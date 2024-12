Rénovation énergétique : « Le Carnet d’Information du Logement, une arme dont il faut s’emparer dès maintenant », Eric Houdet

Avec 4 millions de ménages mal logés et plus de 5 millions de passoires thermiques, Eric Houdet, fondateur de Homapi, souligne l’urgence d’agir. Une solution est à portée de main : le CIL. Mais faute de communication et d’application rigoureuse, cet outil reste sous-exploité.

La France traverse une double crise, sociale et environnementale, qui touche le logement en son sein. Avec 4 millions de ménages mal logés et plus de 5 millions de passoires thermiques, nous sommes face à un mur. Et pourtant, une solution existe : le Carnet d’Information du Logement (CIL). Mais faute de communication et d’application rigoureuse, cet outil reste dans l’ombre, au détriment des propriétaires, des locataires mais aussi, et surtout, de l’environnement.

Le CIL : un outil ignoré, une opportunité perdue

Depuis le 1er janvier 2023, la loi Climat et Résilience impose à tous les logements un Carnet d’Information détaillant leur état énergétique et les travaux réalisés. Ce carnet pourrait révolutionner la gestion immobilière en offrant une transparence totale aux locataires et en guidant les propriétaires dans leurs rénovations. Pourtant, aujourd’hui, il est largement ignoré, car son application reste sans contrainte ni véritable soutien public.

Une question se pose : Avez-vous déjà acheté une voiture sans carnet d’entretien ? Non. Alors pourquoi le faites-vous pour votre logement, qui représente le plus gros investissement de votre vie ?

Un gouffre énergétique et social

Les logements mal isolés ne sont pas seulement une catastrophe pour la planète. Ils étranglent financièrement des millions de ménages. Les Français consacrent déjà un tiers de leurs revenus au logement, et la hausse des prix de l’énergie ne fait qu’aggraver leur précarité. Personne ne le sait vraiment, ou n’en a pris conscience, mais les obligations de rénovation énergétique imposées par la loi rendront 40 % des logements interdits à la location d’ici 2034, faute de conformité énergétique.

Ce que l’État doit faire, et vite

Pour éviter une crise immobilière majeure, trois mesures doivent être prises sans délai :

Sanctionner l’inaction : rendre obligatoire le CIL avec des amendes significatives pour les propriétaires négligents et les professionnels qui n’y contribuent pas activement. Informer massivement : lancer une campagne nationale pour sensibiliser les Français au CIL, son importance et ses bénéfices. Digitaliser et moderniser : s’appuyer sur l’intelligence artificielle pour analyser les données des CIL et optimiser les priorités de rénovation énergétique.

Construire l’avenir, maintenant

Le Carnet d’Information du Logement n’est pas un gadget administratif. C’est une clé pour répondre à l’urgence climatique et au désespoir social. Mais sans volonté politique, il restera un texte oublié dans les décrets d’application.

D’autant qu’il pourrait également jouer un rôle clé dans la transition de vie des seniors, en simplifiant la gestion patrimoniale et documentaire, et en offrant un précieux soutien aux familles souvent confrontées à des démarches complexes en ces moments délicats.

Les Français méritent des logements décents, transparents et conformes aux défis environnementaux. L’inaction n’est plus une option.

Il est temps d’agir. Pas demain, mais dès aujourd’hui.

