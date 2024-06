Immobilier : Les Français confrontés au poids de l’immobilier veulent changer de vie

Les Français sont confrontés au poids de l’immobilier. En 2023, 9% d’entre eux ont choisi de déménager en raison de la situation économique, une proportion en hausse par rapport aux 4% enregistrés entre 2013 et 2022.

Si en 2023, les projets d’achats immobiliers se sont largement réduits, avec une baisse de 41% des crédits attribués en un an, 10% des Français ont tout de même déménagé en 2023, un score stable par rapport aux années précédentes.

Plus de 10 ans après leur premier Baromètre du déménagement, Les déménageurs bretons ont de nouveau analysé et décrypté les habitudes des citoyens qui souhaitent changer de vie.

Un meilleur cadre de vie au coeur des préoccupations des Français

Les catastrophes naturelles liées aux dérèglements climatiques poussent 6% des Français à déménager. Un phénomène nouveau qui inquiète davantage les parents, (13% en 2023 contre 2% 2013-2022) et les couples de moins de 35 ans (12% en 2023 contre 5% 2013-2022).

En 2023, 32% des sondés ont déclaré souhaiter déménager pour avoir un meilleur cadre de vie, avec un attrait pour les villes de bord de mer où ils recherchent un climat favorable. Les urbains ont également tendance à fuir les villes pour rechercher des environnements moins pollués à la campagne. 40% sont des parents (27% entre 2013-2022) et 39% des couples de moins de 35 ans (28% entre 2013-2022).

Les Français toujours attachés à leurs régions d’origine

Parmi les destinations plébiscitées, l’indétrônable Ile-de-France (16%), l’Auvergne-Rhône-Alpes, la Nouvelle-Aquitaine et le Grand-Est occupent le haut du classement, recueillant respectivement 12% des suffrages. Cependant, certaines régions voient leur attractivité diminuer, comme l’Occitanie et la Provence-Alpes-Côte-d’Azur, qui enregistrent une chute de 6 points par rapport à 2023. Notons que la Bretagne est la région de prédilection pour les couples de moins de 35 ans qui envisagent de déménager en 2024 (14%) et les parents (11%).

Des freins persistent quant aux dépenses liées au déménagement

Concernant les dépenses liées au déménagement, on observe plusieurs schémas. Les travaux connaissent une baisse notable, représentant seulement 21% des dépenses en 2023, par rapport à une proportion antérieure de 33% entre 2013 et 2022. Pour les retraités, le premier poste de dépense est constitué par le déménagement en lui-même (40%), tandis que pour les couples, l’aménagement représente 29% des coûts.

En revanche, les parents et les ruraux privilégient davantage les travaux, qui représentent 42% de leurs dépenses. Le coût de l’immobilier demeure le principal frein au déménagement pour 32% des Français, avec une incidence plus marquée sur les couples (39%) et les parents (36%).

Un secteur qui résiste à la crise

Malgré les défis posés par la crise du logement, le secteur du déménagement demeure actif. Un tiers des personnes ayant déménagé en 2023 ont été accompagnées dans leur démarche. Ils désignent notamment la qualité du service et le prix comme les principaux critères dans le choix d’une entreprise de déménagement.

De plus, 39% des personnes qui envisageant de déménager en 2024 ont l’intention de faire appel à un professionnel.