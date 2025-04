Immobilier Villeurbanne : Lancement du quartier La Filature avec la pose de la 1ère pierre d’une résidence senior

BNP Paribas Immobilier Promotion et Ginkgo (co-promoteurs), en collaboration avec CDC Habitat (investisseur) et Maison de Blandine (exploitant), ont posé la première pierre de la résidence senior partagée du nouveau quartier La Filature à Villeurbanne.

Située au 4, place Marie-Louise Rochebillard, future placette du projet, cette résidence constitue le premier lot lancé du Projet Urbain Partenarial (PUP) de l’ancien site industriel ACI.

« Le projet urbain de La Filature avance dans un temps record ! Je me réjouis de cette première pierre qui marque le démarrage des travaux de constructions et la naissance d’un nouveau quartier pour Villeurbanne et notre métropole, via un partenariat public-privé. Cette nouvelle résidence permettra d’offrir de nouveaux logements pour nos seniors en centralité urbaine, à proximité du tramway, de commerces et services, d’un parc et d’espaces publics généreux qui apporteront confort et fraîcheur », précise Bruno Bernard, Président de la Métropole de Lyon.

Une résidence pour séniors

La résidence senior, imaginée par le cabinet d’architecte DUMETIER DESIGN proposera 56 logements spécialement conçus pour répondre aux attentes et aux besoins des seniors, répartis en deux bâtiments distincts. Le bâtiment A comprendra 30 logements répartis du rez-de-chaussée au R+6, enrichis d’un ensemble d’espaces collectifs surélevés offrant confort et convivialité. Le bâtiment B accueillera 26 logements, du R+1 au R+5, avec un ensemble d’espaces collectifs situés au rez-de-chaussée.

Pensée dans une démarche exemplaire, cette résidence bénéficiera des certifications NF Habitat HQE, RE2020 seuil 2022 -10 %, Référentiel Habitat Durable 2022 et du label bâtiment biosourcé niveau 1. Les travaux ont débuté en février dernier pour une livraison prévisionnelle au second semestre 2026.

« Ce projet a été conçu à travers une véritable démarche collaborative entre BNP Paribas Immobilier Promotion, Ginkgo, CDC Habitat et Maison de Blandine. Notre volonté commune est d’offrir un cadre de vie qualitatif, durable et inclusif aux seniors, au cœur d’un quartier dynamique et intergénérationnel, notamment, avec le démarrage à venir d’une résidence étudiante, suivie des logements en accession et sociaux », précise Thierry Laroue-Pont, Président du Directoire de BNP Paribas Real Estate.

Un cadre de vie apaisé

La résidence senior s’inscrit pleinement dans la dynamique de mixité portée par le quartier La Filature. Ce projet ambitieux, développé par BNP Paribas Immobilier Promotion et Ginkgo, en lien pour les espaces et équipements publics avec la Métropole de Lyon, la ville de Villeurbanne et SYTRAL Mobilités, redessine ainsi les contours de la ville en ouvrant un nouvel espace de vie aux Villeurbannais et Grands Lyonnais.

A terme, il comprendra Plus de 1 000 nouveaux habitants et plus de 40 000 m² de programme immobilier (dont 700 logements en accession, sociaux, étudiants et seniors, 8 000 m² dédiés aux activités économiques ainsi qu’une crèche, un parc de plus 2 hectares réalisé par la Ville de Villeurbann, des venelles et places réalisées par la Métropole de Lyon et le tramway T6, avec une nouvelle station, réalisé par SYTRAL Mobilités

« Ginkgo est fier de participer à cet ambitieux projet de régénération aux côtés de BNP Paribas Immobilier Promotion, CDC Habitat et Maison de Blandine. Ce projet met en valeur notre expertise en matière de revitalisation de friches industrielles, qui permet une transformation durable à fort impact. Nous favorisons un dialogue constructif entre toutes les parties prenantes pour accélérer la transition écologique et économique, tout en intégrant des solutions respectueuses de l’environnement et en créant de la valeur à long terme pour des investisseurs de premier plan », conclut Guillaume Ribet, Directeur Général de Ginkgo.

