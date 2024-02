Immobilier : Guy Hoquet et Meilleurtaux concluent un partenariat au service des futurs acquéreurs

Guy Hoquet et Meilleurtaux s’associent pour permettre aux Français de leur faciliter les démarches pour obtenir un financement dans un environnement qui se complexifie.

Pour soutenir l’ensemble des Français désirant accéder à la propriété, Guy Hoquet l’Immobilier, 3ème réseau d’agences immobilières franchisées en France et Meilleurtaux, marketplace de services financiers, annoncent le lancement d’un partenariat.

Soucieux de répondre aux besoins des acquéreurs dans un contexte particulièrement difficile, Guy Hoquet et Meilleurtaux seront en mesure de proposer un accompagnement complet sur l’ensemble du territoire.

Fluidifier encore le parcours des clients Guy Hoquet

Fort d’un réseau de 520 agences partout en France, Guy Hoquet l’Immobilier sera désormais en mesure de faire bénéficier de l’accompagnement de Meilleurtaux à ses clients. Ce partenariat vient également renforcer les synergies terrain entre le réseau d’agences de Guy Hoquet et celui de Meilleurtaux, présent en France à travers plus de 300 franchisés. La personnalisation du dispositif proposé par Meilleurtaux permettra également aux collaborateurs et collaboratrices de Guy Hoquet l’Immobilier de fluidifier encore le parcours clients.

« En nous appuyant sur Meilleurtaux, nous apportons une solution nationale, solide et supplémentaire aux collaborateurs et collaboratrices du réseau, dans l’accompagnement qu’ils proposent à leurs clients, en particulier dans un environnement où les démarches pour obtenir un financement se complexifient», commente Stéphane Fritz, Président de Guy Hoquet l’Immobilier.

Permettre aux acquéreurs d’obtenir des conditions de financement optimales

Grâce aux données fournies par le futur acquéreur, à travers l’Application Partenaires, déjà déployée dans le réseau d’agences, Meilleurtaux définira rapidement l’enveloppe d’achat précise du client, ainsi que l’ensemble des optimisations à sa disposition. Le programme a été développé dans une logique d’accompagnement à 360 degrés : des premières visites à la concrétisation du projet de financement. Ce processus complètement transparent et fluide représente ainsi un gage de sérénité pour l’acquéreur, certain d’obtenir une réponse rapide quant à la viabilité de son dossier financier.

« Je suis heureux d’annoncer un partenariat avec un réseau solide et actif sur l’ensemble du territoire, ce qui s’inscrit dans notre volonté de créer de plus en plus de synergies avec les professionnels de l’immobilier. Ensemble, nous souhaitons remplir un objectif qui nous tient à cœur : permettre aux acquéreurs d’obtenir des conditions de financement optimales ! », conclut Guillaume Autier, Président de Meilleurtaux.