Pros de l’immo : Meilleurtaux lance son application au service des professionnels de l’immobilier

Fort d’un réseau de 300 franchisés, le groupe Meilleurtaux, marketplace de services financiers, veut renforcer sa proximité avec ses apporteurs d’affaires – enseignes, agences, conseillers – dans un objectif d’aide à la sécurisation et au développement de leurs ventes.

Il lance ainsi son application Meilleurtaux Partenaires. Ce nouvel outil technologique permettra de mieux répondre aux besoins de ses partenaires, notamment les réseaux d’agences immobilières Guy Hoquet et Orpi.

Una application au service des apporteurs d’affaires

« Le déploiement de cette nouvelle application, s’inscrit encore une fois dans notre volonté de simplification et de transparence. Au service des professionnels de l’immobilier, Meilleurtaux poursuit son engagement en faveur d’un parcours dont l’objectif est d’atteindre les meilleures conditions de financement possible. Je suis particulièrement fier de travailler avec des réseaux leaders sur le marché tels que Guy Hoquet et Orpi et les remercie pour la confiance qu’ils nous accordent ! », précise Guillaume Autier, Président de Meilleurtaux.

Une application déjà déployée au sein des réseaux d’agences Guy Hoquet et Orpi

Soucieux de répondre aux besoins de ses partenaires sur l’ensemble du territoire, le groupe Meilleurtaux vient renforcer son offre à destination de l’ensemble de ses apporteurs d’affaires. Déjà déployée au sein des réseaux d’agences Guy Hoquet et Orpi, l’application Meilleurtaux Partenaires permet à l’apporteur d’affaires : d’accéder à la technologie et aux outils de simulation développés par Meilleurtaux pour les professionnels de l’immobilier ; de visualiser en temps réel l’avancement des projets de leurs clients et d’être informé à chaque étape du financement ; de suivre le montant des rétrocessions par dossier financé de manière complètement transparente.

Pour Stéphane Fritz, Président de Guy Hoquet : « L’application Meilleurtaux Partenaires, c’est l’opportunité de faciliter le travail des collaborateurs et collaboratrices du réseau et de fluidifier encore le parcours clients. Pour les partenaires-franchisés, c’est aussi la possibilité d’assurer un suivi continu et transparent des dossiers de financement : un véritable facilitateur pour le pilotage de leurs activités.»

Le programme de Meilleurtaux à destination des apporteurs d’affaires a été développé dans une logique d’accompagnement à 360 degrés, des premières visites à la finalisation du projet de financement. La personnalisation du parcours proposé par Meilleurtaux permet également aux partenaires de développer de nouvelles sources de revenus, notamment sur le segment de l’assurance emprunteur.

Une application qui facilite le travail des collaborateurs et collaboratrices

Pour Guillaume Martinaud, renchérit : « Un an après l’annonce de notre partenariat avec Meilleurtaux, je ne peux que saluer le lancement de cette nouvelle application, outil supplémentaire mis à disposition de nos associés. Je remercie vivement Meilleurtaux pour leur engagement ! Ensemble, continuons d’œuvrer en faveur de l’accessibilité au logement pour le plus grand nombre !»