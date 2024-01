Décoration : Découvrez les 5 tendances déco pour 2024

Houzz.fr, la plateforme pour la rénovation et la décoration, offrant une solution tout-en-un aux professionnels du secteur, a analysé les termes les plus recherchés par sa communauté sur les trois premiers mois de l’année, ainsi que leur évolution par rapport à la même période en 2022.

Douceur dans les intérieurs

La douceur se fait de plus en plus ressentir dans la manière dont sont décorés et aménagés les intérieurs en France. Cela se traduit dans un premier temps par l’utilisation d’une palette de couleurs apaisantes, constituée de nuances de beiges, pastels, bleus délicats, vert sauge et rose poudré.

Premier élément à observer : une hausse significative des recherches autour du beige (+201 %) et du rose (+130 %) depuis le début de l’année 2023.

La douceur se retrouve également dans les lignes incurvées et les formes enveloppantes du mobilier et des décors, ainsi que dans l’aspect naturel des matériaux. Les professionnels présents sur Houzz.fr remarquent toujours un fort engouement pour les zelliges et le travertin de la part de leurs clients.

Minimalisme et intemporalité

De manière plus générale, les propriétaires français sont en quête de plus d’authenticité et d’intemporalité pour leurs intérieurs. C’est l’un des virages les plus notables à observer dans l’analyse des termes les plus recherchés sur la plateforme depuis le début de l’année 2023, avec une forte de hausse de 91 % du nombre de recherches pour des décorations minimalistes.

Les atmosphères rustiques et campagnes ont également retenu l’attention de notre communauté avec une augmentation de respectivement 113 % et 54 %. Les maîtres d’ouvrage semblent remettre la simplicité au cœur de leurs projets, comme pour opérer un retour aux sources.

Préserver les ressources

Qu’il s’agisse d’énergies ou de matières premières, la préoccupation environnementale est de plus en plus marquée dans les projets de rénovation. Les propriétaires sont à la recherche de solutions durables, tant au niveau des matériaux que de l’efficacité énergétique.

Selon les professionnels présents sur Houzz.fr, ils visent un équilibre entre les dépenses qu’ils vont faire pour leurs travaux et les économies qu’ils réaliseront sur leurs consommations après les travaux.

Ainsi, ils dépensent plus facilement leur budget pour changer les fenêtres, isoler les murs et installer un système de chauffage efficace. La conservation de l’existant au moment des travaux fait aussi partie de leurs demandes : ils veulent de plus en plus garder ce qui est en bon état ou peut être recyclé et sont plus sensibilisés à la gestion des déchets sur les chantiers.

Optimiser pour ne pas déménager

L’une des conséquences de la situation actuelle du marché immobilier en France est que les propriétaires tendent à favoriser l’amélioration de leur habitat plutôt qu’en changer, ou à acheter des surfaces plus petites que ce dont ils ont besoin et faire appel à un professionnel de l’aménagement pour les optimiser.

Cela passe aussi bien par des agrandissements de maisons, comme des extensions, ou l’aménagement des combles, que par la création d’espaces hybrides, tels que des chambres d’ami faisant aussi office de bureau pour le télétravail.

Sur Houzz.fr, les recherches pour les termes « soupente », « mansarde » et « combles » connaissent ainsi des hausses de respectivement 56 %, 64 % et 42 %. Les solutions d’aménagement sur mesure sont aussi toujours très demandées pour ajouter des rangements dans les moindres recoins des logements ou pour apporter de la modularité aux habitations.

Les pièces priorisées

Les professionnels présents sur Houzz.fr enregistrent actuellement davantage de demandes pour des rénovations partielles, les propriétaires favorisant certains espaces de leurs logements dans lesquels ils ont réellement besoin de se sentir bien. Véritables « cartes de visite », les pièces de vie restent naturellement la priorité car c’est l’endroit de la maison où l’on passe le plus de temps au quotidien et où l’on reçoit ses proches.

Mais les professionnels observent également une demande de plus en plus développée pour la rénovation ou création de suites parentales. Soit des espaces comprenant une chambre avec salle de bains et dressing privatifs. Et pour l’aménagement de ces pièces, il y a un mobilier qui semble se démarquer. L’analyse des termes les plus recherchés annonce en effet le grand retour de la coiffeuse (+123 %).

