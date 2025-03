Immobilier : 1/4 des conseillers qui ont rejoint iad en 2024 étaient des professionnels en agence

En 2024, le nombre de professionnels de l’immobilier ayant rejoint les rangs d’iad a doublé. Aussi, iad a souhaité les interroger pour en savoir plus sur eux, leur motivation, leur satisfaction et a lancé cette enquête.

« En moins de 2 ans, nous sommes passés de 12% à près de 25% de professionnels venus d’agences qui nous rejoignent. Notre modèle verse jusqu’à 85% des honoraires perçus auxquels s’ajoutent la rémunération attachée à la performance de l’équipe développée par l’entrepreneur iad en France et dans les 7 autres pays où iad est implanté. C’est ce mix de rémunération qui séduit tous les professionnels en agence qui, arrivés chez iad deviennent véritablement leurs propres patrons et construisent leurs propres fonds de commerce cessible et transmissible », précise Olivier Descamps, Directeur Général d’iad France.

Avant de rejoindre le réseau iad en 2024, les 163 professionnels de l’immobilier interrogés étaient majoritairement agents commerciaux en agence ou conseillers immobiliers salariés en agence et plus de 50% travaillaient dans le secteur immobilier depuis plus de 7 ans et environ 30% entre 4 et 7 ans.

L’indépendance, l’entrepreneuriat et la flexibilité des horaires

Parmi les principaux critères qui ont poussé ces professionnels à quitter leur ancien réseau ou leur ancienne agence pour rejoindre iad, 65.5% citent l’indépendance, l’entrepreneuriat et la flexibilité des horaires proposées par le réseau.

28% citent le potentiel de rémunération attractif, l’absence de charges liées à une agence physique, l’opportunité de développer une équipe et de la coacher. 3,68% citent la formation proposée et l’accompagnement proposés par iad, 3,68% les outils digitaux à la pointe, 3% la notoriété de la marque iad et 1.5% la possibilité de se développer à l’international.

Les outils digitaux et l’aspect collaboratif

Parmi les critères de satisfaction cités par les professionnels du secteur ayant rejoint iad : 80% évoquent l’efficacité́ des outils digitaux tels que Playiad, l’outil d’estimation et de pige, la gestion des mandats et des biens, le CRM, la gestion et l’animation d’équipe ou la solution de bouche à oreilles et de recommandation offerte par l’application propertips by iad.

88% citent l’efficacité et l’accompagnement du siège iad en particulier sur le Back office, la gestion administrative, la formation, la communication et le marketing ou encore le développement de leurs équipes. Enfin 68% citent l’aspect collaboratif et communautaire du réseau comme élément décisif à leur choix.

Un meilleur équilibre vie professionnelle et vie personnelle

Depuis qu’ils ont rejoint iad, plus de 80% constatent une évolution professionnelle en phase avec leurs objectifs. Parmi les bénéfices concrets relevés, plus de 54% citent un meilleur équilibre vie professionnelle et vie personnelle, 48% une meilleure autonomie professionnelle, 38% le développement de leurs compétences grâce à la formation délivrée par iad et 32% augmentation significative de revenus et l’opportunité de manager une équipe.

« Tout est accessible à qui s’en donne les moyens et c’est précisément le modèle iad centré sur l’humain et l’entrepreneuriat parfaitement calibré pour transformer les défis en opportunités qui a fait la différence. La politique de l’agence dans laquelle je travaillais ne me convenait plus. iad m’a apporté l’indépendance, la puissance de diffusion des annonces et un pacte financier hors du commun sachant qu’auparavant je reversais 60% de mes honoraires à l’agence pour laquelle je travaillais », témoigne Guillaume Salembier, conseiller immobilier basé sur la Côte d’Opale et qui a rejoint iad en 2021.

