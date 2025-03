Santa-Monica : Un plateau de cinéma à ciel ouvert

Santa-Monica, un décor de cinéma iconique

Alors que les étoiles du cinéma continuent de briller après la 97ᵉ cérémonie des Oscars, Santa Monica reste l’un des décors les plus mythiques d’Hollywood. Avec ses plages scintillantes, ses quartiers emblématiques et ses sites de tournage mondialement connus, cette ville située à 20 minutes à l’ouest de Los Angeles en Californie est une véritable icône du grand écran. Des décors mythiques aux plages scintillantes, laissez-vous séduire par le Hollywood version océan.

Surnommée Hollywood by the Sea, Santa Monica a joué un rôle clé dans d’innombrables films et séries télévisées. De Barbie à La Fureur de vivre, le star-system prend racine ici, dans la ville natale de légendes comme Shirley Temple, Charlie Chaplin, Marion Davies, Robert Redford, et bien d’autres.

Grâce à sa proximité avec Hollywood et son héritage cinématographique, Santa Monica, ville en bord de mer, offre un décor de tournage unique au monde, prisé des stars d’hier et d’aujourd’hui, sur grand et petit écran.

10 lieux mythiques qui ont marqué l’écran

Le Pier de Santa Monica

Véritable emblème mondial, le Santa Monica Pear, âgé de 115 ans, est la toute première jetée bétonnée de la côte ouest. Il offre une vue imprenable, des attractions de fête foraine au sein du Pacific Park, le Heal the Bay Aquarium, de nombreuses options de restauration et des boutiques phares pour faire le plein de souvenirs.

À l’approche du centenaire de la Route 66 en 2026, les visiteurs peuvent prendre une photo devant le célèbre panneau « End of the Trail » et même obtenir un certificat de fin de parcours à la boutique du Pier et au centre d’accueil des visiteurs. Ce site a servi de décor à de nombreux films et séries télévisées, notamment Iron Man (2008), Her (2013), Forrest Gump (1994) et Three’s Company (1977-1984).

Le Looff Hippodrome

Monument historique national, le Looff Hippodrome est un joyau du Pier de Santa Monica. Inauguré en 1916, ce bâtiment abrite le Santa Monica Pier Carousel avec ses 44 chevaux en bois sculptés à la main et le Soda Jerks Ice Cream Parlor, qui offre des douceurs aux saveurs rétro. Il sert aussi de décor pour la scène du carrousel dans le film culte L’Arnaque (1974) avec Paul Newman.

Pacific Park

Seul parc d’attractions en bord de jetée de la côte ouest, Pacific Park a ouvert ses portes en 1996. Il propose 12 manèges, dont le grand huit West Coaster et la Pacific Wheel, la seule grande roue au monde alimentée à l’énergie solaire. Avec ses jeux d’arcade et son nouvel espace de restauration Snackville proposant Smashie’s Burgers et quatre autres concepts culinaires, Pacific Park a été vu dans plusieurs films et séries, notamment Modern Family, Grey’s Anatomy et Gilmore Girls. Il a également servi de décor à une performance de Miley Cyrus en tant qu’Hannah Montana dans Hannah Montana, le film (2009).

The Pacific Park © Santa Monica Travel & Tourism

Santa Monica High School

De nombreuses célébrités figurent dans les albums de fin d’année du Santa Monica High School, dont Rob Lowe, Carson Daly, Robert Downey Jr., Sean Penn, Tessa Thompson, Dean Cain et Emilio Estevez. Cet établissement a également été un décor de cinéma, notamment dans La Fureur de vivre (1955) et 17 ans encore (2009). Aujourd’hui, il continue de former les stars de demain grâce à son programme de théâtre primé et à ses spectacles.

L’aéroport de Santa Monica

Situé dans le quartier d’Ocean Park, l’aéroport de Santa Monica abrite le célèbre Barker Hangar, qui a récemment accueilli la foire d’art Frieze Los Angeles 2025. Cet espace prisé pour les événements et les tournages a servi de décor pour la scène de danse onirique du bowling dans The Big Lebowski (1998) avec Jeff Bridges et Julianne Moore. Les visiteurs peuvent y déguster un repas au restaurant The Cloverfield, explorer les boutiques d’Ocean Park Boulevard et découvrir l’histoire de l’aviation au Museum of Flying.

L’Aero Theatre

Situé sur Montana Avenue, l’Aero Theatre a été construit en 1939 pour les employés de Douglas Aircraft. Aujourd’hui, le cinéma propose des projections de films classiques et est géré par l’American Cinematheque. Il est apparu dans le film culte Get Shorty (1995). Les visiteurs peuvent profiter des boutiques et restaurants avoisinants avant une séance, et peut-être assister à une discussion avec un réalisateur ou un acteur célèbre.

Aero Theatre, © Santa Monica Travel & Tourism

Le Big Blue Bus

Keanu Reeves et Sandra Bullock ont vécu une course folle à bord du Big Blue Bus de Santa Monica dans Speed (1994). Ce service de transport, toujours en activité, reste un moyen pratique pour se déplacer en ville.

La Santa Monica State Beach

Avec ses plages de sable doré, ses 5,6 km de littoral, The Original Muscle Beach et ses vagues idéales pour le surf, la Santa Monica State Beach est mondialement reconnue pour son cadre pittoresque et sa beauté naturelle. Elle a servi de décor à de nombreuses productions, de la célèbre sitcom Three’s Company (1977-1984) au phénomène télévisé Alerte à Malibu (1989-1999), qui a rendu iconiques les maillots rouges des sauveteurs et les postes de surveillance bleus de Santa Monica.

Elle apparaît également dans Rocky III, où Sylvester Stallone s’entraîne sur le sable pour son prochain grand combat en incarnant le légendaire Rocky Balboa. Le sable de Santa Monica offre aux visiteurs une journée complète de divertissement, notamment avec des parties improvisées de beach-volley, un sport qui a vu le jour sur ces rivages en 1930.

Palisades Park

Situé le long de la pittoresque Ocean Avenue et surplombant l’emblématique Pacific Coast Highway, Palisades Park est un espace vert de 10,7 hectares reconnu dans le monde entier. Il apparaît notamment dans le remake de Ocean’s Eleven (2001) avec George Clooney et Brad Pitt, ainsi que plus récemment dans le succès mondial Barbie (2023) de la réalisatrice acclamée Greta Gerwig.

Cet espace public est idéal pour un pique-nique ou pour admirer un coucher de soleil, et se trouve à seulement quelques minutes à pied de Downtown Santa Monica, où les visiteurs peuvent profiter des boutiques et restaurants prisés de la Third Street Promenade et du Santa Monica Place.

Palisades Park © Santa Monica Travel & Tourism

Main Street

Main Street offre aux visiteurs comme aux habitants une atmosphère détendue, un marché fermier hebdomadaire animé le Main Street Farmers, des restaurants primés et des boutiques uniques. Considéré comme le berceau du skateboard moderne et surnommé affectueusement Dogtown, le quartier est mis à l’honneur dans le film Les Seigneurs de Dogtown (2005) avec Heath Ledger. Ce film retrace l’histoire vraie des Z-Boys du Zephyr Competition Team, qui ont révolutionné le skateboard dans les années 1970. Aujourd’hui, le Dogtown Coffee perpétue cet héritage en servant des cafés bio et des en-cas décontractés à l’emplacement de l’ancien Zephyr Surf Shop.

