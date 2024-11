Immobilier : Les coups de pouce pour faire construire sa maison

Selon le Baromètre QUALITEL 2024, la maison individuelle reste un rêve pour la majorité des Français, quel que soit leur âge. Le baromètre révèle même que 74 % des Français pensent que les générations futures rêveront toujours d’une maison avec jardin. Pour autant, 55 % estiment que cela leur sera inaccessible.

Alors que le Gouvernement s’apprête à rendre à nouveau éligible au Prêt à taux zéro la construction, Hexaom, constructeur de maisons neuves, a mis en place des « coups de pouce » et leviers pour permettre aux primo-accédants – mais pas uniquement – d’accéder à leur rêve de devenir propriétaire d’une maison.

De nouvelles maisons à partir de T3 et 50 m2 mais évolutives !

Hexaom a notamment imaginé et conçu des maisons évolutives, à partir de 3 pièces ou 50 m2, permettant de devenir propriétaire avec un budget maitrisé.

« Même si les taux de crédit ont significativement baissé depuis un an, permettant de resolvabiliser une partie des primo-accédants, ils restent supérieurs à 3 %. Dans un contexte de prix de l’immobilier et du foncier encore élevés et en l’absence de PTZ depuis avril 2024, nous avons dû nous adapter pour continuer à pouvoir accompagner ceux qui veulent faire construire leur maison avec un budget limité. C’est pourquoi nous leur proposons ces maisons évolutives qu’ils auront le loisir de pouvoir aménager ou agrandir lorsque leurs finances le permettront », explique Loic Vandromme, directeur général d’Hexaom.

Des maisons évolutives sont ainsi accessibles à moins de 100 000 €

Ces maisons évolutives sont ainsi accessibles à moins de 100 000 €, hors prix du terrain, soit, avec un crédit sur 25 ans, à une mensualité proche, voire inférieure, à celle d’un appartement T3 ! « Ces maisons, bien qu’accessibles avec un budget maitrisé, conservent une qualité de produits, et les mêmes artisans que nos maisons traditionnelles. Il ne s’agit pas de maisons low-cost mais de maisons optimisées grâce à nos bureaux d’études et aux négociations avec nos partenaires acceptant de faire des efforts dans l’intérêt commun », complète Steve Beaudel, directeur marketing et commercial d’Hexaom.

Le principe est simple : pouvoir devenir propriétaire le plus tôt possible d’une maison adaptée à ses besoins, au lieu de payer un loyer à fond perdu, tout en ayant la possibilité, dans quelques années, de gagner des mètres carrés supplémentaires en réalisant des travaux déjà budgétisés. Ainsi par exemple, les combles pourront être aménagés ou le garage accolé transformé en chambre pour gagner 16 m² de plus.

« Les ménages ciblés pour ces maisons évolutives sont avant tout les primo-accédants mais ces produits peuvent aussi permettre à des familles monoparentales de vivre à nouveau dans une maison après un divorce, à des investisseurs de réaliser leur premier achat locatif, ou à des retraités de vivre dans une maison neuve plus petite et adaptée à leurs besoins au lieu d’aller en appartement ou en résidence sénior« , détaille Steve Beaudel.

La possibilité de mettre en place une cagnotte pour se constituer un apport

Hexaom a mis en place une Cagnotte participative. Celle-ci a pour objectif de permettre aux jeunes de proposer à leurs proches de les aider dans leur projet en réalisant des dons en toute sécurité financière et ainsi contribuer à la constitution de leur apport.

« En effet, dans le cadre d’un projet de construction de maison, les banques demandent un apport moyen de l’ordre de 15 % du montant. Cette cagnotte peut ainsi être utilisée comme apport pour faciliter l’octroi d’un prêt immobilier. Et une fois le prêt obtenu, s’il reste des fonds sur la cagnotte, ils pourront être utilisés pour le paiement des frais de notaire par exemple« , explique Steve Beaudel.

Des prêts bonifiés et des offres bancaires attractives

Dans l’attente de la confirmation d’un retour du prêt à taux zéro pour les projets de construction de maisons, il existe d’ores et déjà d’autres coups de pouce de la part des banques : des prêts à taux bonifiés allant jusqu’à 30 000 €, à des taux de 0 à 3 %. Ces prêts sont le plus souvent réservés aux primo-accédants, qu’ils soient éligibles au PTZ ou non, mais dans certaines banques, ils peuvent être accordés à tous les acheteurs de résidence principale pour l’achat d’un bien performant, avec un DPE A, B ou C.

Ces prêts bonifiés pour les biens les moins énergivores, permettent aux banques de financer des logements performants énergétiquement, donc plus liquides et avec un coût d’usage plus faible, notamment en ce qui concerne les factures d’énergies, avec à la clé, une baisse significative du coût total du crédit pour ceux qui en bénéficient. Dans la même logique, des banques nationales accordent également des décotes de taux pour l’achat d’un bien avec un DPE A, B ou C, de 0,20 point en moyenne. Les maisons neuves en bénéficient donc en premier lieu !

« Les primo-accédants ignorent parfois qu’au-delà du PTZ, il existe d’autres prêts bonifiés accordés par les banques, des aides des villes ou le prêt Action Logement qui sont des vrais coups de pouce pour accéder à la propriété et faire baisser le coût de leur crédit, un atout à prendre en compte dans le contexte actuel. Dans l’attente du retour du PTZ pour la construction, c’est notre rôle de les accompagner aussi sur ces sujets qui peuvent faire la différence sur leur dossier… et leur budget ! Nous avons pour cela des partenariats avec des banques, des courtiers et même notre propre service d’accompagnement au financement », conclut Loic Vandromme.

