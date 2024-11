Coworking Paris : Morning & Ingka Centres ouvrent Hej!Workshop à Italie Deux

Ingka Centres, expert en création des lieux de rencontres, et Morning, spécialiste des espaces de travail, s’associent pour lancer le premier Hej!Workshop en France. Ce concept de coworking déjà présent à Stockholm et San Francisco, ouvre à Paris, dans la partie Apollo de l’espace de rencontre Italie Deux, propriété d’Ingka Centres.

Les utilisateurs de Hej!Workshop x Morning profitent ainsi des atouts d’Italie Deux, notamment le magasin IKEA et son offre de restauration abordable, et un très bon accès par les transports en commun.

« Nous sommes ravis de présenter Hej!Workshop à Paris ! Situé au cœur du 13ème arrondissement. Il offre aux entreprises un nouvel espace passionnant pour travailler, créer et se connecter », commente Anna Steyn, Responsable New Business chez Ingka Centres.

Et elle ajoute : « Nous avons créé un espace de travail qui se veut ludique, où les idées peuvent prospérer, où la collaboration est fluide et où l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée est favorisé. La solide connaissance du marché parisien, l’esprit entrepreneurial et la vision de Morning ont été essentiels pour donner vie à ce projet, et nous ne pourrions être plus enthousiastes à l’idée d’ouvrir les portes aux nombreux Parisiens qui feront de Hej!Workshop leur foyer créatif.»

Hej!Workshop : un concept qui a déjà fait ses preuves

Hej!Workshop, qui se prononce “hey” et qui signifie “bonjour” en suédois, a été lancé pour la première fois dans le lieu de rencontre d’Ingka Centres à Stockholm en 2022 ; Il est un modèle d’espace de travail innovant empreint des valeurs suédoises d’accessibilité, de durabilité et de bien-être général.

En mettant l’accent sur l’émergence d’une communauté dynamique fondée sur la partage d’expériences, cet espace de coworking offre à ses membres des environnements variés, pour du travail collaboratif ou des moments de concentration, tous conçus pour favoriser les interactions entre coworkers.

Alliant le confort de la maison avec un environnement de travail professionnel, Hej!Workshop x Morning qui se déploie sur 3 100 m², réparti sur trois étages, propose des postes de travail individuels, des salles de réunion, des phone boxes et des espaces communs propices aux échanges plus informels. Le coworking ambitionne de devenir incontournable de la rive gauche à Paris pour tous les professionnels à la recherche d’un lieu de travail flexible et inspirant.

Morning : l’expertise de l’aménagement et de la gestion d’espaces de travail

Ingka Centres s’est associé à Morning et lui a confié les travaux, l’aménagement et l’exploitation de Hej!Workshop. Connue pour ses espaces de travail partagés à Paris avec près de 50 adresses, l’entreprise française est également spécialisée dans l’aménagement de bureaux pour comptes tiers, avec plus de 120 réalisations.

“Nous sommes très fiers que Morning et Ingka Centres s’associent pour ce premier coworking Hej!Workshop en France. Ce projet s’inscrit dans la philosophie de Morning de proposer des espaces de travail flexibles, inspirants, et favorisant les rencontres. Cela représente également une reconnaissance supplémentaire de nos savoir-faire en matière de travaux, d’aménagement et de gestion d’espaces de travail”, précise Clément Alteresco, fondateur de Morning.

À lire aussi Tout savoir sur le prêt pour rénover votre appartement ou votre maison en Belgique !

Hej!Workshop x Morning est entièrement meublé avec des produits IKEA

IKEA France a également contribué à la conception du projet Hej!Workshop, en s’appuyant sur l’expertise de ses équipes IKEA for Business pour répondre aux besoins des futurs utilisateurs. Hej!Workshop x Morning est entièrement meublé avec des produits de l’enseigne et bénéficie du savoir-faire et de l’expertise en matière de solutions de vie à domicile, recréant ainsi la sensation du confort de la maison au travail, tout en s’adaptant parfaitement aux besoins et aux envies des futurs coworkers.

Paramétrez vos consentements Coucou, c'est nous... les sweet Cookies ! 🍪 On adore que vous soyez gourmand de nos contenus. Mais pour rendre votre visite encore plus sweet, on aimerait vous accompagner avec quelques cookies — promis, ils sont sans calories. Ça vous dit ? Vous vous demandez pourquoi on vous sert des cookies ? 🍪 Compter nos visiteurs, c'est important ! C’est simple : on veut rendre votre expérience ici aussi sweet que nos contenus. Les cookies nous aident à compter vos visites pour mieux comprendre vos préférences, à vous chouchouter en vous proposant ce que vous aimez, et à vous assurer de ne rien manquer. Et ne vous inquiétez pas, ils sont toujours sans calories ! Fonctionnalités Fonctionnalités Always active Le stockage ou l'accès technique est strictement nécessaire à la finalité légitime de permettre l'utilisation d'un service spécifique explicitement demandé par l'abonné ou l'utilisateur, ou aux seules fins d'effectuer la transmission d'une communication sur un réseau de communications électroniques. Preferences Preferences The technical storage or access is necessary for the legitimate purpose of storing preferences that are not requested by the subscriber or user. Statistiques Statistiques The technical storage or access that is used exclusively for statistical purposes. Le stockage technique ou l'accès utilisé exclusivement à des fins statistiques anonymes. Sans assignation à comparaître, conformité volontaire de la part de votre fournisseur de services Internet ou enregistrements supplémentaires provenant d'un tiers, les informations stockées ou récupérées à cette seule fin ne peuvent généralement pas être utilisées pour vous identifier. Marketing Marketing Le stockage ou l'accès technique est nécessaire pour créer des profils d'utilisateur afin d'envoyer de la publicité ou pour suivre l'utilisateur sur un site Web ou sur plusieurs sites Web à des fins de marketing similaires. Accepter Refuser Préférences Sauvegarder Préférences

Paramétrez vos consentements