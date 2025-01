Crise de l’immobilier : Défaillances record pour les agences immobilières et les promoteurs en 2024

Les entreprises de l’immobilier sont parmi les plus touchées par la crise avec 1 232 agences immobilières et 308 promoteurs en défaillance en 2024, selon une étude de la BPCE.

2024 restera une année « cataclysmique » selon les propos de Pascal Boulanger, président de la Fédération des promoteurs immobiliers (FPI) et particulièrement gravée chez les professionnels du secteur en matière de pertes d’activités et d’emplois, marquée d’un côté par seulement 250 000 mises en chantier, un « tel niveau » pas atteint depuis les années 1950 et de l’autre par un ralentissement du marché de l’ancien au nombre de 780 000 transactions, soit -17 % par rapport à 2023.

1 232 agences immobilières en grande difficulté sur un an

Sur les 12 derniers mois, la construction et l’immobilier ont été les secteurs économiques les plus touchés, avant celui de l’automobile, avec 17 538 entreprises dont 1 232 agences immobilières en difficulté concernées par une procédure de sauvegarde, un redressement judiciaire ou une liquidation, soit une progression de 25,4 % par rapport à 2023 et de 36,2 % par rapport au niveau constaté en 2019, avant la crise sanitaire liée au Covid et le versement des aides massives de l’État aux entreprises, surnommées « PGE », les prêts garantis par l’État, révèle, le 8 janvier 2025, l’étude du groupe bancaire.

311 défaillances d’agences au quatrième trimestre 2024

« Le principal facteur d’explication dans l’immobilier demeure la baisse des transactions dans le marché de l’ancien, explique Alain Tourdjman, directeur études et prospective du groupe bancaire BPCE. C’est particulièrement explicatif pour les défaillances d’agences immobilières avec plus de 1 200 agences sur un an, soit +225 % par rapport en 2019 et près de 311 agences au quatrième trimestre 2024. » Autre chiffre significatif : le quatrième trimestre 2024 enregistre un « record » dans le nombre de défaillances d’entreprises avec 308 projets de promotion immobilière défaillants.

« Dès juin 2023, la FNAIM a alerté que la plus grande crise depuis l’après-guerre afficherait un nombre de défaillances d’entreprises qui serait moins ou supérieur à celles que l’on a connues en 2008 lors de la crise des subprimes », a commenté le 10 janvier 2025, Loïc Cantin, président de la FNAIM, après avoir déjà prédit à plusieurs reprises l’an dernier la fermeture de 1 400 agences en 2024.

Même son de cloche de Pascal Boulanger à la FPI qui annonce depuis deux ans cette « catastrophe ». « Et ça continue encore et encore », regrette-t-il. De son côté, Alain Duffoux, président du Syndicat national de la promotion immobilière (SNPI) n’a pas souhaité s’exprimer.

L’effet « PGE » n’arrange plonge les TPE dans le rouge

Parmi les autres explications à ces chiffres « inquiétants », les économistes de BPCE Alain Tourdjman et Julien Laugier, soulignent un « effet PGE » pour cette nouvelle année, notamment pour les petites structures comme les TPE. Aujourd’hui, 7,5% des entreprises qui ont contracté un PGE sont même considérées « à risque », souligne aussi le Conseil d’analyse économique (CAE).

« Le remboursement du PGE arrive au moment où les entreprises sont les plus fragilisées et renforce les difficultés et sans possibilités d’étalements complémentaires », indique Loïc Cantin. C’est pourquoi, la FNAIM a mis en place depuis 18 mois un partenariat avec GALIAN‑SMABTP, société d’assurance indépendant, une cellule opérationnelle ‘’AGIR’’ pour apporter un service d’aide et de soutien auprès des adhérents de la Fédération, prodiguer des conseils de gestion, élaboration d’un business plan, management, étalement du remboursement des dettes ou restructuration de trésoreries.

« Dans ce circuit économique difficile, il n’y a pas de vérité, tout le monde est frappé par ce phénomène, complète le président de la FNAIM. Toutefois, on remarque que lorsque l’on exerce une seule activité de transaction, on est plus exposé qu’une structure multi-activité (agent immobilier, administrateur de biens, syndic de copropriétés).»

La situation des défaillances devrait logiquement s’améliorer en 2026

Pour l’économiste Alain Tourdjman, « l’accélération des défaillances sur l’immobilier est en train de se diffuser sur deux sous-secteurs plus exposés comme le génie civil et les travaux d’installation (électricité, plomberie, isolation). » La question est désormais de savoir d’après-lui si le phénomène va s’accélérer.

« Sur un secteur très volatile comme l’immobilier, il est très difficile d’apporter des prévisions pour 2025, affirme Alain Tourdjman. La disparition du dispositif Pinel réduit considérablement les perspectives d’achat par les investisseurs. Les difficultés aujourd’hui liées aux coûts élevés de construction et du foncier, font comme pour l’automobile, que la seconde main, avec une baisse des prix plus sensible, a tendance à prendre le pas sur le neuf avec un portefeuille de vente l’un des plus faibles » depuis une quinzaine d’années. »

« Il est très difficile d’envisager une nette amélioration du côté de la promotion immobilière. Mais « logiquement, la situation des défaillances devrait attendre 2026 pour s’améliorer », avance l’économiste du groupe BPCE.

Les plans de sauvegarde de l’emploi (PSE) importants réalisés l’an dernier dans des groupes comme Nexity (500 suppressions de postes, dont près de 250 licenciements), Bouygues Immobilier (225 postes), Capelli ou le groupe Réalités qui a engagé une procédure de conciliation avec ses créanciers restent, en effet, dans tous les esprits.

Le bâtiment sera probablement aussi plus touché que celui de l’immobilier, avance Alain Tourdjman. De quoi susciter déjà l’inquiétude au sein de la Fédération française du bâtiment (FFB). « Si un nouveau PLF 2025 reprenant ces mesures n’est pas voté rapidement, ce sera la glissade sur le front de l’emploi », a déjà prévenu, Olivier Salleron, président de la Fédération française du bâtiment (FFB), le 17 décembre 2024.

