L’immobilier, un levier au cœur de la réussite de l’entreprise selon les dirigeants

L’immobilier d’entreprise ne se limite plus à un poste de dépense : il devient un véritable levier stratégique pour les entreprises. C’est ce que met en lumière la nouvelle étude de CBRE réalisée en août 2024, menée auprès de 252 décideurs de haut niveau aux États-Unis et en Europe, dont 38 dirigeants des plus grandes entreprises françaises.

L’immobilier, un levier stratégique

Les résultats de l’étude C-Suite Perspectives sont sans appel, avec des résultats pour la France qui s’inscrivent globalement dans la lignée des résultats européens.

94 % considèrent l’immobilier comme important pour atteindre les objectifs stratégiques de l’entreprise.

50 % anticipent que l’immobilier revêtira une importance croissante au cours des trois prochaines années.

83 % pensent que l’immobilier joue un rôle primordial ou très important dans l’affirmation de la culture d’entreprise. En France, c’est encore plus important avec 93% des répondants. Et 72 % estiment que leur portefeuille immobilier a un impact positif sur leurs objectifs stratégiques.

« L’immobilier n’est plus seulement un actif physique, c’est un vecteur de performance et d’adaptabilité pour les entreprises. Dans un monde en perpétuelle évolution, il doit offrir un cadre flexible, stimulant et aligné sur les objectifs de croissance », analyse Caroline Ceccaldi, Executive Director Advisory Occupier chez CBRE France.

Un immobilier résilient et performant, un impératif pour les décideurs

L’étude met en avant une évolution notable dans la perception et la gestion de l’immobilier par les dirigeants. Face aux mutations du marché du travail et aux nouveaux modes d’organisation, les entreprises attendent de l’immobilier qu’il contribue à leur agilité et à leur compétitivité.

Parmi les tendances identifiées, deux enseignements majeurs se dessinent : l’alignement des stratégies immobilières et des objectifs business, dans laquelle l’immobilier est désormais pensé comme un outil au service de la performance globale et les directions immobilières sont invitées à prendre en considération la vision d’ensemble, et un rôle renforcé dans la résilience des entreprises : l’immobilier doit accompagner les évolutions et absorber les chocs conjoncturels.

Pour accroitre la contribution de l’immobilier au core business, les décideurs veulent s’appuyer sur des leviers concrets comme des baux moins rigides pour s’adapter à la vitesse d’évolution de l’entreprise, des bâtiments de meilleure qualité pour attirer et retenir les talents mais également pour atteindre les objectifs de durabilité et d’inclusion et enfin des outils au service de la stratégie de réduction des coûts

Les dirigeants veulent peser davantage dans les décisions immobilières

Longtemps considérée comme une prérogative des directions financières, la gestion de l’immobilier est désormais un sujet stratégique au plus haut niveau. De plus en plus de dirigeants souhaitent s’impliquer directement dans ces décisions pour mieux aligner leur portefeuille immobilier avec leurs ambitions et leurs défis opérationnels.

76 % souhaitent s’impliquer davantage dans les décisions immobilières.

En France, les dirigeants sont encore plus nombreux avec 82%.

Et 60 % disposent d’une ligne hiérarchique directe avec la direction immobilière et davantage ont l’intention d’en mettre en place à l’avenir.

