus de 30 ans d’expérience, elle connaît parfaitement le réseau qu’elle accompagne depuis 2006 et qu’elle a contribué à structurer aux côtés d’Olivier Alonso. Ce prix spécial salue son expertise, son rôle inspirant pour les femmes de l’immobilier. À travers son parcours inspirant, Delphine Rouxel encourage de nombreuses professionnelles à oser prendre les rênes de projets ambitieux et occuper les premiers rôles.

Retrouvez bientôt les interviews des lauréats dans des épisodes inédits de Mon Podcast Immo.

Le pépite Sweet Award 2024 récompense les solutions attractives pour les professionnels de l’immobilier et le grand public. Il a été remporté Frédéric Kopp, cofondateur de Béa, première plateforme dédiée à l’échange immobilier. Depuis quelques mois, Béa permet aux propriétaires de « matcher » leurs biens pour un échange immobilier, une alternative économique et rapide à la vente classique. Inspirée des applications de rencontre, Béa facilite les échanges en permettant aux utilisateurs de publier une annonce, de rechercher des biens compatibles, et de gérer l’ensemble du processus à moindre coût, avec une commission de seulement 3 %. Présente déjà à Paris et Lyon, Béa prévoit de s’étendre sur tout le territoire pour démocratiser l’échange immobilier

Proptech Very Sweet Award 2024 : Agathe Machavoine, cofondatrice d’Ublo

Le Proptech Very Sweet Award met en lumière les initiatives à impact social ou environnemental. Il a été remporté par Agathe Machavoine, cofondatrice d’Ublo, une solution SaaS, facilite la gestion locative pour les bailleurs sociaux et privés. L’objectif d’Ublo est de simplifier la gestion immobilière tout en favorisant une gestion durable et responsable. Son engagement : fournir des outils à prix coûtant pour les associations et gestionnaires de logements sociaux, renforçant ainsi l’accès à un logement de qualité pour les populations vulnérables.

Comment désignés les lauréats des Sweet Awards RENT 2024 Les lauréats des SweetAwards 2024 ont été désigné à part égale par le jury et le public (1366 votants en 3 jours). Le jury est composé d’Ariane Artinian, fondatrice de MySweetimmo; de Jean-Pierre Domingo, directeur général de Septeo Solutions Immobilières; d’Isabelle Larochette, fondatrice de la fondation I Loge You, de Bruno Rouleau, président de la fédération du courtage en crédit et de Stéphane Scarella, directeur du salon RENT.

