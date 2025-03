Immobilier Alpes-Maritimes : Avec des prix en hausse, le département est le 3e plus cher de France

Alors que le marché immobilier retrouve des couleurs et que les prix se stabilisent, les Alpes-Maritimes tirent leur épingle du jeu. Avec 5 234€/m² et des hausses de prix depuis plus de 5 ans (+17,4% pour les appartements et +14, 9% pour les maisons), il se classe en troisième position des départements les plus chers.

Selon SeLoger, qui livre son analyse des tendances du marché azuréen grâce à ses 28 000 annonces en ligne dans les Alpes-Maritimes, avec 5 234€/m², le département se classe aujourd’hui en troisième position des départements les plus chers de France, juste derrière Paris et les Hauts-de-Seine.

Les Alpes-Maritimes, département le plus cher de la région PACA

En moyenne, la région Provence-Alpes-Côte d’Azur affiche un prix de 4 117 €/m² maisons et appartements confondus, ce qui en fait la deuxième région la plus chère de France.

À l’échelle départementale, le prix moyen est de 5 234 €/m² (maisons et appartements confondus), ce qui positionne les Alpes-Maritimes en première position des départements les plus chers de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, juste devant le Var (4 442 €/m²) et loin devant les Alpes-de Hautes-Provence, département le moins cher de la région (2 415€/m²).

Les prix moyens du département sont, de plus, en augmentation : sur un an, le prix des maisons a enregistré une hausse de +4,1% et celui des appartements de +2,1%.

Dans le détail, à Cannes, les prix des appartements progressent de +2,2% sur un an. Quant à Nice, la hausse observée est de +2,5 %. En revanche, d’autres villes voisines connaissent une baisse des prix, à l’image de Menton qui voit le prix de ses appartements diminuer de -4,4% sur un an.

Cannes : des prix élevés, portés par une demande internationale

Les Alpes-Maritimes concentrent les villes les plus chères de la région. Cannes en fait partie en se positionnant à la onzième place (prix appartements) des villes les plus chères du département sur 163 communes. La Cité des festivals affiche un prix moyen de 6 912 €/m² pour les maisons et 5 951€/m2 pour les appartements.

Pour ce qui est des appartements, les quartiers de Moure rouge avec un prix moyen au m² de 9 368€, La Croisette (9 247€/m²) et La Californie (7 586€/m²) sont les quartiers les plus chers de Cannes, attirant une clientèle internationale fortunée.

En revanche, les quartiers plus éloignés du centre et de la mer Méditerranée, tels que Ranguin (3 609€/m²), Bocca Centre (4 222€/m²) et Carnot affichant un prix moyen 4 407€/m², figurent parmi les quartiers les plus abordables.

Nice : une hétérogénéité dans les prix constatés

À Nice, le prix des appartements est de 5 139 €/m² et les maisons, quant à elles, affichent un prix moyen de 5 547€/m². Les prix des appartements varient tout de même de manière conséquente en fonction des quartiers.

En effet, parmi les quartiers les plus chers pour les appartements, nous retrouvons Le Mont Boron (8 129 €/m²) en première position, suivi par la Rue de France (6 871€/m²) et Médecin (6 320 €/m²).

Pour les quartiers les moins chers, c’est le quartier de l’Ariane qui est le plus accessible avec un prix de 2 011€/m² suivi par la Roquebillière (2 988€/m²) et le quartier Pasteur avec ses 3558€ au m².

Pour Jacques Agid, gérant Orpi Agerim Properties à Nice : « Nous avons beaucoup plus de demandes de projets immobiliers depuis quelques mois (début 2025). Sur le terrain, on ressent une véritable envie d’acheter et d’investir. Évidemment sur le terrain, nous sommes heureux de ce constat et de la baisse des taux qui laissent présager que l’année va être meilleure que 2024. En revanche, on note que les négociations sont plus difficiles et plus longues qu’avant. Contrairement à l’emballement post-covid, on sent que les futurs acquéreurs réfléchissent avant de s’engager”.

Notons en effet que le délai de vente à Nice se rallonge de 87 jours (contre 80 jours il y a un an).

Les biens les plus cliqués et les plus chers dans les Alpes-Maritimes

L’annonce la plus cliquée dans les Alpes-Maritimes en 2024 concerne une maison de 87m² située à Antibes, affichée à 499 999 €*. Sur l’année 2024, Cannes occupait 3 places dans le top 5 des annonces les plus chères en France.

En tête de ce top 5, une maison de 2 300 m², mise en vente à 55 millions d’euros, suivie d’une villa de 958 m², affichée à 29,6 millions d’euros. Enfin, un appartement de 570 m², proposé à 29 millions d’euros, vient clôturer ce classement. Sur l’année 2024, le deuxième bien le plus cher mis en location sur le site SeLoger se situait à Nice, avec une maison de 255m² louée à 100 000 € par mois.

« Malgré la crise sévère qui a touché le secteur immobilier ces dernières années, force est de constater que les Alpes-Maritimes ont réussi à se démarquer. À contre-courant de la tendance générale, la plupart des villes, comme Cannes, ont non seulement résisté, mais ont même enregistré des progressions de prix. Grâce à son attractivité touristique et internationale, ainsi qu’à une qualité de vie exceptionnelle renforcée par d’importants investissements dans les infrastructures locales, l’intérêt pour l’immobilier dans les Alpes-Maritimes devrait continuer de croître », explique Laurent Siragusa, Directeur régional PACA chez SeLoger.

