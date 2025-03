Le groupe Meilleurtaux recrutera 650 personnes au cours de l’année 2025

« Cette dynamique de recrutement, avec plus de 600 nouveaux talents à travers toutes nos activités, illustre la forte croissance du groupe Meilleurtaux sur ses trois métiers principaux : l’épargne, l’assurance et le crédit. Que ce soit au sein de nos équipes centrales, de notre réseau de mandataires ou de nos agences franchisées, nous renforçons significativement notre présence sur le territoire pour être au plus près des Français, et pour continuer à délivrer le meilleur accompagnement possible à nos clients, grâce à notre plateforme technologique et notre présence locale» précise Thomas Vandeville, Président et CEO de Meilleurtaux.

Plus de 150 recrutements pour renforcer les équipes centrales

Les équipes centrales de Meilleurtaux seront renforcées avec plus de 150 recrutements au sein des différentes entités du groupe – Placements, Crédits immobilier, Regroupements de crédits, Assurances – dont 110 CDI et 40 stages et alternances. 27 recrutements sont ouverts sur Meilleurtaux Placement, dont 10 conseillers en gestion de patrimoine (CGP).

Ces nouveaux profils viendront renforcer les équipes de Meilleurtaux réparties sur l’ensemble du territoire français : 40 à Paris, dont des profils IT/data pour affermir l’expertise tech du groupe, 30 à Lille, au sein de sa plateforme spécialisée dans le crédit immobilier, 20 au Mans, au sein de sa plateforme dédiée au regroupement de crédits, 5 à Reims et le reste, répartis dans toute la France.

À l’international, Meilleurtaux prévoit également des recrutements en Belgique et au Luxembourg, où le groupe est implanté depuis 2023.

Optimiser le maillage territorial optimal

Le groupe compte également accroître sa présence sur le territoire français à travers le recrutement d’une centaine de nouveaux conseillers indépendants au sein de son réseau de mandataires lancé en 2024. En complément, le réseau de 300 agences franchisées Meilleurtaux compte recruter 400 nouveaux collaborateurs témoignant de la pertinence de la stratégie de proximité de Meilleurtaux.

« Nos objectifs de recrutements en 2025 sont très ambitieux et témoignent du dynamisme de nos activités sur l’ensemble de nos métiers. Au-delà des compétences techniques, nous recherchons des personnalités qui adhèrent à notre ADN et à nos trois missions fondamentales : informer, comparer et accompagner nos clients vers les meilleures solutions, quels que soient les besoins en services financiers. L’attention portée à nos collaborateurs contribue à notre capacité à délivrer un service de qualité», conclut Laetitia Monereau, Directrice des ressources humaines de Meilleurtaux .

