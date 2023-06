Rénovation énergétique : Hello Watt lance une carte interactive pour retrouver le DPE de son logement

Connaître le DPE de son habitation devient de plus en plus primordial. Pour aider les Français à retrouver le DPE de leur logement, Hello Watt lance une carte interactive.

Alors que le diagnostic de performance énergétique (DPE) s’est vu attribuer une importance majeure avec la loi Climat et Résilience, Hello Watt, le service de rénovation énergétique des particuliers, lance une carte interactive permettant de retrouver, en un seul clic, le DPE d’un logement à partir d’une adresse.

L’outil permet également de se comparer aux logements voisins puisqu’il devient ainsi très simple de visualiser tous les DPE d’un même quartier.

Près de 2 Français sur 3 ne connaissent pas le DPE de leur logement

Haro sur les passoires thermiques ! Depuis le 25 août 2022, les propriétaires de logements classés F ou G ne peuvent plus augmenter les loyers, première étape avant une interdiction totale de mise en location, en 2025, pour les biens classés G. Viendront ensuite les biens classés F en 2028, puis E en 2034. Au total, 7,2 millions de logements sont concernés, soit 19,5 % de l’ensemble du parc. À cela s’ajoute l’obligation pour les propriétaires de se soumettre à un audit énergétique dans le cadre d’une vente, décision qui a pris effet en avril dernier.

Dans ce contexte, connaître le DPE de son habitation devient de plus en plus primordial, que l’on soit vendeur, bailleur, acquéreur, locataire, ou simplement soucieux de sa consommation énergétique. Pourtant, près de 2 Français sur 3 (58 %) sont incapables de citer l’étiquette énergie de leur habitation. Les locataires, qui doivent normalement recevoir cette information dès la location, sont encore plus nombreux à méconnaître le résultat du DPE : 64 % l’ignorent contre 52 % des propriétaires.

Côté finances, plusieurs études montrent que la mauvaise performance énergétique d’un bien peut diminuer sa valeur : certaines décotes frôlent les 15 % pour les passoires thermiques

Une carte ludique pour trouver instantanément le bilan énergétique d’un bâtiment

C’est pourquoi Hello Watt lance une carte interactive qui permet de retrouver en un clic le DPE de son logement, mais aussi de naviguer et d’examiner quelques indicateurs clés du DPE des maisons voisines. L’outil est rapide et facile à prendre en main !

Pour l’utiliser, il suffit de renseigner l’adresse du logement. On obtient aussitôt son étiquette DPE, sa surface, son année de construction, les classements consommation d’énergie et et GES, ainsi que la méthode d’évaluation utilisée.

Un simulateur qui permet d’estimer l’étiquette énergétique de son logement

Pour les logements sans DPE, Hello Watt propose un simulateur, qui permet d’estimer l’étiquette énergétique de son logement. La start-up recommande également un bouquet de travaux rentables pour améliorer la performance énergétique du logement, en fonction de ses caractéristiques.

La force du nouvel outil d’Hello Watt tient à son caractère ludique et pratique, mais aussi à sa fiabilité et à sa richesse. Pour développer sa carte, la start-up s’appuie en effet sur une colossale base de données, accessible en open data, réunissant les 4,5 millions de diagnostics effectués après juillet 2021 (date de la mise en œuvre de la méthode 3CL) et compilés par l’Observatoire DPE de l’ADEME.

Xavier Coudert, co-fondateur d’Hello Watt, conclut : « Nous avons conçu cette carte interactive pour permettre à tous les propriétaires, locataires, vendeurs, acquéreurs, ou simples curieux de retrouver de façon ludique et en un seul clic n’importe quel DPE effectué depuis 2021. Multiusage et gratuit, le service répond à la raison d’être d’Hello Watt : donner des outils technologiques aux particuliers pour qu’ils puissent faire les bons choix quant à la transition énergétique de leur logement. »