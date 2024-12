Immobilier Saint-Denis : Le Campus Maxwell au Village des athlètes récompensé aux Pyramides d’Or 

Intégré au sein de l’opération d’aménagement Universeine, dans le quartier Pleyel à Saint-Denis, en Seine-Saint-Denis, ce programme de bureaux s’articule autour de deux bâtiments neufs et de deux ouvrages historiques réhabilités : la Halle Maxwell et le Pavillon Copernic. Ancienne centrale électrique datant de 1903, la Halle Maxwell a été entièrement conservée et restaurée, témoignant d’une démarche ambitieuse de préservation du patrimoine industriel. Le Campus Maxwell s’étend sur environ 46 000 m², répartis sur 7 niveaux avec mezzanine, et repose sur deux niveaux d’infrastructure.

Projet démonstrateur de réversibilité logements-bureaux à grande échelle, il a accueilli l’été dernier les hébergements de 1 000 sportifs ainsi que des espaces de services : fitness, centre d’information, espaces de travail pour les délégations et locaux du Comité International Olympique (CIO). À partir de 2026, le site se transformera en espaces de bureaux et services associés, destinés à accueillir environ 2 500 agents du ministère de l’Intérieur.

Une architecture au service de la durabilité

Imaginée par le cabinet Chaix & Morel et Associés, l’architecture du Campus Maxwell se distingue par une esthétique sobre et contemporaine. Avec ses vastes porches et sa nef d’une hauteur remarquable, la Halle constitue le cœur du site. D’une longueur de plus de 200 mètres, elle est bordée de cœurs d’îlots généreusement plantés. Les façades en bois, habillées d’un bardage en acier de teinte gris clair, créent un camaïeu harmonieux de couleurs naturelles.

Les derniers niveaux intègrent des sheds en toiture offrant des vues dégagées sur la Seine. Acquis en VEFA par la Direction de l’Immobilier de l’État (DIE), le Campus offrira plus de 26 600 m² de plateaux de bureaux modulables au sein des bâtiments neufs et la Halle Maxwell et le pavillon Copernic abriteront les principaux services aux utilisateurs, dont un restaurant d’entreprise, une salle de sport et un auditorium.

Des connecteurs entre la Halle et les bâtiments neufs bénéficieront de vastes jardins au sol et des terrasses végétalisées en étage, favorisant les interactions et le bien-être des utilisateurs. Les rez-de-chaussée, traités en façade minérale, créent un dialogue harmonieux avec l’environnement urbain.

À lire aussi Immobilier Pordic : Bleuenn de VINCI Immobilier récompensé aux Pyramides d’Or

Un projet qui s’inscrit dans la démarche environnementale de VINCI Immobilier visant le ZAN

En cohérence avec les ambitions environnementales du groupe favorisant les opérations de recyclage urbain, le Campus Maxwell utilise des matériaux à faible empreinte carbone, comme le béton ultra bas carbone EXEGY© et le bois. L’utilisation de matériaux de réemploi, comme des moquettes, carrelages et briques récupérées, a permis de réduire l’empreinte écologique du chantier.

Un corridor de biodiversité se déploie en connexion avec la Seine, avec des patios en pleine terre formant des oasis urbaines, des toitures terrasses végétalisées et de nombreux aménagements prévus pour accueillir la faune (nichoirs, gîtes à chauves-souris, abris pour reptiles, etc.). Le projet paysager développe 18 % de surfaces en pleine terre dont 70 % sont végétalisés, et 88 nouveaux arbres composés d’essences locales, enrichiront le paysage du Campus.

À lire aussi Immobilier Côte d'Azur : Trois joyaux architecturaux sont à vendre

Universeine : un quartier d’avenir

Le Campus Maxwell est une pièce maîtresse du projet Universeine, développé par VINCI Immobilier en partenariat avec la SOLIDEO, la Ville de Saint-Denis et Plaine Commune. Ce programme de 146 000 m², réalisé sur une friche industrielle de 6,4 hectares, comprendra logements, bureaux, commerces et locaux d’activité, pour faire de ce territoire un modèle de mixité et de durabilité urbaine.

Paramétrez vos consentements Coucou, c'est nous... les sweet Cookies ! 🍪 On adore que vous soyez gourmand de nos contenus. Mais pour rendre votre visite encore plus sweet, on aimerait vous accompagner avec quelques cookies — promis, ils sont sans calories. Ça vous dit ? Vous vous demandez pourquoi on vous sert des cookies ? 🍪 Compter nos visiteurs, c'est important ! C’est simple : on veut rendre votre expérience ici aussi sweet que nos contenus. Les cookies nous aident à compter vos visites pour mieux comprendre vos préférences, à vous chouchouter en vous proposant ce que vous aimez, et à vous assurer de ne rien manquer. Et ne vous inquiétez pas, ils sont toujours sans calories ! Fonctionnalités Fonctionnalités Always active Le stockage ou l'accès technique est strictement nécessaire à la finalité légitime de permettre l'utilisation d'un service spécifique explicitement demandé par l'abonné ou l'utilisateur, ou aux seules fins d'effectuer la transmission d'une communication sur un réseau de communications électroniques. Preferences Preferences The technical storage or access is necessary for the legitimate purpose of storing preferences that are not requested by the subscriber or user. Statistiques Statistiques The technical storage or access that is used exclusively for statistical purposes. Le stockage technique ou l'accès utilisé exclusivement à des fins statistiques anonymes. Sans assignation à comparaître, conformité volontaire de la part de votre fournisseur de services Internet ou enregistrements supplémentaires provenant d'un tiers, les informations stockées ou récupérées à cette seule fin ne peuvent généralement pas être utilisées pour vous identifier. Marketing Marketing Le stockage ou l'accès technique est nécessaire pour créer des profils d'utilisateur afin d'envoyer de la publicité ou pour suivre l'utilisateur sur un site Web ou sur plusieurs sites Web à des fins de marketing similaires. Accepter Refuser Préférences Sauvegarder Préférences

Paramétrez vos consentements