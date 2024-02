Immobilier Gard : Château historique du 16e siècle à vendre au coeur des Cévennes

Niché au cœur des pittoresques montagnes des Cévennes, un magnifique château du XVIe siècle se dresse majestueusement, offrant une opportunité rare sur le marché immobilier. Cette résidence d’exception, présentée par l’agence Janssens immobilier à Uzès, offre une harmonie parfaite entre l’histoire, le luxe et le confort moderne. Son prix : 1 950 000 €.

Magnifique château à environ 30 mn d’Alès

Située à proximité immédiate d’un charmant village avec tous les commerces nécessaires, à seulement 30 minutes d’Alès, cette propriété est une véritable oasis de verdure. Érigé en 1575, ce joyau architectural entièrement rénové se trouve sur le chemin de Stevenson, dans une position semi-dominante, entouré d’un parc protecteur de 2,4 hectares.

600 m² de surface habitable et 10 pièces

Avec une surface habitable d’environ 600 m², le château se compose d’un logis flanqué de trois tours rondes, lui conférant une aura de grandeur inégalée. Le rez-de-chaussée accueille plusieurs pièces de vie aux volumes généreux, dont une avec une cheminée monumentale donnant sur une majestueuse terrasse de 150 m² surplombant le parc. Un élégant escalier à double révolution mène à un espace enchanteur, agrémenté d’une fontaine en pierre de taille et d’une piscine extérieure chauffée de 16 mètres sur 6, intégrée harmonieusement dans ce bel environnement.

Les deux étages supérieurs abritent chacun trois suites spacieuses, ainsi qu’un appartement avec un accès indépendant. Sous les toits, une vaste pièce polyvalente offre un espace supplémentaire pour la détente ou les loisirs.

Pour une résidence privée ou un projet locatif

«Ce château est bien plus qu’une résidence, c’est une invitation à l’émerveillement et à la sérénité, déclare Patricia Sanchez, Responsable de l’agence Janssens immobilier à Uzès. Que ce soit pour une résidence privée ou un projet locatif, cette propriété offre un cadre idyllique pour accueillir jusqu’à 20 personnes, avec un confort absolu et un charme intemporel.»

En plus de son architecture remarquable, le domaine bénéficie d’un emplacement privilégié, proche des commodités telles qu’un court de tennis, des commerces, des bars et des restaurants. Les environs regorgent également de superbes promenades et activités gastronomiques, faisant de cette région un véritable paradis pour les amoureux de la nature et de la bonne cuisine

Ce domaine est une véritable invitation à vivre une expérience exceptionnelle, où l’histoire rencontre le luxe et la tranquillité.

