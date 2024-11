Les Proptech Sweet Awards reviennent pour une nouvelle édition exceptionnelle ! Cette année encore, les entreprises les plus innovantes du secteur de la Proptech se disputent les faveurs du public et d’un jury prestigieux. Mais c’est VOUS qui avez le pouvoir de faire la différence et de choisir vos favoris !

Découvrez la liste complète des candidats sélectionnés, triés par ordre alphabétique, avec pour chacun leur vidéo de candidature et une présentation. Votre vote est essentiel pour récompenser les personnalités et les projets qui font du bien au secteur immobilier.

Pour voter, c’est ici !

Léa Adalbert, Cash Flow Positif

Qu’est-ce que Flatbay ? Notre cœur de métier ? Rendre l’investissement locatif simple, rentable et accessible à tous. Notre intelligence artificielle analyse chaque jour des milliers de biens, ne sélectionnant que les 0,1% les plus rentables. Cette technologie, optimisée par une équipe dont 30% se consacrent exclusivement à son perfectionnement, offre à nos clients des rendements moyens de 10,4%. Mais notre mission ne s’arrête pas là : nous gérons également chaque étape du processus, du financement aux travaux, jusqu’à la gestion locative. En somme, nous transformons une démarche complexe en un parcours fluide et sans stress.

Nicolas Bletterer, Little Worker

Qu’est-ce que Little Worker ? Notre mission est de doter chaque particulier de l’incroyable faculté de révéler et d’exploiter le potentiel financier, esthétique et durable de son projet immobilier. Nous ne nous contentons pas que de rénover des espaces ; nous transformons des lieux de vie en respectant la planète. Car chaque projet est différent, nous avons l’oeil pour révélé les pépites du patrimoine français et nous priorisons les besoin et les envies de nos clients pour obtenir le projet le plus durable possible.

Alexis Coissac, Flatbay

Qu’est-ce que Flatbay ? C’est un CRM immobilier tout-en-un qui centralise l’ensemble des outils nécessaires aux professionnels du secteur. Notre mission est de simplifier et d’optimiser la gestion des opérations immobilières en unifiant les processus au sein d’une seule plateforme. Cela permet aux agents de gagner du temps précieux, d’éviter de jongler entre plusieurs solutions, et d’offrir à leurs clients un suivi personnalisé et plus efficace.

Mihai Gavriloiou, GoFlint

Qu’est-ce que GoFlint ? GoFlint s’est lancée en 2020 pour faire baisser de 99% les frais de diffusion des agents immobiliers avec un engagement responsable de surcompenser l’empreinte carbone de ses serveurs en investissant 3% de son CA. 4 ans et 4,1m€ de levées de fonds plus tard, GoFlint a cru en annonces (>410 000) et est devenue une plateforme d’annonces (>8 000 réseaux et indépendants) et de services (37 partenaires) pour lever les frictions autour de la transaction immobilière (courtage de crédits, de déménagement, de travaux, diagnostiques DPE, assurance loyers, etc.). La croissance de GoFlint se construit par l’innovation : La Vigie, premier baromètre des prix immo selon la note DPE (depuis T4-2023) puis la recherche immobilière en langage naturel (Flint-E introduit fin T2-2024 / recherche classique mais avec une IA aux commandes), facilitant la recherche immobilière selon les besoins exprimés par les visiteurs.

Théo Gauthier, SMOP

Qu’est-ce que Smop ? C’est la gestion locative en ligne automatisée et conforme pour les propriétaires-bailleurs. Cette plateforme leur permet de gérer en toute autonomie leurs locations, de la mise en location au préavis du locataire en passant par la gestion courante. Elle simplifie la vie des propriétaires-bailleurs et investisseurs immobiliers face aux enjeux réglementaires et aux tâches chronophages.

Danyl Hassim, Danim

Qu’est-ce que Danim ? « Un outil qui permet aux agents immobiliers de créer du contenu digital et de le diffuser sans aucune compétence technique. Concrètement on permet aux conseillers immo de créer des vidéos, des visuels ou encore des images avec le home staging virtuel et de les diffuser. Tout ça en 6 minutes en moyenne. Chez Danim nous avons la conviction que la communication digitale peut être un levier de performance et de croissance pour les agents immobiliers.«

Lars Herbillon, Hoummi

Qu’est-ce que Hoummi? Notre mission est de proposer des habitations modulaires bas carbone, autonomes et à énergie positive, qui répondent aux enjeux écologiques et sociaux actuels. Nous contribuons à un changement positif en offrant des solutions de logement durables, flexibles et accessibles, tout en limitant l’impact environnemental et en rendant les petits espaces désirables. Nos modules permettent une densification douce des territoires et apportent une réponse concrète aux besoins de logements sociaux, étudiants ou temporaires.

Jane Keynest, Keynest

Qu’est-ce que KeyNest ? C’est un service qui fournit des solutions intelligentes pour faciliter l’échange de clés entre les guests et les prestataires de services, tels que les conciergeries, propriétaires Airbnb ou property managers, rationalisant ainsi le processus d’enregistrement et renforçant la sécurité globale.

Frédéric Kopp, Béa

Qu’est-ce que Bea ?Béa est la première solution qui permet de faire se rencontrer des biens immobiliers en vue de faire un échange immobilier définitif. Inscrit dans le code civil depuis son origine, l’échange immobilier permet à deux propriétaires de devenir acquéreur du bien de l’autre, en un seul acte notarié (au lieu d’un acte d’achat et un acte de vente). L’échange étant taxé différemment, chaque propriétaire peut ainsi économiser jusqu’à 60% de frais de notaire ! Si les biens ne sont pas de la même valeur, un différentiel est versé lors de la transaction (la soulte).

Cédric Lavaud, Fichier AMEPI

Qu’est-ce que le Fichier AMEPI ? « C’est une association des mandats exclusifs des professionnels de l’immobilier. C’est le premier outil national de partage de mandats exclusifs entre professionnels de l’immobilier et il compte environ 3 400 agences adhérentes sur l’ensemble du territoire français. (agences indépendantes, en réseaux intégrés, franchisées, en coopératives, syndiquées ou non).

Agathe Machavoine, Ublo

Qu’est-ce que Ublo ? C’est un logiciel en SaaS conçu pour les gestionnaires immobiliers, qu’ils soient agences, associations, bailleurs sociaux ou privés. Notre mission est de simplifier leur quotidien en améliorant la communication avec toutes les parties prenantes. Grâce à des fonctionnalités innovantes comme les scénarios automatisés, nous rationalisons les tâches récurrentes et chronophages. Nos atouts incluent l’automatisation des flux métiers, un design intuitif et élégant, une gestion centralisée et accessible des données, ainsi qu’une personnalisation complète de l’interface, favorisant un lien plus fort entre les utilisateurs et leurs bailleurs.

Frédérique Mascarin, Balio

Qu’est-ce que Renouveau-immo ? Balio Services œuvre en faveur du pouvoir d’achat des particuliers et des professionnels en améliorant l’accès et l’assistance aux meilleurs choix grâce à des solutions technologiques innovante. Balio est un multi-courtier tech qui prend en charge l’optimisation continue des contrats et abonnements d’assurance, d’électricité, de gaz, d’internet et de mobile, grâce à un agrégateur accessible sur tous supports et à l’expertise d’un conseiller dédié. Balio permet ainsi à ses clients d’avoir un seul interlocuteur et un seul espace membre pour l’ensemble des contrats qui lui sont confiés, tout en optimisant le budget dès la première année et en le maîtrisant leur adéquation les années suivantes.

Alexandra Pillot, Renouveau-immo

Qu’est-ce que Renouveau-immo ? Notre plateforme c’est un fin mélange d’offre de publicité et de visibilité, de services, un Saas de gestion, d’intégration de la Data et de la Tech. Nous sommes une startup PROPTECH, ADTECH et GREENTECH.Le secteur de la PropTech, en combinaison avec l’AdTech, englobe l’utilisation de la technologie pour optimiser et transformer les services liés à l’immobilier, y compris la vente d’espaces d’annonces. Cela inclut des solutions innovantes pour l’achat, la vente, la gestion de biens et la rénovation.

Margaux Scalisi, Vefaonline

Qu’est-ce que Vefaonline ? Lancé en 2020, vefaonline est le 1er portail immobilier dédié à la vente en bloc de logements. Il permet aux promoteurs immobiliers de promouvoir leurs programmes auprès d’acheteurs institutionnels (bailleurs sociaux, banques, fonds d’investissements, etc.). Dans la période de crise que l’on traverse, vefaonline est un levier essentiel pour continuer à vendre et construire des logements, notamment pour les étudiants et les personnes âgées.

Laura Spohr, Conseiller Influent

Qu’est-ce que Conseiller influent ? Nous formons les conseillers immobiliers aux réseaux sociaux, afin de les aider à gagner en visibilité sur leur secteur et à avoir plus de mandats grâce au digital.

Clara Tairraz et Charles Ruelle, Sezame

Qu’est-ce que Sezame ? Nous facilitons l’accès à la propriété grâce au leasing immobilier. Nous permettons à un aspirant propriétaire solvable, mais prochainement finançable d’emménager dès maintenant dans son logement idéal et de l’acheter dès qu’il est prêt à un prix fixe et convenu d’avance. Nous l’accompagnons à chaque étape de son projet de devenir propriétaire : du calibrage de sa trajectoire d’accession au rachat de son chez lui.

Theo T., UbiReal

Qu’est-ce que qu’Ubireal ? Notre mission est d’offrir la meilleure solution de gestion locative, non seulement dans les grandes métropoles, mais aussi dans les zones rurales, grâce à une technologie avancée et à l’intelligence artificielle. Là où les services de qualité étaient autrefois uniquement réservés aux grandes villes, Ubireal démocratise l’accès à une gestion fluide, rapide et efficace pour tous, partout en France. Nous facilitons la gestion des biens immobiliers en proposant des services tels que la création de dossiers locataires simplifiée, la signature à distance des contrats et la gestion automatisée des interventions courantes.

Vous avez fait votre choix ? Vite, votez ici. Les lauréats seront dévoilés lors de la cérémonie officielle des Proptech Sweet Awards 2024 qui aura lieu jeudi 7 novembre au salon RENT. Rejoignez-nous à 12h45 sur le stand de MySweetImmo ou restez connectés pour savoir si vous favoris seront récompensés. Merci pour cotre soutien ! Vous souhaitez nous suggérer une personnalité de l’immobilier à mettre à l’honneur pour son leadership inspirant ? Faites nous vos suggestions en commentaire.

