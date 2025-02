Immobilier : En quête d’une meilleure qualité, un Français sur trois envisage de déménager en 2025

La mobilité des Français continuent de croître. La Bretagne, la Nouvelle-Aquitaine et la région PACA figurent en tête des destinations rêvées, plébiscitées pour leur cadre naturel et leur climat agréable. Les métropoles comme Nantes, Toulouse et Bordeaux attirent tout particulièrement.

Entre opportunités professionnelles, quête d’une meilleure qualité de vie et essor du télétravail, les Français n’ont jamais été aussi mobiles. France Armor, spécialiste du déménagement en France avec son réseau d’indépendants, a mené une étude pour comprendre les motivations et attentes des Français en matière de mobilité. Quels sont les critères qui influencent le choix d’une nouvelle région ? Le télétravail joue-t-il un rôle déterminant ? Et quelles surprises attendent les nouveaux arrivants ?

Un déménagement sur trois motivé par la qualité de vie

Parmi les répondants, 28 % ont déménagé dans une autre région au cours des 12 derniers mois et 16 % prévoient de le faire dans l’année à venir. Ce chiffre confirme une tendance forte : la mobilité interrégionale continue de croître, portée par de nouveaux modes de vie et d’organisation du travail.

Parmi les principales raisons invoquées pour changer de région : 38 % des Français citent la recherche d’une meilleure qualité de vie, mettant en avant le besoin d’espaces plus grands, un cadre plus apaisant ou une meilleure accessibilité aux services. 26 % évoquent des opportunités professionnelles, que ce soit pour évoluer dans leur carrière ou saisir une offre plus attractive ailleurs. 14 % expliquent leur choix par les nouvelles possibilités offertes par le télétravail, leur permettant de quitter les grandes villes sans contrainte. 12 % déménagent pour des raisons financières, notamment en raison du coût de l’immobilier plus accessible dans certaines régions. 10 % privilégient un rapprochement familial ou amical, pour bénéficier d’un meilleur soutien ou retrouver un ancrage affectif.

Le télétravail, un déclencheur de mobilité, mais pas une raison unique

Si le télétravail a profondément modifié la façon dont les Français envisagent leur lieu de résidence, seuls 14 % affirment que c’est le facteur principal de leur déménagement. En revanche, 32 % indiquent qu’il a influencé leur décision, mais qu’il n’était pas la seule motivation. Pour 54 %, en revanche, il n’a eu aucun impact sur leur choix.

Les régions qui séduisent le plus les Français en 2025

Lorsqu’on leur demande dans quelle région ils aimeraient vivre s’ils en avaient la possibilité, trois grandes tendances se dégagent.

Le littoral attire toujours autant

La Bretagne (18 %), la Nouvelle-Aquitaine (15 %) et la région PACA (14 %) figurent en tête des destinations rêvées, plébiscitées pour leur cadre naturel et leur climat agréable. Ces régions séduisent particulièrement les 35-55 ans, en quête d’un meilleur équilibre entre travail et qualité de vie.

Les villes moyennes gagnent du terrain

Des métropoles comme Nantes (12 %), Toulouse (10 %) et Bordeaux (9 %) attirent de plus en plus de Français. Elles sont particulièrement prisées par les jeunes actifs (25-40 ans), qui recherchent à la fois dynamisme économique, infrastructures modernes et cadre de vie agréable.

Quels critères sont les plus décisifs pour choisir une nouvelle région ?

Lorsqu’il s’agit de poser ses valises dans un nouveau territoire, cinq éléments se démarquent comme essentiels pour les Français : le coût de la vie (logement, alimentation, charges) est cité en priorité par 72 % des sondés. Les opportunités d’emploi restent un critère clé pour 58 % des répondants. L’accès à des espaces naturels (mer, montagne, campagne) est un critère important pour 52 % des Français. Les infrastructures et services (transports, écoles, santé) influencent 48 % des décisions. Le dynamisme culturel et social est pris en compte par 39 % des répondants.

Les surprises du déménagement : entre imprévus et belles découvertes

Pour ceux qui ont déjà sauté le pas, l’installation dans une nouvelle région réserve parfois des surprises.

41 % ont trouvé que le coût du déménagement et de l’installation était plus élevé que prévu. 27 % ont eu des difficultés à s’adapter au mode de vie local, notamment en passant de la ville à la campagne ou inversement. 19 % ont rencontré des obstacles à leur intégration sociale et ont mis du temps à nouer des liens. Toutefois, 47 % ont découvert des avantages inattendus, notamment une meilleure qualité de vie et des opportunités locales insoupçonnées.

« Nous constatons une accélération des mobilités interrégionales, portée par un désir croissant de mieux vivre et de s’adapter aux nouvelles réalités du travail. Aujourd’hui, déménager n’est plus seulement un impératif professionnel, c’est aussi un choix de vie assumé. Chez France Armor, nous accompagnons ces transitions en offrant des services adaptés aux besoins de chacun, que ce soit pour un déménagement longue distance ou une installation locale. Cette étude nous permet de mieux comprendre les attentes des Français et de leur proposer des solutions toujours plus flexibles et personnalisées », précise Elise Denais-Bouaziz, DG de France Armor.



