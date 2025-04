Immobilier & déclaration d’impôts : Qu’est-ce qui change pour les propriétaires en 2025 ?

Réforme du LMNP, fin du Pinel, baisse des abattements sur la location courte durée… L’année 2025 marque un tournant pour les particuliers qui investissent dans la pierre. Alors que la campagne de déclaration des revenus a démarré le 10 avril, Casavo dresse un état des lieux des principales évolutions fiscales à intégrer.

« Ces évolutions traduisent une volonté claire de réorienter le marché vers des investissements locatifs de long terme, plus stables et plus vertueux. Pour les particuliers, cela implique de revoir leur montage fiscal, d’arbitrer entre meublé et non meublé, et de bien choisir leur régime fiscal dès la déclaration 2025 », précise Arthur Rollin, DG de Casavo.

Et il ajoute : « Chaque profil d’investisseur mérite une stratégie sur mesure en fonction, notamment, de son patrimoine existant et de ses objectifs.«

Quels régimes fiscaux pour déclarer ses revenus locatifs ?

Le micro-foncier (location nue)

Un régime simple, avec un abattement forfaitaire de 30 %, réservé aux revenus locatifs inférieurs à 15 000 €. Peu de formalisme, mais impossible de déduire les charges réelles.

Le régime réel (location nue)

Plus exigeant administrativement, il permet de déduire certaines charges (intérêts d’emprunt, travaux…) et de créer un déficit foncier imputable sur le revenu global jusqu’à 10 700 €/an voir même 21 400€ en cas de travaux de rénovation énergétique. L’excédent de déficit peut être reporté durant 6 ans sur l’ensemble de vos revenus.

Le LMNP au micro BIC ou au forfait

Les revenus issus de la location meublée sont imposés dans la catégorie des BIC, avec possibilité d’opter pour le micro-BIC ou le réel avant le 31 mai de chaque année.

Les revenus de locations meublées de longue durée classique au micro Bic doivent être inférieurs à 77 700 € avec un abattement forfaitaire à 50%. Attention, les meublés de tourisme non classés ont vu leur seuil abaissé à 15 000 € avec un abattement forfaitaire pour frais réduit de 71% à 30 %.

Au-delà de 15 000 € ou 77 700 €, le régime BIC Réel et la réalisation d’une liasse fiscale spécifique deviennent obligatoire.

Le LMNP au BIC Réel

Permet de déduire l’intégralité des charges d’exploitation, des frais d’acquisition ou encore d’amortir le bien et le mobilier. Limité à 23 000 €/an ou être inférieur aux autres revenus du foyer fiscal (hors revenus foncier, dividendes). Attention, en revanche, l’amortissement déduit est de nouveau intégré dans le calcul de la plus value au moment de la vente du bien pour toute cession depuis le 15 février 2025.

Le LMP

Plus contraignant mais parfois plus avantageux fiscalement : possibilité d’exonération de plus-value au bout de cinq années d’activité et imputation des déficits sans plafond sur l’intégralité du revenu global. Nécessite une inscription au RCS.

Les dispositifs de défiscalisation

Les dispositifs de défiscalisation (Denormandie, Loc’Avantages, Malraux) ouvrent droit à des réductions d’impôt, en échange de conditions strictes sur le bien, sa localisation, les travaux, le profil des locataires et la durée de location.

Ce qui change en 2025 : trois mesures clés

Fin du dispositif Pinel

Le dispositif s’est officiellement arrêté le 31 décembre 2024. Seuls les investisseurs ayant réservé un bien avant cette date peuvent finaliser leur achat jusqu’au 31 mars 2025.

Réintégration de l’amortissement en LMNP

Désormais, les amortissements réalisés doivent être réintégrés dans le calcul de la plus-value lors de la revente. Une mesure qui alourdit la fiscalité, même si les abattements pour durée de détention restent en vigueur (exonération totale après 30 ans). Sont exonérés les résidences étudiantes et Ephad. Les résidences de tourisme ne sont pas exclues de la mesure.

Baisse des abattements pour la location courte durée

L’abattement passe à 30 % pour les locations non classées (contre 50 % précédemment) et à 50 % pour les locations classées (au lieu de 71 %). Le plafond de chiffre d’affaires pour le micro-BIC chute à 15 000 € pour les logements non classés, et reste à 77 700 € pour les logements de tourisme classés

À lire aussi Immobilier et loi de finances 2025 : Le micro-BIC de nouveau favorisé

Déclarer ses revenus fonciers : mode d’emploi

En fonction du régime d’imposition applicable – micro foncier ou régime réel – les démarches déclaratives et les formulaires à compléter diffèrent.

Régime micro foncier

Il n’est pas nécessaire de remplir le formulaire 2044. Les propriétaires doivent simplement reporter le montant brut des loyers perçus (hors charges) en case 4BE du formulaire 2042 et les éventuelles charges locatives qui incombent au bailleur en case 4BK, si elles ne sont pas déjà incluses dans les loyers.

L’administration applique automatiquement l’abattement de 30 %, aucune justification de charges n’est à fournir.

Régime réel

Le régime réel s’applique automatiquement si les loyers dépassent 15 000 € par an ou sur option volontaire si le bailleur estime que ses charges réelles sont supérieures à l’abattement forfaitaire.

Dans ce cas, le propriétaire doit compléter la déclaration 2044, en détaillant les recettes locatives et les charges déductibles (travaux, intérêts d’emprunt, assurances, frais de gestion, etc.) ou reporter le revenu net foncier imposable issu du formulaire 2044 dans la case 4BA du formulaire 2042.

En cas de déficit foncier, celui-ci doit être mentionné en case 4BB, dans la limite de 10 700 € imputables sur le revenu global.

Au régime réel, le bailleur doit chaque année à partir du 10 avril en 2025, réaliser et télétransmettre au service des impôts une liasse fiscale complète comportant une déclaration de résultat n°2031 et ses annexes 2033. Il est essentiel de faire appel à un spécialiste afin qu’il puisse produire l’ensemble des documents, calculer les amortissements relatifs au bien immobilier et télétransmettre la liasse fiscale aux impôts. Une fois la liasse télétransmise, chaque bailleur doit reporter le résultat fiscal sur sa déclaration d’impôt sur le revenu personnel en annexes 2042 C PRO.

Attention : si vous souhaitez changer de régime du forfaitaire (Micro Bic) au réel (Bic Réel) vous avez jusqu’au 31 mai 2025 pour opter au régime réel sur vos revenus 2025 et exercer votre courrier de levée d’option.

Les dates à retenir en 2025

10 avril : ouverture de la déclaration en ligne des revenus 2024

20 mai : date limite pour les déclarations papier

22 mai : date limite en ligne pour les départements 1 à 19 et les non-résidents

28 mai : pour les départements numérotés entre le 20 et le 54 inclus

5 juin : pour les départements numérotés entre le 55 et le 974/976 inclus

Mai 2026 : première déclaration pour les nouveaux LMNP ayant commencé leur activité en 2025

Paramétrez vos consentements Coucou, c'est nous... les sweet Cookies ! 🍪 On adore que vous soyez gourmand de nos contenus. Mais pour rendre votre visite encore plus sweet, on aimerait vous accompagner avec quelques cookies — promis, ils sont sans calories. Ça vous dit ? Vous vous demandez pourquoi on vous sert des cookies ? 🍪 Compter nos visiteurs, c'est important ! C’est simple : on veut rendre votre expérience ici aussi sweet que nos contenus. Les cookies nous aident à compter vos visites pour mieux comprendre vos préférences, à vous chouchouter en vous proposant ce que vous aimez, et à vous assurer de ne rien manquer. Et ne vous inquiétez pas, ils sont toujours sans calories ! Fonctionnalités Fonctionnalités Always active Le stockage ou l'accès technique est strictement nécessaire à la finalité légitime de permettre l'utilisation d'un service spécifique explicitement demandé par l'abonné ou l'utilisateur, ou aux seules fins d'effectuer la transmission d'une communication sur un réseau de communications électroniques. Preferences Preferences The technical storage or access is necessary for the legitimate purpose of storing preferences that are not requested by the subscriber or user. Statistiques Statistiques The technical storage or access that is used exclusively for statistical purposes. Le stockage technique ou l'accès utilisé exclusivement à des fins statistiques anonymes. Sans assignation à comparaître, conformité volontaire de la part de votre fournisseur de services Internet ou enregistrements supplémentaires provenant d'un tiers, les informations stockées ou récupérées à cette seule fin ne peuvent généralement pas être utilisées pour vous identifier. Marketing Marketing Le stockage ou l'accès technique est nécessaire pour créer des profils d'utilisateur afin d'envoyer de la publicité ou pour suivre l'utilisateur sur un site Web ou sur plusieurs sites Web à des fins de marketing similaires. Accepter Refuser Préférences Sauvegarder Préférences

Paramétrez vos consentements