Immobilier : Le groupe EX’IM lance un Carnet d’Information Logement digitalisé et sécurisé

Le groupe EX’IM crée un CIL digitalisé : mondomicil.fr, une solution 100% digitalisée et sécurisée pour suivre et gérer simplement l’ensemble des documents et caractéristiques techniques de son logement.

Mis en place par l’exécutif dans le cadre de la loi Climat et Résilience, le Carnet d’information du logement (CIL) a pour objectif d’accompagner les travaux d’amélioration de l’habitat, plus particulièrement ceux permettant d’accroître la performance énergétique des logements.

C’est ainsi que le CIL est devenu obligatoire depuis le 1er janvier 2023 pour les logements neufs construits après cette date et pour tous les biens immobiliers anciens dans lesquels des travaux ayant une incidence sur la performance énergétique sont réalisés.

Afin d’accompagner au plus près tous les propriétaires et bailleurs dans leur démarche de transition énergétique de leur logement, le groupe EX’IM crée un CIL digitalisé : mondomicil.fr.

Ce carnet en ligne, véritablement carte d’identité du logement, centralise toutes ses informations utiles et les caractéristiques des travaux effectués dans le cadre d’une rénovation énergétique.

Conformité réglementaire et gestion simplifie de son logement

Mondomicil.fr est une solution 100% digitalisée et sécurisée pour suivre et gérer simplement l’ensemble des documents et caractéristiques techniques de son logement. Au niveau de ses fonctionnalités, il permet plusieurs actions.

Centraliser et agréger : toutes les informations et documents sont disponibles directement sur cette plateforme en ligne : diagnostics, historiques de travaux et de rénovation, documents administratifs, etc.

Suivre rigoureusement l’évolution du logement et de ses travaux : En cas de vente, le nouvel acquéreur dispose d’une parfaite connaissance de l’historique du bien immobilier.

Partager : au même titre qu’un carnet d’entretien d’un véhicule qui suit chaque propriétaire, mondomicil.fr peut être facilement partagé et même directement vers le notaire en cas de vente.

Ce nouveau service est à destination de tous les propriétaires/occupants (résidence principale et/ou secondaire), bailleurs et professionnels de l’immobilier. Dans le cadre de son lancement, il est gratuit pendant 1 an, puis passera à 0,99 cts/mois avec un abonnement résiliable à tout moment.

En bref… Un CIL règlementaire pour une conformité à 100% !

Le stockage et l’archivages des documents liés au logement, le tout dans un espace sécurisé.

Le dépôt et l’accès aux documents, pour suivre le cycle de vie du logement.

La programmation d’alertes, pour ne rien oublier.

Des contenus sur l’actualité immobilière pour rester informé.

Focus : Le CIL est obligatoirement transmis à l’acheteur lors de toute mutation du logement, au plus tard à la date de la signature de l’acte authentique. Grâce à ce document, les acquéreurs potentiels peuvent savoir quels travaux ont déjà été réalisés dans la maison ou l’appartement et ceux qui restent à effectuer. En répondant au besoin de transparence des acquéreurs et en leur prouvant que la maison ou l’appartement qu’ils convoitent a été bien entretenu, le CIL permet donc de valoriser un logement lors de sa vente.

L’acquéreur quant à lui doit alors attester qu’on lui a bien remis le CIL. Cette attestation doit se faire dans l’acte authentique.