IWG, le leader mondial des espaces de travail flexible, a ouvert un nouveau site sous la marque HQ à Aix-en-Provence le 18 décembre dernier. Celui-ci s’ajoute aux autres espaces IWG déjà présents dans la région, témoignant de la demande croissante de travail hybride. Actuellement, IWG compte 2 sites de coworking dans la ville d’Aix-en-Provence et prévoit l’ouverture d’un 3ème site aux Milles d’ici la fin de l’année. À Marseille, il existe par ailleurs 4 sites sous les marques Spaces, Regus et HQ. IWG renforce ainsi sa présence dans les Bouches du Rhône et offre aux professionnels une variété d’options pour leurs besoins en espaces de travail.

HQ, un site dynamique de coworking

Implanté sur une superficie de 919 m², ce site offre 50 bureaux individuels et 2 salles de réunion, créant ainsi un environnement propice à la collaboration et à la productivité. Situé au cœur du quartier d’affaires de la Duranne, le bâtiment, en mono-occupation, offre un cadre exceptionnel en pleine verdure, à proximité des transports en commun, des restaurants et une vue imprenable sur la Sainte Victoire.

Fidèle à l’ADN du groupe, ce nouveau site HQ à Aix-en-Provence offre un espace dynamique favorisant les échanges et la créativité. Grâce à son emplacement stratégique dans ce quartier d’affaires et à ses installations modernes, il répond aux besoins des professionnels de la région cherchant des solutions innovantes et inspirantes en termes d’espace de travail.

« Nous sommes fiers de l’ouverture de ce nouveau site de coworking HQ à Aix-en Provence » explique Christophe Burckart, Directeur général d’IWG France. « Ce site reflète les choix et l’engagement d’IWG en faveur de bâtiments plus durables, situés dans de nouveaux quartiers éco-conçus et accessibles à un large public. Soutenu par une demande croissante de travail hybride, notre souhait est que chaque travailleur, chaque entreprise, puisse trouver chez IWG un espace de travail adapté à ses besoins. »

Plus de productivité et de télétravail

Le travail hybride s’est immiscé dans le quotidien des employés de bureaux en France et devient même un pré-requis pour nombre de professionnels. Selon une enquête menée par IWG en mars 2023, 72% des travailleurs en mode hybride estiment qu’ils parviennent à établir un meilleur équilibre entre leur vie professionnelle et leur vie privée. De plus, 54% des employés qui adoptent ce mode de travail se déclarent plus productifs dans un environnement hybride. Du côté des employeurs, avec le passage au travail hybride, l’enjeu est de viser plus de flexibilité, en passant outre les baux traditionnels tout en réduisant leur empreinte immobilière.