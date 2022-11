Immobilier : Et les lauréats du 2ème Proptech Sweet Awards 2022 remis au RENT sont…

Temps de lecture estimé : 6 min

La 2ème édition des Sweet Awards qui s’est déroulée pendant le salon RENT a cette année encore, mis en lumière l’entrepreneuriat. Les lauréats de l’édition 2022 des Sweet Awards ont été sélectionnés par un jury composé d’Ariane Artinian (fondatrice, My Sweet Immo), Jean-Pierre Domingo (Division Manager Immobilier, Goupe Septeo), Isabelle Larochette (présidente de la fondation I Loge You), Bruno Rouleau (président de l’APIC), Stéphane Scarella (directeur général, du RENT).

L’ambition des Sweet Awards ? Mettre en valeur des personnalités inspirantes…

La création des Proptech Sweet Ladies Awards l’an passé avait déjà comme ambition de mettre un coup de projecteurs sur les femmes de la Proptech, nombreuses dans les effectifs mais extrêmement rares parmi les décisionnaires qui jouent la carte de l’innovation, qu’elles soient créatrices d’entreprises, repreneuses ou actionnaires.

Non, à la vision genrée du business. « Si l’objectif de My Sweet Immo est de lutter contre le sexisme et le genrisme à tous les étages, il n’est pas question de promouvoir pour autant une vision genrée du business, précise Ariane Artinian, fondatrice de My Sweet Immo. Cette année, nos Sweet Awards s’enrichissent d’un Proptech Pépite Sweet Award qui récompense une personnalité rayonnante qui a su se faire une place dans l’univers de la Proptech.«

Célébrer l’innovation. «RENT célèbre à chaque édition l’innovation dans l’industrie Proptech Européenne. C’est aussi l’occasion de célébrer des femmes et des hommes qui par leur parcours s’illustrent, entreprennent, innovent, inspirent et servent l’intérêt général. A travers ces 3 prix, RENT est fier d’être associé cette année encore au Palmares de ces Sweet Awards », déclare Stéphane Scarella, son directeur général.

Digitalisation, partage et convivialité. «La remise des Sweet Awards au RENT est une occasion unique de mettre à l’honneur celles et ceux qui font la proptech et à laquelle le groupe Septeo est heureux de participer. Dans les métiers aussi fortement digitalisés que ceux de l’immobilier, les moments de partage et de convivialité sont précieux. Surtout lorsqu’ils permettent de célébrer les talentueuses et personnalités qui font avancer notre eco-système», ajoute Jean-Pierre Domingo, Division Manager Immobilier, groupe Septeo.

Sweet Awards : Le palmarès 2022

Les Sweet Awards créés par le sculpteur Sébastien Réal et remis avec Stéphane Scarella au salon RENT, récompensent des personnalités « remarquables par leur trajectoire, leur conviction, leur vision sensible innovante ou solidaire de l’entrepreneuriat », reprend Ariane Artinian. Nous braquons les projecteurs sur des femmes et des hommes qui innovent et incarnent nos valeurs de sweetitude !« .

Proptech Sweet Ladies Award 2022

Cette année, Vanessa Bénédic, CEO d’Homeloop, remporte le Proptech Sweet Ladies Award 2022 pour l’acquisition proptech d’iBuying Homeloop là où personne ne l’attendait. « Si ce prix est un grand honneur dans la proptech et dans le nouveau métier de l’achat immobilier instantané, c’est également un formidable encouragement pour les équipes d’homeloop qui inventent aujourd’hui l’immobilier de demain ! « , se réjouit Vanessa Bénédic.

Prix coup de cœur du jury 2022

Béatrice Favat Poinsot, présidente de la fondation L’Adresse remporte le prix Coup de cœur du jury. L’engagement de sa fondation pour femmes victimes de cancer et les parents d’enfants malades ainsi que sa capacité à mobiliser l’ensemble du réseau l’Adresse autour de ces causes méritent d’être salués.

«Je suis très honorée d’avoir reçu le prix du cœur. Cela est une belle reconnaissance de toutes les actions que nous menons depuis 2019 pour soutenir la lutte contre le cancer des femmes, mais également le cancer de l’enfant. Nous sommes fiers des valeurs humaines de notre réseau et comptons bien poursuivre nos actions encore de longues années», se félicite Béatrice Favat Poinsot.

Proptech Pépite Sweet Award 2022

Thierry Vignal, président de Masteos remporte quant à lui le 1er Proptech Pépite Sweet Award pour sa levée de fonds de 40 millions avant l’été auprès du fonds de Yuri Milner et parce qu’il s’est fait une place en un temps record dans la Proptech.

« Je suis très fier et très content. Être récompensé au RENT rend cette remise de prix d’autant plus solennel. Il ne faut cependant pas oublier les 465 personnes qui travaillent pour Masteos sans qui l’entreprise ne serait rien, rappelle Thierry Vignal. Ce prix indirectement est adressé à toutes les personnes qui ont contribué à la réussite de Masteos ».

Sweet Awards : Ce qu’en disent les membres du jury

Sweet Awards for ladies and gentlemen. « Les Sweet Awards ont perdu cette année le vocable « ladies » sur le papier mais pas dans l’approche des classements. Thierry Vignal disait d’ailleurs justement que derrière la récompense, c’était toute une équipe et que celle-ci était composée principalement de femmes. Le salon RENT est une formidable opportunité de constater la contribution des femmes à la construction des entreprises du Logement, et de mettre en avant celles qui participent à la vie des agences ou des entreprises immobilières. Un choix est toujours et par nature contestable, mais le jury a été très fier de ses lauréates et de ses lauréats 2022, quand bien même le choix fut compliqué.», Bruno Rouleau, président de l’APIC ( Association professionnelle des Intermédiaires en Crédits )

L’immobilier au féminin, sans sexisme. « Recevoir le trophée coup de cœur l’an passé, et le remettre cette année fut pour moi un honneur. My Sweet Immo propose une nouvelle façon d’aborder L’immobilier au féminin sans sexisme. Les Sweet Awards sont une immense avancée dans l’immobilier avec la mise en lumière de belles initiatives, de nouvelles façons d’illustrer l’espoir de la Proptech», considére Isabelle Larochette, présidente de la Fondation I Loge You.