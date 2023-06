CNR logement et Rénovation énergétique : Des ambitions en forme de fuite en avant, sans nouvelle mesure pour le financement

Effy, acteur de la rénovation énergétique en ligne, réagit aux conclusions du CNR logement restituées par la Première ministre, Elisabeth Borne, le lundi 5 juin.

Bien que les conclusions soient prometteuses, Effy exprime des doutes quant à leur faisabilité et leur capacité à répondre aux enjeux de rénovations énergétiques indispensable pour atteindre les objectifs d’efficacité énergétique de la France.

Objectif de 200 000 rénovations BBC par an : l’ambition louable mais le défi considérable

Le Gouvernement a annoncé un nouvel objectif de réaliser 200 000 rénovations BBC par an dès 2024. C’est 100 fois plus que le rythme actuel. Pour Effy, l’ambition est louable mais elle implique des défis considérables. Rien n’est dit sur les moyens et la méthode pour les relever. Pour atteindre cet objectif dès l’année prochaine, il faudrait mobiliser une enveloppe de 6 à 8 milliards d’euros pour prendre en charge à minima la moitié du coût de chantiers en rénovations BBC, dont les montants moyens observés oscillent entre 60 000 et 80 000 euros.

Autre enjeu, la montée en compétence massive des professionnels du bâtiment, actuellement formés aux interventions « mono gestes ». La rénovation BBC nécessite des qualifications spécifiques qui ne sont pas encore répandues dans le secteur.

Le recentrage de MaPrimeRénov’ sur l’installation de systèmes de chauffage décarbonés pourrait segmenter le marché

Le gouvernement propose un recentrage de MaPrimeRénov’ exclusivement sur l’’installation de systèmes de chauffage. Si l’objectif est de décarboner vite et massivement, il s’agit là d’un nouveau coup porté à l’isolation, alors même qu’elle est un préalable essentiel avant un changement d’un système de chauffage. En soutenant un seul pan de la rénovation énergétique, on tue dans l’œuf le principe de rénovation « multi geste » qui permettait pourtant aux familles d’atteindre une rénovation performante, en étalant les travaux sur plusieurs mois.

Plus globalement, cette approche vient pour la première fois créer une segmentation sur le marché de la rénovation énergétique avec d’un côté les particuliers les plus modestes qui ne pourront effectuer qu’un changement de chaudière et les ménages, plus aisés, qui pourront rénover leur logement aux normes BBC.

Prêt Avance Rénovation ouvert aux ménages plus aisés : toujours pas de solution de financement pour tous !

Le Prêt Avance Rénovation, initialement conçu pour les ménages modestes, est déjà un échec. En 2022, seulement 36 de ces prêts ont été distribués.

Élargir l’accès à ce dispositif aux ménages plus aisés ne répondra pas aux besoins réels de financement des familles plus modestes, qui sont le plus en difficulté pour financer les travaux et à qui les banques n’accordent pas non plus l’Eco-PTZ .

Doublement du dispositif MonAccompagnateurRénov’ : un risque d’une multiplication d’acteurs complexifiant le parcours des particuliers

Le doublement du dispositif MonAccompagnateurRénov’ d’ici 2025 témoigne de l’importance accordée à l’accompagnement des ménages dans leurs projets de rénovation. Toutefois, Effy met en garde contre une multiplication des acteurs et des interlocuteurs, qui pourrait complexifier le parcours des particuliers. Il est essentiel de veiller à une coordination efficace entre les différents acteurs et de simplifier les démarches administratives afin de garantir une expérience fluide et compréhensible pour les ménages.

« Ces mesures sont une course effrénée vers la performance au détriment de l’efficacité, souligne Audrey Zermati, Directrice de la Stratégie d’Effy. Le gouvernement se fixe des objectifs de performance extrêmement ambitieux, mais sacrifie l’efficacité. Résultat : nous risquons de n’obtenir ni l’un ni l’autre. Pour atteindre les objectifs fixés, il est impératif de prendre en compte les défis réels auxquels le secteur est confronté. Des mesures supplémentaires sont nécessaires pour mobiliser les financements adéquats, renforcer les compétences des professionnels, faciliter les parcours de rénovation et renforcer la confiance des consommateurs. Effy continuera à œuvrer pour que chaque ménage puisse bénéficier d’une rénovation énergétique performante, accessible et soutenue par des dispositifs adaptés