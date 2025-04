Immobilier Paris, Querrieu, Marseille, Arbonne : Comment les habitants fleurissent-ils leur balcon?

En région parisienne, dans les hauts-de-France, au pays-basque et sur la côte Méditerranéenne, à chacun sa technique et ses plantes de prédilection pour fleurir son balcon mais une chose est sûre : peu importe la taille pourvu qu’ils soient fleuris !

En France, si 22 millions de logements disposent d’un espace extérieur de type balcon ou terrasse, 37 millions, soit 100% des logements, ont des rebords de fenêtre. Pour autant, avons-nous tout autant d’amateurs de fleurs et de plantes qui embellissent ces espaces extérieurs ? Pas forcément… et c’est peut-être par manque de connaissance que tous ces espaces ne sont pas fleuris…

À Paris, Querrieu près d’Amiens, Marseille et Arbonne près de Biarritz par exemple, achète-t-on les mêmes fleurs ou plantes pour égayer son rebord de fenêtre, son balcon ou sa terrasse ? Comment transformer son extérieur grâce au pouvoir des fleurs et des plantes ? Ce sont les artisans fleuristes, partenaires du site Florajet qui en parlent le mieux. Rencontres.

Newsletter MySweetimmo

A Paris, les Mandevillas suscitent l’engouement

Alors que le balcon est un véritable Graal pour les parisiens, ceux qui ont la chance d’en détenir un ne sont pour autant pas prêts à tous les sacrifices pour le fleurir !

“Les parisiens pensent avant tout pratique et résistant : tout ce qui dépasse deux arrosages par semaine est banni à coup sûr” , confie ainsi Jean-Pierre Santucci, artisan fleuriste dans le 7ème arrondissement.

Pour ce spécialiste de la fleur, “il convient donc de rester raisonnable et de bon conseil selon la capacité du client à entretenir ses plantes dans la durée”. Côté budget en revanche, ce n’est pas un problème mais les parisiens se montrent plutôt raisonnables et dépensent en général entre 60 et 80€ pour une jardinière. Ici, les plantes méditerranéennes sont privilégiées, justement pour leur faible besoin en eau.

“Oliviers, Lauriers roses, Photinias, Jasmins d’hiver et Gauras sont ainsi appréciés de nos clients”, ajoute-t-il. Mais une chose est sûre, ce n’est plus à Paris que l’on verra fleurir des géraniums en jardinières sur le rebord des fenêtres : “les Mandevillas ont désormais volé la vedette aux célèbres fleurs, jugées ringardes par les habitants de la capitale”, assure Jean Pierre Santucci.

“Les Géraniums sont devenus ringards à Paris, au profit des Mandevillas” explique Jean-Pierre Santucci – artisan fleuriste dans le 7ème (Paris).

Heureusement, le lierre conserve quant à lui son statut d’incontournable pour végétaliser les façades à l’ombre, accompagné d’Impatiences de Guinée et encore une fois… de Mandevillas !

A Querrieu, près d’Amiens, la production locale est plébiscitée

A Querrieu, c’est le Dipladenia “qui incarne la plante star en été”, explique Djody Samier, artisan-fleuriste et partenaire de Florajet.com au Havre. Pour la spécialiste, cette plante aux jolies fleurs roses, rouges et blanches est plébiscitée pour “son arrosage peu fréquent, à raison d’une fois par semaine en été”.

“A Querrieu près d’Amiens, nos clients privilégient les plantes à fleurs produites localement pour fleurir leurs balcons” , commente Djody Samier – artisan fleuriste à Querrieu (près d’Amiens).

Vient ensuite le Bégonias Betulia, qui est issu d’une production locale en Seine-Maritime : “son prix est de 22 euros et c’est une plante résistante en plein soleil avec un arrosage 2 fois par semaine, le soir pour éviter que l’eau ne chauffe la terre et la fasse pourrir”, détaille l’artisan.

Le Géranium, enfin, se montre irremplaçable en Normandie : “c’est la 3ème plante la plus vendue (4€) pour fleurir les balcons, et elle est produite localement. Elle nécessite un arrosage 2 fois par semaine le soir”.

À lire aussi Immobilier : Comment aménager chez soi un bureau confortable

Les balcons du sud vivent à l’heure Méditerranéenne

A Marseille, les habitants de la Cité phocéenne restent fidèles à l’identité de leur région : ici, ce sont les plantes méditerranéennes qui ont la cote. “Les plantes que nous vendons le plus sont l’Olivier, les Agrumes et le Bougainvillier, étant donné que ce sont des plantes méditerranéennes”, explique Gaylor Grima ; artisan fleuriste à Marseille. Dans la deuxième ville de France, le budget plantes peut vite grimper lorsqu’il s’agit d’embellir son balcon ou sa terrasse : “le budget pour ce type d’achat se situe entre 20 à 200 €, en fonction de la taille de la plante”, confie l’expert végétal.

“La végétalisation des balcons et des terrasses reste ancrée dans un paysage méditérannéen à Marseille”, précise Gaylor Grima – artisan fleuriste dans le 8ème (Marseille).

Et même si ces plantes résistent bien à la chaleur, le fleuriste met en garde ses clients : “lors de fortes chaleurs, même si ce sont des plantes assez robustes, il faut quand même les arroser 2 ou 3 fois par semaine, car en période de canicule, elles ont besoin de beaucoup d’eau pour avoir une belle croissance durant l’été”, ajoute l’expert.

Près de Biarritz, Agapanthes et Hortensias foisonnent !

A Arbonne, près de Biarritz, Rodolphe Tastes aime prendre le temps de voir évoluer le vivant. Pour lui, il n’est pas ici question de budget lorsqu’on vient lui demander conseil pour fleurir son balcon ou son rebord de fenêtre, mais plutôt de patience, d’envie et de goût et d’exposition bien sûr. “Un balcon c’est un mini jardin, et après tout, une graine, c’est gratuit et pour peu qu’on en ait l’envie et la patience, on peut construire son décor, l’observer évoluer, grandir et changer au fil des saisons”, explique le passionné. Mais ses clients aiment aussi acheter des plantes déjà fleuries pour profiter tout de suite du décor, et des conseils avisés de leur fleuriste ! Ici, ce sont les Agapanthes, le Pittosporum, les Hortensias et le Muehlenbeckia qui sont les plus demandés.

Attention cependant : “on ne peut pas toujours choisir en fonction de ses envies, il faut se renseigner sur les plantes car l’exposition est importante, comme sa résistance, celle de son feuillage et la durée de floraison”.

Pour lui, l’idéal est de profiter du turn over entre intérieur et extérieur en fonction des saisons… “cela permet de créer du lien entre les espaces et d’imaginer des coins plus cosy”.

Alors que la décoration d’intérieur est au centre de toutes les préoccupations citadines, l’aménagement de balcon grâce aux plantes offre une solution naturelle, vivante et apaisante accessible à tous les espaces extérieurs.

“Fleurir un balcon avec différentes espèces de plantes, fleurs et végétaux permet de faire vivre en un clin d’oeil cet espace extérieur. Véritable décoration vivante, les végétaux instillent une beauté naturelle propice à la sérénité, la plupart du temps sans gros effort d’entretien », conclut Virginie Lefrancq – Directrice Générale de Florajet.com.

Les conseils d’Eléa artisan fleuriste chez Fleur d’O – Pertuis pour fleurir un balcon

Il faut d’abord évaluer son exposition au soleil, car c’est elle qui déterminera quelles plantes s’épanouiront le mieux. Un balcon en plein soleil, avec plus de six heures d’ensoleillement, accueillera parfaitement des Géraniums, des Pétunias, de la Verveine ou encore de la Lavande, à arroser avec soin, tandis qu’à mi-ombre, entre trois et six heures de soleil, des Bégonias, Impatiens, Fuchsias ou Lobélies seront idéaux. »

Pour les espaces ombragés, avec moins de trois heures de lumière, misez sur des Hostas, Heuchères, Fougères ou Fuchsias. Choisissez des contenants adaptés, esthétiques et écologiques. Privilégiez des bacs en bois ou en plastique reconditionné pour une touche urbaine et durable, des suspensions pour un esprit bohème, ou des pots empilables pour jouer sur la verticalité et les couleurs. L’arrosage et le drainage sont tout aussi essentiels, les plantes en pots se desséchant vite, tout comme l’entretien. Taillez régulièrement, retirez les fleurs fanées pour stimuler la floraison et donner une forme harmonieuse à vos plantes.

« Pour une touche visuelle dynamique, il faut varier hauteurs et textures, en intégrant par exemple des treillis pour plantes grimpantes, évoquant un jardin anglais en pleine ville. Enfin, ajoutez des lanternes, guirlandes lumineuses, petits meubles ou un tapis d’extérieur pour sublimer l’ensemble et rendre votre balcon chaleureux et accueillant”, conclut-elle.

Paramétrez vos consentements Coucou, c'est nous... les sweet Cookies ! 🍪 On adore que vous soyez gourmand de nos contenus. Mais pour rendre votre visite encore plus sweet, on aimerait vous accompagner avec quelques cookies — promis, ils sont sans calories. Ça vous dit ? Vous vous demandez pourquoi on vous sert des cookies ? 🍪 Compter nos visiteurs, c'est important ! C’est simple : on veut rendre votre expérience ici aussi sweet que nos contenus. Les cookies nous aident à compter vos visites pour mieux comprendre vos préférences, à vous chouchouter en vous proposant ce que vous aimez, et à vous assurer de ne rien manquer. Et ne vous inquiétez pas, ils sont toujours sans calories ! Fonctionnalités Fonctionnalités Always active Le stockage ou l'accès technique est strictement nécessaire à la finalité légitime de permettre l'utilisation d'un service spécifique explicitement demandé par l'abonné ou l'utilisateur, ou aux seules fins d'effectuer la transmission d'une communication sur un réseau de communications électroniques. Preferences Preferences The technical storage or access is necessary for the legitimate purpose of storing preferences that are not requested by the subscriber or user. Statistiques Statistiques The technical storage or access that is used exclusively for statistical purposes. Le stockage technique ou l'accès utilisé exclusivement à des fins statistiques anonymes. Sans assignation à comparaître, conformité volontaire de la part de votre fournisseur de services Internet ou enregistrements supplémentaires provenant d'un tiers, les informations stockées ou récupérées à cette seule fin ne peuvent généralement pas être utilisées pour vous identifier. Marketing Marketing Le stockage ou l'accès technique est nécessaire pour créer des profils d'utilisateur afin d'envoyer de la publicité ou pour suivre l'utilisateur sur un site Web ou sur plusieurs sites Web à des fins de marketing similaires. Accepter Refuser Préférences Sauvegarder Préférences

Paramétrez vos consentements